여성의 변화가 용인의 미래를 바꾼다

3월 8일은 세계 여성의 날이다. 올해로 118주년을 맞는 이날은 단순한 기념일을 넘어 사회 구조 속에서 여성의 역할과 위치가 어떻게 변화하고 있는지를 돌아보는 계기가 된다.인구 110만 도시로 성장한 경기도 용인특례시에서도 여성의 변화는 도시의 구조를 바꾸는 중요한 흐름으로 나타나고 있다.용인시가 발간한 인구통계와 사업체 조사, 사회조사 자료를 종합하면 용인 공동체의 핵심 변화 가운데 하나는 '여성의 증가와 역할 확대'로 요약된다. 여성 인구의 구조 변화, 경제활동 참여 확대, 정책 참여 증가 등은 단순한 성비 변화 이상의 의미가 있다. 이는 도시의 경제 구조와 가족 구조, 행정 정책 방향까지 영향을 미치는 구조적 변화다.용인시 인구 통계를 보면 여성 인구는 지속해서 증가하며 도시 구조의 중요한 축으로 자리 잡고 있다. 2024년 기준 용인시 총인구는 110만 명 수준으로 전년 대비 증가세를 유지하고 있으며 남녀 인구 구성에서도 여성 비중이 꾸준히 높게 나타난다.2015년 99만여 명이던 인구는 지속해서 늘어 2024년에는 110만 명에 근접할 만큼 많이 증가했다. 같은 기간 여성 인구는 남성보다 많은 수준을 유지하며 도시 인구 구조의 안정적 기반을 형성하고 있다.이 같은 현상은 단순한 인구 증가만으로 설명되지 않는다. 용인의 여성 인구 증가는 용인 사회에 직접 영향을 준다. 사실상 전 연령층에서 용인으로 유입 요건이 충족된다는 것이다. 용인은 수도권 주거 중심 도시로 성장하면서 대학 진학과 취업을 위해 이동하는 젊은 여성 인구가 꾸준히 증가하고 있다.중장년 여성 인구도 확대됐다. 베이비붐 세대의 고령화와 함께 여성 장년층 인구 역시 증가하고 있으며 이는 지역 사회 활동과 소비 구조에도 영향을 미친다. 고령사회에 접어든 용인시의 경우 노년 여성 인구 증가했다. 여성의 평균수명이 남성보다 길어서 고령층에서는 여성 비율이 더 높게 나타난다.이러한 변화는 앞으로 용인의 복지 정책과 사회 구조에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히 고령 여성 인구 증가는 돌봄, 건강, 복지 정책의 방향을 재설정해야 하는 중요한 요인이 된다.나이별 여성 인구 구조를 보면 용인시의 미래 역시 읽을 수 있다. 가장 눈에 띄는 특징은 청년 여성 인구의 유지와 중장년 여성층 확대다. 청년 여성 인구는 도시 경제의 핵심 노동력이며 동시에 출산·가족 구조 형성의 중심이다. 하지만 저출산 영향으로 영유아 인구는 감소 추세를 보인다. 이는 앞으로 용인시가 해결해야 할 중요한 과제다.출생률 감소는 단순한 인구 감소 문제가 아니라 학령인구 감소, 노동력 감소, 지역 경제 위축 등 다양한 사회 문제로 이어질 수 있기 때문이다.반면 중장년 여성층의 확대는 또 다른 가능성을 보여준다. 이들은 지역사회 활동, 경제활동, 자원봉사 등에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 특히 여성의 사회 참여 확대는 지역 공동체 결속력을 강화하는 중요한 요인이 된다.용인시 사업체 구조에서 여성의 경제 참여 비중이 꾸준히 확대되고 있는 것으로 나타났다. 여성 대표 사업체가 지속해서 증가하면서 지역 경제에서 여성의 역할이 점차 커지고 있다는 분석이다.용인시가 발표한 2023~2024년 기준 사업체조사 결과에 따르면, 2024년 기준 용인시 전체 사업체는 11만 6000여 개로 2023년 10만 9000여 개보다 7000개 증가했다. 종사자 수 역시 44만 6000명으로 전년보다 늘었다.사업체 증가와 함께 여성 대표 사업체 수도 꾸준히 늘고 있다. 2024년 기준 용인시 사업체 대표자의 성별을 보면 남성 대표 사업체는 7만 1000여 개, 여성 대표 사업체는 4만 4000여 개로 집계됐다. 