민형배 "전남광주 산업용 전기요금 100원 시대 열겠다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민형배 국회의원(광주광역시 광산을)이 9일 광주광역시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 RE100 산업단지를 기반으로 한 분산형 전력망 구축과 전남광주전력공사 설립 계획을 발표하고 있다. ⓒ 민형배 의원 측 관련사진보기

더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민형배 국회의원(광주광역시 광산을)이 9일 "전남·광주 산업용 전기요금 100원 시대를 열겠다"고 말했다.민 의원은 이날 광주광역시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 RE100 산업단지를 기반으로 한 분산형 전력망 구축과 전남광주전력공사 설립 계획을 발표하며 이같이 밝혔다.분산형 전력망은 모든 전력을 같은 가격으로 공급하는 방식이 아니라 태양광 발전, 에너지저장장치(ESS) 저장 전력, 기존 전력망 보완 전력을 조합해 연간 평균 전력 단가를 낮추는 구조다.민 의원은 "태양광 70%, ESS 저장 전력 10%, 계통 보완 전력 20%로 구성된 전력 포트폴리오를 적용하면 산업용 전기요금을 kWh당 약 83원 수준까지 낮출 수 있다"고 설명했다.이어 "운영비와 에너지 기본소득 등을 포함하더라도 100원보다 낮은 수준"이라며 "현재 국내 산업용 전기요금 평균이 약 182원/kWh인 점을 고려하면 절반 가까이 낮아지는 셈"이라고 말했다.분산형 전력망 운영을 총괄할 지역 에너지 플랫폼으로 '전남광주전력공사' 설립을 제안했다.전남광주전력공사는 재생에너지의 생산·운송·저장·이용·거래를 통합 관리하며 ESS 연계 운영과 기업 직접 전력구매계약(PPA) 등을 포함해 RE100 산업단지 전력 공급의 컨트롤타워 기능을 수행하게 된다.민 의원은 "전남·광주는 대한민국에서 가장 풍부한 재생에너지 자원을 가진 지역"이라며 "태양광과 해상풍력을 기반으로 분산형 전력망을 구축하면 산업용 전기요금 100원 시대를 충분히 열 수 있다"고 말했다.이어 "이러한 정책이 조기에 실현될 수 있도록 '전남광주전력공사 설립추진위원회'를 즉각 구성하고, 정부에는 행정 지원과 전력망 구축 지원을 요청할 것"이라며 "값싸고 품질 좋은 전력 생태계가 조성될 전남·광주지역에 삼성과 SK하이닉스가 적극 투자해 줄 것을 제안하겠다"고 덧붙였다.