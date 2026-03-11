추억과 정성을 잇는 맛, 김밥

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲당근을 채치고, 달걀을 듬뿍 부쳐 넣으며 나만의 김밥을 완성했다. ⓒ deviyahya on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

오늘 아침, 우리 집에 참기름 냄새가 진동을 했다.아이들이 어렸을 때는 소풍가는 날이나 가족 나들이 가는 날이면 꼭두새벽에 일어나 김밥을 말았는데, 아이들이 둥지를 떠난 지금은 '김밥이 먹고 싶은 날' 김밥을 만든다. 오늘은 남편의 점심을 위해, 냉장고에 있는 달걀도 처치할 겸, 김밥을 준비했다. 고소한 참기름 냄새에 남편의 표정이 벌써 밝아지며, 식탁에 앉는다. 남편과 나는 김밥을 좋아한다.국민학교(현 초등학교) 소풍 날, 어머니가 정성껏 싸주신 도시락을 들고 소풍을 갔다. 타인의 시선을 중시하고 자식들 기죽는 꼴은 죽어도 못 보셨던 어머니는 새벽부터 일어나 하얀 쌀밥과 평소먹는 것보다 더 고급스러운 반찬으로 도시락을 싸주셨다.돗자리를 깔고 친구들과 마주 앉아 도시락을 펼쳤는데 그날 김밥을 처음 보았다. 검은 김에 싸여 알록달록 꽃처럼 예쁜 것이 맛도 아주 좋았다. 집으로 돌아온 나는 어머니에게 나도 김밥을 싸달라고 졸랐다. 어머니는 김밥보다 어머니의 도시락이 훨씬 영양가도 높고 귀한 음식이라며 내 요구를 일축하셨다. 아마 그때 엄마는 김밥의 존재를 모르셨던 것 같다.그 뒤 어머니가 갑자기 처음 보는 요리를 해주셨는데 그것은 카레, 팥양갱, 도넛 같은 음식들이었다. 이어 우리 집에는 계량스푼이나 계량컵, 푸딩틀, 무늬 칼 등 못 보던 요리 기구와 냄비가 생겼다. 그때 자존심 강한 어머니는 김밥을 능가하는 요리를 배워서 내 도시락을 싸주려고 요리학원에 등록하신 것이다.어머니는 물론 나중에 김밥을 싸주셨고, 동네 행사나 모임이 있을 때 자주 김밥을 쌌다. 밥에 밑간을 하고 깨소금과 참기름으로 비벼서 만든 김밥은 모두들 맛있다며 이구동성으로 칭찬해 주었다. 지금은 누구나 그렇게 김밥을 말지만 그땐 어머니만의 비밀 레시피였다. 동네 사람들의 칭찬에 흐뭇해하던 어머니의 표정은 지금 내가 김밥을 말며 남편의 표정을 살피는 마음과 다르지 않을 것이다.대학 시절, 동아리 MT를 위해 우리 집에 친구들이 모여 대량으로 김밥을 말던 날도 잊을 수 없다. 잘하고 싶은 마음이 앞서면 꼭 스텝이 꼬이는 게 인생의 순리일까. 그날 어머니가 야심 차게 지은 밥은 유독 질척거렸다. 고슬고슬한 김밥의 생명을 놓쳐버린 밥알들과 씨름하며 친구들과 쩔쩔맸던 기억. 하지만 옛 친구들은 그날의 추억을 되새기며 우리들을 위해 쌀을 씻고 부엌을 내어주던 어머니의 노고에 감사를 표하곤 한다.이렇게 맛있는 김밥이 도대체 언제부터 우리가 먹었던 걸까? 갑자기 궁금해서 검색해 보니 삼국유사에 '복쌈'이라는 기록으로 시작되었다. 1930년대 '김밥'이라는 이름을 얻었고, 충무김밥은 80년대에, 현재 우리가 먹는 김밥의 형태는 90년대에 즉석 김밥 전문점이 생기면서 완성된 음식이었다.나는 당근을 채치고, 달걀을 듬뿍 부쳐 넣으며 나만의 김밥을 완성했다. 4인분의 밥은 단무지와 우엉, 시금치, 당근, 달걀을 품고 8줄의 김밥으로 재탄생하였다. 썰어 놓으면 한입에 쏙 들어가는 간편한 모양새지만, 그 안에는 밥을 짓고 재료들은 다듬고 볶아낸 정성이 가득하다. 빨강 노랑 초록의 군침도는 색깔과 고소한 참기름의 향을 듬뿍 머금은 동그란 세계, 참으로 맛있고 맛있는 추억이 담긴 음식이다.