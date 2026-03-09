선거는 정치인만의 것 아냐... 마을미디어가 그리는 시민 참여의 길

큰사진보기 ▲2026 전국마을공동체미디어연대 총회 ⓒ 이칸도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이세린 미디액트 활동가가 서울에서 진행되었던 '주민마이크' 활동에 대해 설명하고 있다. ⓒ 이칸도 관련사진보기

큰사진보기 ▲이성호 마을신문 금천IN·라디오금천 대표가 발제와 토론을 통해 '우리동네 정치살롱' 사례를 이야기하고 있다. ⓒ 이칸도 관련사진보기

큰사진보기 ▲유수경 송천동 마을신문 편집장이 전북마을미디어 활동에 대해 설명하고 있다. ⓒ 이칸도 관련사진보기

큰사진보기 ▲협동조합 커뮤니티플랫폼 이유 임민아 대표가 부천과 파주에서 활동했던 사례를 발표하고 있다. ⓒ 이칸도 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국마을공동체미디어연대 송덕호 공동운영위원장 사회로 토론회가 진행되고 있다. ⓒ 이칸도 관련사진보기

2026년 지방선거를 앞두고 전국 각 지역에서 활동하는 마을미디어 활동가들이 전북 전주에 모였다. 주민이 지역정치에 참여하는 통로로서 마을미디어가 어떤 역할을 해왔고 앞으로 무엇을 할 수 있을지 경험을 공유하는 자리였다.전국마을공동체미디어연대는 지난 7일 전주공동체라디오 전주FM에서 정기총회와 토론회를 개최했다. 행사에는 서울, 경기, 전북, 경남 등 다양한 지역에서 공동체미디어 활동을 이어가는 관계자들이 참여했다.전국마을공동체미디어연대는 2020년 9월 24일 창립총회를 통해 출범한 전국 단위 네트워크다. 각 지역에서 공동체라디오, 마을신문, 마을잡지, 영상미디어, 시민기록, 출판 활동 등 다양한 매체 기반으로 활동하는 주체들이 참여하고 있다. 주민이 직접 지역의 문제를 기록하고 공론화하는 미디어 활동을 연결하는 역할을 해왔다.이날 정기총회에서는 2025년 사업 보고와 결산 승인, 감사보고서 채택, 2026년 사업계획과 예산안 심의가 진행됐다. 또한 전국 각 지역을 대표하는 13명의 운영위원을 선출하고, 공동운영위원장으로 마포FM 송덕호 대표와 협동조합 커뮤니티플랫폼 이유 임민아 대표를 연임하기로 결정했다.연대는 올해 지방선거를 앞두고 마을미디어 정책 토론과 공동 캠페인, 지역 네트워크 교류, 교육 프로그램, 전국마을공동체미디어대회 등을 추진하기로 했다. 총회 이후 이어진 토론회에서는 서울, 금천, 전북, 경기 지역의 마을미디어 활동 경험을 중심으로 선거와 시민 참여 문제를 다뤘다.첫 번째 발제는 이세린 미디액트 활동가가 맡았다. 발표 제목은 '주민참여형 선거공론장 공동 캠페인: 서울 주민마이크 활동 개요'였다.이세린 활동가는 서울 지역 마을미디어 네트워크가 선거 시기에 진행해 온 '주민마이크' 프로젝트를 소개했다. 이 활동은 거리 발언대, 시민 인터뷰, 후보자 인터뷰, 정책 질문, 개표 방송 등 다양한 방식으로 시민 의견을 모으는 공동 캠페인이다.서울 각 지역의 마을미디어 단체들이 같은 이름으로 활동을 진행하면서 개별 지역 활동을 도시 단위 공동 프로젝트로 연결하는 방식으로 운영됐다. 이 활동은 선거 시기에 시민이 직접 발언할 수 있는 공간을 만들고, 후보자와 정책을 주민 관점에서 이야기하는 콘텐츠를 제작하는 데 초점을 두었다.후보자 토론회가 어려운 상황에서는 정책 인터뷰 형식을 활용해 콘텐츠를 제작하기도 했다. 