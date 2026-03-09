조국, 민주당과 신경전... "우리 후보들, 송영길 손잡았던 변희재·최대집보다 훌륭"

큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 대표가 9일 오전 서울 여의도 국회 당회의실에서 조국혁신당 창당 2주년 기자간담회를 열어 오는 6.3 지방선거에서 "3강(强), 3신(信)으로 지방정치의 진보적 3당으로 도약하겠다"고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 대표가 9일 오전 서울 여의도 국회 당회의실에서 조국혁신당 창당 2주년 기자간담회를 열어 오는 6.3 지방선거에서 "3강(强), 3신(信)으로 지방정치의 진보적 3당으로 도약하겠다"고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲조국 "3강·3신 공천으로 3당 도약하겠다" 유성호 관련영상보기

조국 조국혁신당 대표가 '호남에서 이삭줍기 말고 영남으로 가라'는 취지의 송영길 전 더불어민주당 대표 발언을 두고 "모욕과 폄훼를 멈춰달라"라며 반발하고 나섰다.조 대표는 향후 민주당과 통합이 어려울 경우 차기 총선에서 강득구 민주당 최고위원 지역구에 혁신당이 후보를 낼 수 있다는 취지의 발언에 강 최고위원이 불쾌감을 드러낸 것과 관련해서도 "왜 예민한지 이해가 안 된다"라며 설전을 이어갔다.조 대표는 9일 국회에서 창당 2주년 당대표 기자간담회를 열고 "최근 송영길 전 대표께서 느닷없이 저와 혁신당을 향해 호남에서 이삭줍기 말고 영남으로 가라고 말씀하셨다"라며 "혁신당의 호남 출마자들이 어떻게 이삭이냐"라고 반발했다.조 대표는 "제가 여수시장 후보로 직접 영입한 명창환 전 전남 행정부지사가 여론조사 1·2위를 다투고 있는데 이분이 어떻게 이삭이냐. 또 무소속으로 있다가 최근 입당한 광주 서구의회 4선 김옥수 의원은 의정대상 17관왕인데 이분이 어떻게 이삭이냐"라며 "모욕과 폄훼를 멈춰달라"라고 말했다.조 대표는 "혁신당 후보들은 지난 총선 시기에 송 전 대표가 손을 잡았던 극우 인사 변희재·최대집씨보다 훨씬 훌륭한 사람들"이라며 "혁신당이 호남에 후보를 내지 않으면 민주당은 영남에서 후보를 내지 않겠다는 말이냐. 아니면 민주당과 혁신당이 영남에서 모두 같은 지역에서 후보를 내어 경쟁하는 게 극우 축출과 국민의힘 심판에 도움이 된다는 거냐"라고 반문했다.조 대표는 "고 노무현 대통령은 호남에서도 정당 간 경쟁이 있어야 한다, 그래야 호남의 민주주의가 발전한다고 말씀하신 바 있다"라며 "민주당이 이 말을 잊어선 안 될 것"이라고 덧붙였다.송 전 대표는 지난 6일 JTBC <장르만 여의도>에 출연해 "지난번 대구에서 조국혁신당에 대해 '쇄빙선을 해라, 이삭 줍기선을 하지 말고', '왜 호남에서 돌아다니냐'라는 말을 들었다"라며 "지금은 부울경, 대구·경북을 이겨서 극우적 세력을 해체하고 합리적 보수 세력을 만드는 게 국가를 위해 중요하다. 그래서 제가 대구에 가서 '윤어게인이냐 뉴이재명이냐, 대구·경북은 선택해야 한다'는 메시지를 말했다"라고 전했다.송 전 대표는 "우리 당도 그런 자신감으로 가야지 '조국혁신당과 합해서 몇 프로 이기자' 이건 너무 옹색하고 초라하다는 것"이라고 했다. 