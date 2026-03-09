메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.03.09 12:01최종 업데이트 26.03.09 15:10

이 대통령 "중동 최악 상황까지 염두하고 선제적 대응책 마련"

전쟁 장기화 조짐에 국제유가 급등 상황 등 짚어... "힘들고 어려운 서민에게 더 큰 어려움 가중돼, 세밀한 대책 필요"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 중동상황 관련 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.3.9
이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 중동상황 관련 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.3.9 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 9일 심화되고 있는 중동 지역 위기에 대해 "향후 전개 양상을 예단하기 어려운 만큼 정부는 최악의 상황까지 염두에 두고 비상한 각오로 선제적 대응책을 마련해야 한다"고 주문했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 주재한 비상경제점검회의에서 "중동 지역 위기가 심화되면서 대내외 경제 환경의 불확실성이 크게 확대되고 있다. 특히 글로벌 무역과 중동 에너지 수입 의존도가 높은 우리 경제에 상당한 부담 요인으로 작용하고 있다"면서 이를 당부했다.

미국·이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 이번 사태가 장기화될 조짐을 보이면서, 국제유가가 이날 배럴당 100달러선을 넘는 등 유가·환율·자본시장 등의 변동성이 크게 확대된 것을 짚은 것.

AD
구체적으로 이 대통령은 "우리 경제의 혈맥인 금융, 외환시장의 변동성 확대에 적극적으로 대응해 주시기 바란다"라며 "과거의 틀에서 벗어나 숨겨진 위험까지 점검하고 대응 방안을 꼼꼼하게 마련해야 된다"고 강조했다.

아울러 "필요한 경우에는100조 원 규모로 마련되어 있는 시장 안정 프로그램을 적극적으로 확대하고 정부와 중앙은행 차원의 추가 조치도 선제적으로 준비해야 되겠다"며 "특히 어려운 시장 환경을 악용해서 부당 이익을 취하려는 세력에 대해서는 엄단해야 한다"고 덧붙였다.

"에너지 수급 비상한 대책 필요... 대체 공급선 신속 발굴"

이 대통령은 "위기가 곧 기회"라는 점도 재차 강조했다. 이번 중동 위기 상황을 계기로 에너지 수급 체계나 자본시장의 체질을 보다 건강하게 개선할 수 있을 것이란 지난 5일 국무회의 때 했던 주문과 같다(관련 기사 : '최고가격 지정' 꺼낸 이 대통령, '기름값 바가지' 대책도 주문 https://omn.kr/2h956).

이에 대해 이 대통령은 "에너지 수급과 가계 불안 상황이 엄중한 만큼 이에 상응하는 비상한 대책도 필요하다"며 "전략적 협력 국가들과 공조해서 (이란에 의해 봉쇄된) 호르무즈 해협을 경유하지 않는 대체 공급선을 신속하게 발굴하면 좋겠다"고 주문했다.

또한 "최근에 과도하게 인상된 석유 제품에 대해서는 최고 가격 제도를 신속하게 도입하고 과감하게 시행해야겠다"면서 앞서 주문했던 '유류 최고가격 지정' 검토에도 속도를 내달라고도 했다.

이 대통령은 마지막으로 "위기는 언제나 힘들고 어려운 서민들에게 더 큰 어려움을 가중시킨다"고도 강조했다.

이와 관련 이 대통령은 "에너지 가격 상승으로 인한 물가 부담이 서민들에게 가장 먼저, 또 가장 크게 돌아간다는 점에서 세심하고 실효성 있는 대책을 마련해야 한다"라며 "이번 중동 지역 위기가 장기화될 경우에 실물 경제에 미치는 파장이 클 수 있다. 전방위적인 수단을 통해 철저하고 치밀하게 대비해 주시기 바란다"고 당부했다.

#이재명대통령#국제유가#중동상황#이란#비상경제점검회의

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이경태 (sneercool) 내방

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "이제혁 선수의 투지와 집념에 아낌없는 박수를"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기