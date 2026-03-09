배수진인가, 탈출인가... 오세훈은 왜 그랬을까

# 초유의 현역 시장 후보 미등록 사태
오마이TV '이병한의 상황실'은 6.3 지방선거를 앞둔 민심을 엿보기 위해 그날그날 주요 여론조사 결과를 확인하고, 그 의미를 해석하고 있습니다.
(https://www.youtube.com/watch?v=ozmNBK6xLQU)에서 확인하실 수 있습니다.
- 어제(9일)는 국민의힘 6.3 지방선거 후보 등록 마감일이었다. 그런데 오후 6시 21분, 오세훈 현 서울시장 언론 공보용 단체대화방에 그가 후보 등록을 하지 않았다
는 소식이 알려졌다. 하루 전 "당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀지 않는 이상, 후보 접수와 경선이 무슨 의미가 있는가"라는 페이스북 글을 올렸던 것과 이어지는 행보인 셈이다.
- 오 시장 쪽은 언론 인터뷰
에서 "지금 상황이라면 서울시장 선거뿐 아니라 수도권 기초지자체장, 시구의원 선거까지 모두 어려워 대표로 나서서 목소리를 낸 것"이라고 설명했다.
- 그가 말하는 '당 노선 정상화'는 결국 '절윤.' 이른바 '윤어게인' 세력과 선을 긋지 못하는 당 지도부의 행태가 선거에 전혀 도움되지 않는다고 판단했기 때문으로 보인다.
# 서울시장 선거, 결과는 이미 정해졌다?
- 오세훈 시장은 왜 이럴까. 힌트는 최근 여론조사에 있다. 분위기는 심상치 않다. 일단 정기적으로 서울시장 가상대결 구도를 살펴본 조원씨앤아이-스트레이트 뉴스 조사 결과를 보자. 2025년 12월 조사에서 여야 유력 주자인 오세훈 시장과 정원오 성동구청장을 일대일로 붙여본 결과, 정원오 40.1%-오세훈 37.5%로 팽팽하게 접전을 벌이고 있는 것으로 나타났다. 그런데 2026년 1월 조사부터 두 사람의 격차가 쭉쭉 벌어지기 시작했고, 2월 조사에선 그 차이가 10% p 이상으로 나왔는데 가장 최근에 시행된 3월 조사에선 격차가 무려 23.4%p까지 벌어졌다.
- 흐름은 계속 좋지 않았다. 오마이뉴스-리얼미터 신년 여론조사
에서 오세훈 시장은 모든 일대일 구도에서 불리한 것으로 나타났다. 다른 여론조사들을 봐도, 오차범위 내에서 정원오 구청장과 접전을 벌이고 있었다. 하지만 국민의힘의 자중지란이 계속 되면서 오세훈 시장이 점점 더 헐레벌떡 따라가야 하는 상황에 처했다. 각 언론사들의 2월 설 특집 여론조사에서도 이미 조짐이 보였다.
- 서울이 부동산 문제에 아주 민감한 지역이라는 점에서, 이재명 대통령의 부동산 문제 해결에 대한 기대가 높아지는 분위기도 영향을 미쳤을 수 있다. 3월 1주차 한국갤럽 정례조사에서 이재명 대통령의 국정 수행 긍정평가는 최고치인 65%를 찍었다. 긍정 평가의 주된 이유는 경제·민생(18%), 부동산 정책(16%)이었다.
# 국민의힘에게 서울이란?
- 전국 단위 선거에서 서울 민심은 늘 중요한 지표였다. '서울시장 선거에서 패배하면, 대선에서 승리할 수 없다'는 말이 있을 정도다. 정부가 잘 하면, 여당 서울시장 후보가 유리했지만 정부의 실정으로 불만이 쌓이면 서울은 항상 회초리를 드는 일종의 '중간평가'적 선택을 해왔다.
- 이명박-오세훈 이후 더불어민주당에게 우호적이었던 서울은 문재인 정부와 박원순 시정 이후 돌아선 모습이었다. 특히 오세훈 시장은 2021년 보궐선거와 2022년 지방선거 두 번 모두 금천구, 관악구 등 전통적으로 민주당이 강세였던 지역을 포함해 서울 25개 구 전역에서 과반 득표에 성공했다.
- 그런데 지난 몇 달 간 지표를 들어다보면 서울 민심은 국민의힘에게 조금씩 등을 돌리는 모양새다. 일단 이재명 대통령 국정 수행 평가가 좋고, 정당 지지도 추이도 민주당이 계속 우세인 상황이다. 심지어 한국갤럽 3월 1주차 조사에서는 전국 정당 지지도는 21%가 나왔지만, 서울 지역 지지도는 17%에 그쳤다.
- 서울 민심 자체가 보수화했다는 평가도 있다. 실제로 한국갤럽의 주관적 정치성향 조사 결과를 살펴보면, 서울은 상대적으로 '나는 진보'라는 사람보다 '나는 보수'라고 평가하는 사람의 비중이 조금 더 높은 편이다. 그런데 이 추이 또한 2025년 하반기 이후 갈수록 중도 비중이 줄고, 진보 비중이 늘어나는 등 다소 분위기가 달라지는 양상이 감지되고 있다.
- 결국 오세훈 시장으로선 여러모로 쉽지 않은 선거를 뛰어야 하는 처지에 놓여 있다. 이 상황에서 '후보 미등록'이라는 초유의 선택은 그가 국민의힘 대표 선수로 완주하기 위한 배수진일까, 아니면 '난파선'에서 탈출하려는 궁여지책일까.
