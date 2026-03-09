강기정 "30조 대기업 투자펀드 조성…연봉 5천시대 열것"

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장이 9일 시청 브리핑룸에서 '통합특별시 정부 재정지원금(20조) 활용방안 관련 브리핑'을 열어, 통합 이후 광주·전남의 산업 경쟁력을 높이고 일자리를 창출하기 위한 투자 구상을 발표하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

강기정 광주광역시장은 9일 "대기업과 혁신기업을 유치해 좋은 청년 일자리를 만들기 위해 3조원을 투입해 30조원 규모의 대기업 투자 펀드를 조성하겠다"고 말했다.강 시장은 이날 오전 광주시청에서 기자회견을 열고 "반도체, 인공지능(AI), 에너지 등 글로벌 기업 유치에 직접 투자하고, 스마트팜, 복합 관광타운 등 고부가 농산어촌 인프라에 투자하며, 성장하는 상장 기업과 지역 산업을 고도화하는 데 집중 투자하겠다"며 이같이 밝혔다.그는 "대기업 펀드는 투자한 기업에는 성과와 연동해 재투자 기회를 크게 열어주고, 발생한 수익 일부는 지역 발전 의무 배당으로 지역에 재투자하는 선순환 구조를 만들어 갈 것"이라며 "지역 발전 의무 배당은 개인에게 배당하지 않고 일자리의 질을 높이고 청년 일자리를 확보하는 부강한 광주·전남의 선순환 일자리 성장 모델"이라고 강조했다.아울러 "기존 산업과 소상공인 경쟁력 강화를 위해서 7조원을 투입하겠다"며 "7조원 중에 1조원을 추가 투입해 4년 동안 20조원 규모의 지역 화폐를 발행해서 소상공인들의 소비를 증진하겠다"고 설명했다.또한 "소상공인 특례 보증과 경쟁력 강화 직접 지원 사업 등에 추가로 1조원을 투입하겠다"며 "동부권의 철강·화학 소재 산업, 서부권의 조선·농수산 가공 산업, 광주의 자동차·가전 뿌리 산업 등 기존의 산업과 이전될 산업을 살리는 예산에 4조원을 투입하겠다"고 강조했다.이어 "수도권 기업과 광주·전남 기업의 격차, 대기업과 중소기업의 임금 격차를 줄이는 데에 과감한 투자를 하겠다"며 "이 예산을 평균 임금 5000만원 시대를 여는데 써보도록 하겠다"고 덧붙였다.민주당 전남광주특별시장 예비후보 등록 시기에 대해서는 "(경선 후보가) 8명에서 5명으로 줄어드는 게(예비경선) 20일 경인데, 본경선이 시작되면 직무 정지하고 예비후보 등록을 하겠다"며 "예비경선 기간에는 시장직을 유지하며 시정에 집중하겠다"고 말했다.예비경선 기간 시장직을 유지하는 이유에 대해서는 "3월 중으로 통합특별시 시행령을 마련해야 하고, 통합 의회 구성과 조례 정비, 정부 지원금 20조원을 어떻게 지원받을지 등 해결해야 하는 문제가 많다"고 설명했다.이어 "예비경선은 당원 투표로 이뤄지기 때문에 크게 시장직을 중지하고 나가서 할 일은 없을 것으로 보여진다"며 "본경선은 많은 토론회와 정책공약이 필요하므로 본경선이 이뤄지는 21일께 직무정지와 예비후보 등록을 하겠다"고 말했다.한편, 민주당 전남광주특별시장 후보 선출은 오는 19∼20일 예비경선에서 8명의 후보를 5명으로 압축하고, 4월 3∼5일 본경선을 치른다. 과반 득표자가 나오지 않으면 4월 12∼14일 결선투표에서 최종 후보를 가린다.