여성 대표 사업체는 2023년 4만 1000개보다 3000개 이상 증가했다.이에 따라 여성 대표 사업체 비중은 2023년 38.1%에서 2024년 38.5%로 상승했다. 수치만 보면 남성 대표 사업체가 여전히 많지만 증가 폭에서는 여성 사업체가 눈에 띄는 흐름을 보인다.산업별로 보면 여성 대표 비율이 높은 업종은 교육 서비스업, 숙박 및 음식점업, 보건·사회복지 서비스업 등이다.교육 서비스업은 여성 대표 비율이 66.0%로 가장 높았고 숙박 및 음식점업은 53.8%, 보건 및 사회복지 서비스업은 48.2%로 나타났다.이들 업종은 지역 생활과 밀접한 분야로, 여성의 경제활동이 지역 생활경제를 중심으로 확대되고 있음을 보여준다.반면 운수·창고업이나 건설업 등 산업 기반 업종은 여전히 남성 대표 비중이 높은 구조를 유지하고 있다. 특히 운수 및 창고업은 남성 대표 비율이 90% 이상으로 나타났다.여성 사업체 증가 배경에는 도시 구조 변화도 영향을 미친 것으로 분석된다. 용인시 사업체의 상당수는 소규모 생활형 사업체다. 실제로 종사자 1~4명 규모 사업체가 전체의 87.8%를 차지할 정도로 영세 사업체 비중이 높다.이 같은 구조는 개인 창업이나 가족 단위 창업이 활발한 생활형 경제 구조와 맞닿아 있다. 또한 개인사업체가 전체 사업체의 76.2%를 차지하고 있다는 점도 여성 창업 확대의 배경으로 꼽힌다.여성 사업체 증가를 단순한 숫자 변화가 아니라 지역 경제 구조 변화의 신호로 볼 수 있다. 여성의 경제 참여 확대는 지역 경제의 다양성과 안정성을 높이는 요소로 평가되기 때문이다.특히 교육, 돌봄, 의료, 생활 서비스 분야에서 여성의 역할이 확대되면서 지역 생활경제의 기반이 강화되는 효과가 나타난다는 것이다.여성 창업 증가가 일자리 구조에도 영향을 미친다는 분석이 나온다. 소규모 사업체 중심 구조에서는 여성 창업이 지역 일자리 창출과도 직결되기 때문이다.현재 용인시 사업체 가운데 도매 및 소매업이 31.4%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 운수 및 창고업, 숙박 및 음식점업 등이 뒤를 잇고 있다. 이들 업종은 대부분 생활경제와 밀접한 분야다. 여성 사업 참여 확대 역시 이러한 생활경제 구조 속에서 자연스럽게 나타나는 흐름이라는 분석이 나온다.도시 규모가 커질수록 경제 구조도 변화한다. 용인시 사업체 조사 결과는 단순한 경제 통계가 아니라 도시의 사회 구조 변화를 보여주는 지표이기도 하다.여성의 경제 참여 확대는 앞으로 용인의 경제와 사회 구조를 이해하는 중요한 단서가 될 것으로 보인다.용인시 사회조사에서도 여성 관련 정책에 대한 시민 인식이 중요한 변수로 나타난다. 조사에서는 여성 정책과 돌봄 정책, 복지 정책이 주요 정책 수요로 나타났다. 특히 경력단절 여성 문제와 재취업 지원 정책은 시민들이 중요하게 인식하는 정책 분야 중 하나다.이는 단순한 고용 문제가 아니라 도시의 지속가능성과도 연결되는 문제다. 여성의 경제활동 참여가 높아질수록 도시 경제의 안정성도 함께 높아지기 때문이다.용인시는 여성 정책과 성평등 행정에서도 일정한 성과를 내고 있다. 대표적인 사례가 성별영향평가 정책 추진이다. 용인시는 경기도 성별영향평가 정책개선 경진대회에서 7년 연속 우수기관으로 선정되며 성평등 정책 추진 성과를 인정받았다.성별영향평가는 정책이 남성과 여성에게 미치는 영향을 분석하고 성차별 요소를 개선하기 위한 제도다.용인시는 청년 정책과 행정 정책 전반에 성인지 관점을 반영하며 성평등 정책 기반을 확대하고 있다. 또한 성평등 조직문화 조성을 통해 여성친화적 행정 환경 구축에도 노력하고 있다.용인시는 성평등 조직문화 개선과 성희롱·성폭력 대응체계 구축, 성별과 무관한 인사제도 개선 등을 추진한 성과를 인정받아 여성가족부 장관 표창을 받기도 했다.