민주당 집중 vs. 국민의힘 저조, 용인시 예비후보 등록 양극화

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

6월 3일 실시되는 '제9회 전국동시지방선거'가 90일도 채 남지 않은 가운데, 시장·도·시의원 선거 출마 예정자들의 예비후보 등록이 조금씩 빨라지고 있다. 그러나 예비후보 등록자들은 당내 갈등이 지속되는 국민의힘보다 전체적으로 더불어민주당에 집중돼 있다. 이번 호에는 예비후보 등록 첫날인 2월 20일 이후 등록한 각 선거구별 출마자들을 싣는다.치열한 공천 경쟁이 예상되는 용인시장 선거에는 총 3명이 예비후보로 등록했다. 더불어민주당은 민주연구원 부원장을 역임한 현근택(54) 변호사가 3일 예비후보로 등록한데 이어 21대 국회 보건복지위원장을 지낸 정춘숙(62) 전 국회의원이 등록을 마쳤다. 국민의힘에서 4년 용인시장에 도전했던 정필선(68) 앤와이환경 대표만 예비후보로 등록한 상태다.경기도의원 선거 출마자도 조금씩 윤곽을 드러내고 있다. 목민숙(56·더불어민주당) 전 용인시어린이집연합회장이 2선거구에 도전장을 던졌고, 류정원(61·더불어민주당) 용인시다문화연합회 부회장이 6선거구 예비후보 등록을 마쳤다.용인특례시의회 의원 선거는 신인 정치인들의 출마가 이어지고 있다. 고명환(65·자유통일당) 전 신성고등학교 교사가 일찌감치 시의원 가선거구 예비후보로 등록했고, 박순형(54·더불어민주당) 용인시 갑 반도체상생위원장이 나선거구 예비후보 등록을 마쳤다.국민의힘에선 이정석(63) 전 처인구청장이 첫 시의원 도전에 나섰고, 윤환(67·국민의힘) 전 용인시의회 의원도 나선거구 예비후보로 등록해 이 전 구청장과 공천 경쟁을 벌인다.기흥구에서는 예비후보 등록 첫날인 2월 20일이어 1주일 만에 예비후보 등록자가 나왔다. 이주연(52·더불어민주당) 더불어민주당 용인시정지역위원회 홍보소통위원장이 시의원 차선거구 출사표를 던졌다.더디지만 수지구에도 예비후보 등록이 이어졌다. 부승찬 국회의원 비서관을 지낸 서정일(55·더불어민주당) 씨가 시의원 사선거구 예비후보로 등록한데 이어 김선아(58·더불어민주당) 전 이상식 국회의원 후원회 운영위원장이 자선거구에 등록하며 첫 도전에 나섰다.