그러면서 "제가 대구·경북 출신이면 대구시장에 출마하겠다고 그랬다"라며 "부산 출신인 조국 대표는 왜 호남을 돌아다니냐, 부산에 가서 싸워라는 말을 제가 했던 것"이라고 말했다.조 대표는 또 조국혁신당과의 합당을 반대해 온 민주당 내 인사들을 겨냥해서도 날 선 비판을 쏟아냈다.조 대표는 먼저 강득구 민주당 최고위원이 '차기 총선에서 강 최고위원의 지역구(경기 안양시 만안구)에 신장식 혁신당 의원이 출마할 수도 있다'라는 자신의 발언에 불쾌감을 드러낸 것과 관련해서 설전을 이어갔다.조 대표는 "집권당 최고위원인 강득구 의원이 영세 정당 대표의 한마디에 예민해지신 게 아닌가"라며 "2028년 총선에서 어느 지역구에 어느 후보를 낼 것인가는 저희 당이 결정한다. 그 결정에 대해 강 최고위원의 허가를 받을 사안이 아니다. 너무 당연한 것 아니냐"라고 말했다. 그러면서 "그 말을 한 걸로 (강 최고위원이) 왜 예민하신지 잘 이해가 안 된다"라고 덧붙였다.조 대표는 이날 앞서 모두발언에서도 "지난번 정청래 민주당 대표의 전격적 합당 제안 후 민주당 내 합당 반대파 인사들이 저와 혁신당에 대해 무차별 공격을 했다. 토지공개념이 빨갱이 정책이라는 터무니없는 색깔론 비방도 있었다"라며 "이런 부류의 저열한 공격이 또 벌어진다면 연대도 어려울 것"이라고 말했다.조 대표는 지난 6일 유튜브 <장윤선의 취재편의점>에 출연해 정청래 대표가 제안했다가 중단된 지방선거 전 합당 논의에 대한 민주당 내부 반발을 언급하면서 오는 2028년 총선 때 민주당 의원 지역구에 혁신당이 후보를 낼 가능성을 내비친 바 있다. 조 대표는 "예컨대 이언주 최고위원 지역구에 혁신당 박은정·이해민 의원이 나가게 되면 그 지역 유권자들이 누구를 선택할지, 또 강득구 최고위원 지역구에 신장식 의원 사무실이 있는데 민주당 당원을 포함해 국민들이 강 최고위원과 신 의원 중 선택해야 하는 일이 벌어지는 것"이라고 했다.그러자 강 최고위원은 조 대표를 겨냥한 페이스북 게시물을 수차례 쏟아내며 불쾌감을 나타냈다. 강 최고위원은 8일 페이스북에서 "조 대표는 사실상 제게 좌표를 찍었다"라며 "저는 이제 비로소 조국의 그릇을 알게 됐다. 이번에 제게 던진 메시지는 솔직히 말해 막무가내식 생떼처럼 들린다. 그런 태도는 아무리 생각해도 받아들이기 어렵다"라고 말했다.강 최고위원은 "조 대표의 말씀대로 다음 총선에서 조국혁신당 후보가 안양을 포함해 어디든 출마할 수 있다고 본다. 어떤 지역이든 특정인의 소유물이 될 수 없다. 결국 마지막 선택은 당원과 국민의 몫"이라며 "그러나 지금과 같은 메시지와 태도는 극우 보수의 방식과 무엇이 다른지 묻고 싶다. 이건 사적 감정 때문에 그러는 것 아닌가"라고 비판했다.강 최고위원은 조 대표에게 "다음 총선에서 안양 만안구로 직접 오시라. 그리고 정정당당하게 선의의 경쟁을 했으면 한다"라고 제안했다. 이어 "옹졸하게 정치하지 마시라"라며 "더 길게 더 큰 호흡으로 정치를 했으면 한다"라고도 덧붙였다. 정청래 민주당 대표를 향해선 "지방선거 전 어떤 합당이나 통합 논의도 있어선 안 된다"라며 "민주당은 민주당의 길을 가야 한다"라고 말했다.다만 조 대표는 이날 기자회견에서 전날 정청래 대표가 강조한 '승리하는 연대'에 대해서는 "전적으로 동의하고 환영한다"라며 조만간 민주당의 연대·통합 추진위원회와 혁신당의 국힘제로연합추진위원회의 논의가 이어질 것이라고 밝혔다.