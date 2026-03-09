인천시, '사회적가치 창출 활성화 사업' 참여기업 공모

큰사진보기 ▲인천광역시청 청사 전경. ⓒ 인천시 관련사진보기

AD

인천시(시장 유정복)는 사회적가치 창출을 확대하고 사회연대경제기업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위해 '2026년 인천시 사회적가치 창출 활성화 사업' 참여 기업을 3월 24일까지 공개 모집한다.이번 사업은 기업이 2025년에 창출한 사회 성과를 화폐가치로 측정·평가하고, 그 성과의 15%를 인센티브로 지급하는 성과기반 보상모델이다. 지원 규모는 선정기업당 최소 150만 원에서 최대 5000만 원까지다. 최근 3년간 사회적가치지표(SVI) 평가에서 '양호' 등급 이상을 받은 (예비) 사회적기업을 우선 선발한다.모집 규모는 13개 내외 기업으로, 인천시 소재 사회연대경제기업을 대상으로 한다. 사회성과는 △취약계층 고용 및 소득증진 △사회서비스 제공 △지역경제 기여 △환경·재활용 성과 등 객관적으로 산출가능한 지표를 중심으로 평가한다. 이를 통해 기업의 사회적 기여를 정량화하고, 정책적 지원의 효과성을 높일 계획이다.신청기간은 3월 9일부터 24일일까지다. 사회적기업 통합사업관리시스템(www.seis.or.kr)을 통해 온라인으로만 접수할 수 있다. 최종 선정 결과는 서류 검토와 심사위원회 심의를 거쳐 4월 말 인천시 누리집(incheon.go.kr)을 통해 발표할 예정이다.김상길 인천시 경제산업본부장은 "이번 사업은 단순한 보조금 지원을 넘어 기업의 사회성과를 객관적으로 측정하고 그 가치를 정당하게 보상하는 성과 기반 지원 모델"이라며 "사회적가치 창출이 기업 경쟁력으로 이어지고, 시장에서 인정받는 선순환 구조가 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.한편, 선정된 기업은 5월 교육·컨설팅을 시작으로 6월부터 8월까지 성과 측정 및 확정 절차를 거치게 되며, 9월 인센티브 지급을 시작으로 12월 말 사업을 마무리 할 예정이다.