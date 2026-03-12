한국근대민족주의 원류

큰사진보기 ▲동학 창시자 수운 최제우 선생 존영사진 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | [횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

수운이 남긴 한국사상 중에 대표적인 줄기는 민족주의사상이다. 민족을 혈연·역사·언어·풍속의 운명공동체라고 간단히 정의한다면, 한민족은 오랜 역사에서 늘 주변 강대국으로부터 침략을 받아온 관계로 한말에 민족의식이 강화되고 그 중심에 수운과 동학이 자리잡았다. 민족의 상부구조인 왕조와 지배집단이 무능부패하여 공동체가 위기에 놓이면서 수운이 민중들의 민족의식을 일깨운 것이다.수운에 의해 창도된 동학은 출발부터 이러한 대내외의 도전에 대응할 유일한 세력을 민중으로 정한다. 따라서 그들의 활동은 자연 민족운동을 수반할 수밖에 없었다. 그리고 수운의 이러한 시도는 조선 민중에게 최초로 "왜 내가 세상의 주인인지"를 체계적으로 인식하게 한 것이었다.(박소정, '동학과 도가사상 : 본연기연의 논리를 중심으로', <수운 최제우>, 319쪽)한국에서 민족의식의 발로는 대체로 당(唐)을 구축하기 위해 고구려 유민들이 신라와 연합한 것을 필두로 고려인들의 대몽항쟁, 조선중기 임진·병자 양란기의 저항 등으로 이어졌다. 아직 민족이나 민족주의라는 용어가 쓰이지는 않았지만 공동체의식은 살아 있었다. "사람들의 입에 오르내리는 '민족'이란 말은 1900년 이후에 만들어진 것으로 보는 시각이 유력하다. 노태돈은 '추측컨대 19세기 후반에 일본인들이 서구의 내이션이란 개념을 번역하여 만든 조어'로 짐작해 봅니다."(강준만, <나의 정치학사전>, 66쪽, 인물과사상사, 2005)수운의 일련의 포교활동과 동학가사에는 민중의 각성과 함께 외세의 침략에 저항하는 민족의식이 깔려 있었다. 바로 '보국안민(輔國安民)'의 사상이다.보국안민의 보(輔) 자는 덧방나무 '보'자로 구르는 수레바퀴가 옆으로 빠지지 않고 바퀴살에 힘이 가해지도록 바퀴의 양 가운데에 끼어있는 나무토막을 말한다. 즉 보국은 국가를 무조건 돕자는 의미가 아니라 잘못된 것을 바로 잡아 돕자는 말이다. 1890년 이후 간혹 안보 '保'자를 쓰기도 하나 수운이나 경전에는 모두 덧방나무 '보'자 만을 쓰고 있다.(임형진, 앞의 책, 102쪽, (주 128))수운이 뿌린 근대 민족주의의 씨앗은 전봉준의 반외세 반봉건, 척왜척양의 동학농민혁명으로 발화되고, 이 불꽃은 의병⟶3·1혁명⟶독립운동으로 면면히 이어졌다.동학의 보국안민사상은 우리 나라에 있어 근대적 민족주의 의식의 선구자적인 자각이었다. 따라서 척왜척화와 척양을 외친 것이다. 이같이 외세의 침략을 배격하는 데서 민족의식이 싹트고 보국안민을 부르짖게 되어 여기에서 동학의 민족주의는 출발하고 있었다. 따라서 보국안민사상은 조선왕조 해체기에 사회에서 소외되었던 민중으로 하여금 외세의 침략을 물리치는데 앞장서게 하였다.( 강돈구, <한국근대종교와 민족주의>, 120~121쪽, 집문당, 1992)정치사적으로 근대의 민족주의를 척사위정론, 개화사상 그리고 동학에서 찾는 경우, 척사위정과 개화사상은 각기 반외세와 반봉건에만 치중한 반면, 동학은 '보국안민'이란 기치 아래 반외세·반봉건에 동시에 주목하였다는 특징이 지적될 수 있다. 다시 말해서 근대 민족주의의 과제를 반외세·반봉건이라고 하였을 때 척사위정론은 반봉건을 등한시한 채 반외세에만 치중하였기 때문에 불완전한 민족주의였다면, 동학은 반봉건과 반외세라는 근대민족주의의 과제를 모두 의식하고 있었기 때문에 척사위정론이나 개화사상보다는 좀 더 완전한 민족주의였다고 할 수 있다.( 전석환, '해월 최시형의 동학경전 간행의 역사적 의의', <동학학보> 제37호, 127쪽, 동학학회, 2015)