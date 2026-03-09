광주은행, 광주FC 후원금 10억 전달 '4년째 동행'

큰사진보기 ▲정일선 광주은행장(오른쪽)이 지난 7일 열린 광주FC 홈 개막전에서 올해 후원금 10억원을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 광주은행 관련사진보기

광주은행이 4년째 프로축구 광주FC 후원을 이어갔다.광주은행은 지난 7일 광주광역시 서구 풍암동 광주월드컵경기장에서 열린 광주FC 홈 개막전에서 광주FC의 2026 시즌 선전을 기원하며 후원금 10억원을 전달했다고 9일 밝혔다.이날 행사에는 강기정 광주시장과 노동일 광주FC 대표이사, 정일선 광주은행장 등이 참석했다.광주은행은 광주FC의 메인 스폰서로서 지난 2023년부터 매년 10억원을 후원하고 있다.특히 2024년에는 아시아챔피언스리그 진출을 기념해 30억원의 후원금을 추가 지원하며 구단의 경쟁력 강화와 지역 스포츠 저변 확대에 힘을 보탰다.이러한 지원에 힘입어 광주FC는 시·도민 구단 최초로 아시아챔피언스리그 8강에 진출하는 성과를 거두며 구단 역사에 의미 있는 이정표를 세웠다.광주은행은 앞으로도 지역 대표 구단과의 긴밀한 협력을 통해 지역사회와 상생하는 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다.정일선 광주은행장은 "단순한 재정 지원을 넘어 지역 스포츠 활성화와 건전한 응원 문화 확산을 위한 지속적인 동행의 의미를 담고 있다"며 "지역 대표은행으로서 광주FC가 더 큰 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 든든한 동반자로 함께하겠다"고 말했다.