기존 정치 보도에서 잘 다뤄지지 않는 기초의원 후보나 소수정당 후보에게 발언 기회를 제공하는 활동도 진행됐다.두 번째 발제는 이성호 마을신문 <금천IN·라디오금천> 대표가 맡았다. 발제 제목은 '지방선거, 마을미디어·마을언론으로서의 경험과 고민'이었다.금천 지역에서는 선거 시기 다양한 시민 참여 프로그램이 진행됐다. 주민들이 모여 지역 정책 의제를 논의하는 '우리동네 정치살롱'이 열렸고, 주민들이 직접 정리한 정책 질문을 후보자에게 전달하는 활동도 이어졌다.또 후보자 인터뷰와 주민마이크 활동, 개표방송 등 선거 관련 콘텐츠가 제작됐다. 이 과정에서 마을언론이 지역 정치 의제를 시민과 연결하는 역할을 수행했다.이성호 대표는 선거 과정이 후보 중심 경쟁으로만 이루어지는 것이 아니라 시민이 참여하는 공론 과정이 되어야 한다는 점을 강조했다. 또한 선거가 끝난 이후에도 지방의회 활동을 기록하고 점검하는 활동이 필요하다고 설명했다.세 번째 발제는 유수경 <송천동 마을신문> 편집장이 맡았다. 발표 제목은 '지방선거는 누구의 것인가: 전북 마을미디어가 묻다'였다.유수경 편집장은 전북 지역 마을미디어 활동을 소개하며 마을신문 중심의 지역 미디어 기반이 선거 보도에도 영향을 미치고 있다고 설명했다.전북에서는 도의원 토론회와 시의원 정책 콘서트, 정책 검증 기사, 당선 이후 의정 활동 인터뷰 등 다양한 선거 관련 콘텐츠가 제작됐다. 이러한 활동은 지역 주민들이 지방의회 활동을 이해하고 정치 정보를 접할 수 있는 통로 역할을 했다.유수경 편집장은 기초의원과 광역의원에 대한 정보가 기존 언론에서 충분히 다뤄지지 않는 경우가 많다는 점을 언급하며, 마을신문이 지역 정치 정보를 전달하는 역할을 수행하고 있다고 설명했다. 또한 신문 매체가 기록으로 남는다는 점에서 정치인에게 일정한 긴장감을 주는 기능도 있다고 말했다.네 번째 발제는 임민아 협동조합 커뮤니티플랫폼 이유 대표가 맡았다. 발표 제목은 '이유있는 선거 이야기: 공동체미디어 콘텐츠 실험'이었다.임민아 대표는 부천에서 활동하던 시기 제작했던 팟캐스트 '삐틀스' 사례를 소개했다. 지방선거 후보자의 로고송을 모아 방송 콘텐츠로 제작했던 경험이다.또 지방의회 회의 속기록을 시민들이 역할을 나눠 읽는 방식으로 콘텐츠를 제작한 사례도 소개됐다. 시민들이 시의원과 공무원 역할을 맡아 속기록을 읽는 방식으로 지방의회 회의 내용을 전달하는 방식이다.임 대표는 정치 콘텐츠를 설명 중심으로 제작하기보다 시민이 정치 과정을 경험하는 방식의 콘텐츠 제작이 필요하다고 설명했다. 또한 작은 단체 하나가 모든 활동을 감당하기 어려운 현실 속에서 지역 신문과 시민사회, 활동가 네트워크와 협력하는 방식이 중요하다고 말했다.토론에는 조아라 김해마을미디어네트워크 대표와 원동업 서울마을미디어네트워크 운영위원장이 참여했다.조아라 대표는 김해 지역 사례를 소개하며 마을미디어가 주민 생활 문제를 공론화하는 역할을 하고 있다고 말했다. "정치인만 정치하는 것이 아니라 마을미디어도 생활정치를 하고 있다"는 것이다.원동업 운영위원장은 마을미디어 활동이 정책과 정치 영역까지 확장될 필요가 있다고 말했다. "지역 문화 기록을 넘어 정책 문제까지 다루는 경험이 더 필요하다"고 그는 말했다.이날 토론회에서는 마을미디어가 지역정치 공론장 역할을 할 수 있다는 다양한 경험이 공유됐다.주민 의제 발굴, 후보 검증, 정책 질문, 의정 활동 기록, 선거 콘텐츠 제작 등 여러 방식의 활동 사례가 이어졌다.전국마을공동체미디어연대는 이번 논의를 바탕으로 지방선거와 관련한 공동 활동을 이어갈 계획이다. 주민이 질문하고 기록하는 선거 문화를 만들기 위한 마을미디어 활동도 계속될 전망이다.