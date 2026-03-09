배수진인가, 탈출인가... 오세훈은 왜 그랬을까

▲ '국민의힘의 노선 변화'를 요구하며 국민의힘 광역지자체장 공천 신청에 응하지 않은 오세훈 서울시장이 9일 아침 서울 신길교회에서 열린 2026년 서울시민을 위한 신년기도회에 참석해 있다. ⓒ 김지현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 본문에 언급된 여론조사들의 개요는 다음과 같다. 이밖에 자세한 조사 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.





AD

■ 조원씨앤아이-스트레이트뉴스- 2025년 12월 27-28일, 서울 804명 무선ARS, 표본오차 ±3.5%p(95% 신뢰수준)- 2026년 1월 24-25일, 서울 804명 무선ARS, 표본오차 ±3.5%p(95% 신뢰수준)- 2026년 2월 7-8일, 서울 806명 무선ARS, 표본오차 ±3.5%p(95% 신뢰수준)- 2026년 2월 28일-3월 1일, 서울 804명 무선ARS, 표본오차 ±3.5%p(95% 신뢰수준)■ 동아일보-리서치앤리서치- 2025년 12월 26-28일, 서울 802명 무선전화면접, 표본오차 ±3.5%p(95%신뢰수준)■ 중앙일보-케이스탯- 2025년 12월 28-30일, 서울 800명 무선전화면접, 표본오차 ±3.5%p(95%신뢰수준)■ JTBC-메타보이스- 2025년 12월 29-30일, 서울 800명 무선전화면접, 표본오차 ±3.5%p(95%신뢰수준)■ MBC-코리아리서치- 2025년 12월 28-30일, 서울 804명 무선전화면접, 표본오차 ±3.5%p(95%신뢰수준)■ CBS-KSOI- 2026년 2월 9-10일, 서울 1002명 무선ARS, 표본오차 ±3.1%p(95%신뢰수준)■ KBS-케이스탯- 2026년 2월 10-12일, 서울 801명 무선전화면접, 표본오차 ±3.5%p(95%신뢰수준)■ SBS-입소스- 2026년 2월 11-13일, 서울 804명 무선전화면접, 표본오차 ±3.5%p(95%신뢰수준)■ MBC-코리아리서치- 2026년 2월 11-13일, 서울 801명 무선전화면접, 표본오차 ±3.5%p(95%신뢰수준)■ 한국갤럽 2026년 3월 1주차 정례조사- 2026년 3월 3~5일 전국 성인 남녀 1002명 대상 무선전화면접, 표본오차 ±3.1p, 95% 신뢰수준