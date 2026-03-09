환경단체, 이장우 대전시장 고발... "3대하천 불법 준설"

큰사진보기 ▲대전환경운동연합과 대전충남녹색연합, 정의당대전시당, 대전녹색당은 9일 오전 대전지방검찰청 앞에서 기자회견을 열고 "감사원 감사 결과, 대전시가 진행한 3대하천 준설 사업이 하천법과 환경영향평가법을 위반한 것으로 드러났다"고 주장하면서 이장우 대전시장과 대전시 하천 준설 사업 실무 책임자, 금강유역환경청장을 하천법 위반, 환경영향평가법 위반, 직권남용권리행사방해, 직무유기 혐의 등으로 고발했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전시가 추진한 3대하천 준설 사업이 하천법과 환경영향평가법을 위반했다는 감사원 감사 결과를 근거로, 대전지역 환경단체들이 이장우 대전시장을 검찰에 고발했다. 이들 단체는 대전시가 환경부의 의견과 법적 절차를 무시한 채 대규모 준설을 강행해 하천 생태계를 훼손하고 혈세를 낭비했다며, 관련 책임자들에 대한 엄정한 수사를 촉구했다.대전환경운동연합과 대전충남녹색연합, 정의당대전시당, 대전녹색당은 9일 오전 대전지방검찰청 앞에서 기자회견을 열고 "시민 눈 가리고 혈세낭비, 생태계 훼손 대규모 준설을 강행한 이장우 대전시장을 처벌하라"고 주장하면서 이 시장과 대전시 하천 준설 사업 실무 책임자, 금강유역환경청장에 대한 고발장을 제출했다.이들이 제시한 혐의는 이장우 시장과 실무 책임자에 대해서는 하천법 위반, 환경영향평가법 위반, 직권남용권리행사방해 혐의이며, 금강유역환경청장에 대해서는 직무유기 혐의다.이날 단체들이 고발 근거로 든 것은 지난 2월 공개된 감사원의 대전 3대하천 준설 관련 감사보고서다. 이들에 따르면 감사원은 대전시가 갑천·유등천·대전천 등 3대하천에서 추진한 준설 사업이 단순한 유지보수가 아니라 하천 기능을 강화하거나 개량하는 '정비 준설'에 해당하는데도, 이를 '유지 준설'인 것처럼 추진했다고 판단했다.현행 하천법 제27조와 시행령 제26조에 따라 하천의 기능을 강화하거나 개량하는 '정비 준설'은 하천공사 시행계획 수립과 하천관리청의 허가가 필요하고, 환경영향평가법 시행령 제31조에 따라 공사 구간이 10km 이상이면 환경영향평가를 거쳐야 한다. 그런데 대전시 준설 사업 구간은 총 22.6km로, 환경영향평가 대상이라는 게 이들의 주장이다.특히 이들은 2024년 8월 환경부가 대전시에 해당 준설 계획은 유지 준설이 아닌 정비 사업에 해당하므로 법적 절차를 준수해야 한다는 의견을 전달했는데도, 대전시가 재협의 없이 공사를 강행했다고 강조했다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "대전시가 추진한 3대 하천의 대규모 준설 사업은 최근 감사원의 감사 결과 발표를 통해 그 행정적·법률적 결함을 가진 불법임이 명백히 드러났다"라며 "단순한 행정 착오를 넘어, 지방자치단체가 중앙정부의 관리 감독을 무력화하고 환경영향평가라는 제도적 안전장치를 의도적으로 회피한 중대한 법치주의 훼손 사례"라고 주장했다.이어 "대전시는 이러한 법적 절차와 환경 보호 장치를 회피하여 실질적으로는 대규모 하천 개량인 정비 준설을 수행하면서도 겉으로는 유지 준설인 것처럼 가장하여 사업을 강행했다"며 "이는 하천법상 정비 준설에 요구되는 절차를 전면 무시한 명백한 위법 행위"라고 비판했다.이뿐만 아니라 감사원은 공사 규모와 방식 자체도 문제 삼았다. 감사보고서에 따르면 준공도면과 하천 기본계획의 측량 단면을 비교·분석한 결과, 51∼100cm 초과 준설이 40개 지점(25.5%), 101∼336cm 초과 준설이 70개 지점(44.6%)으로, 전체 157개 지점의 70.1%인 110개 지점이 51cm 이상 준설된 것으로 나타났다. 일부 구간에서는 최대 3.36m까지 굴착이 이뤄졌다는 것이다.환경단체는 "최대 336cm의 준설이 어떻게 통상적인 유지보수가 될 수 있느냐"며 "이것은 명백히 하천법과 환경영향평가법을 위반한 불법 하천공사"라고 주장했다.또한 "기후부는 대전시가 지침을 위반하고 법적 절차를 회피하는 것을 알고도 단 한 차례의 강력한 제재나 중단 명령도 내리지 않았다"며 "금강유역환경청은 대전시의 위법 행위를 정당화해 주는 도구로 전락했다"고 비판했다.아울러 "시장의 직위가 법령 위에 군림할 수 없고, 치수라는 명분이 불법 행위의 면죄부가 될 수 없다"고 강조하고 "하천법 위반, 환경영향평가법 위반, 직무유기 혐의로 고발하며, 법과 절차에 기반한 책임 규명이 이뤄질 때까지 대응을 이어갈 것"이라고 밝혔다.그러면서 ▲대전시는 불법 준설에 대해 즉각 사죄하고, 파괴된 하천 생태계의 복원에 나설 것 ▲기후부는 하천행정 독주를 막지 못한 책임을 인정하고 생태학살에 대한 재발 방지 대책을 마련할 것 ▲과학적 근거 없는 준설을 중단하고, 기후위기 시대에 생태적 치수 정책으로 전면 전환할 것 등을 촉구했다.이날 규탄발언에 나선 문성호 대전충남녹색연합 상임대표는 "시민사회는 3대하천의 무분별한 준설이 생태계 파괴와 생물다양성 훼손, 홍수 예방에도 도움이 되지 않는 혈세 낭비라고 수차례 지적했지만, 이장우 시장은 일방적으로 3대하천을 준설했고, 올해도 준설 계획을 세우고 있다"고 말했다.그는 이어 "감사원 감사에 따르면 2024년 8월 환경부가 대전시가 계획한 준설은 보통의 유지 준설이 아닌 정비 사업에 해당하니 법적 절차를 밟아야 한다는 의견을 명확히 전달했는데도, 이 시장은 재협의 없이 공사를 불법 강행했다"며 "알면서도 불법을 저지른 질 나쁜 범죄 행위"라고 비판했다.김윤기 정의당대전시당 민생특별위원장은 "감사원 감사 결과로 드러난 대전시의 3대하천 준설 사업은 치수라는 가면을 쓰고 벌인 명백한 불법 행위이자 시민을 기만한 범죄"라며 "환경영향평가를 피하기 위해 22km에 달하는 대규모 공사를 단순한 유지 준설인 것처럼 꾸몄다"고 주장했다.그는 또 "법의 정신을 지켜야 할 선출직 공직자가 앞장서서 그 정신을 유린한 것"이라며 "시민의 의견을 묵살하는 행정은 자치가 아니라 독재"라고 말했다.기자회견을 마친 환경단체와 정당 대표들은 대전검찰청 민원실에 고발장을 제출했다.한편, 이와 관련 대전시 관계자는 "감사원 감사 과정에서 대전시는 하천 유지보수 매뉴얼에 따라서 공사를 진행했고, 이를 준수했다고 거듭 강조했지만 결과는 공개된 보고서와 같이 나왔다. 매우 아쉽다"고 답변했다.