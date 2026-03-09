지방선거 공천 TK만 바글바글... 국민의힘 지역정당 되나

큰사진보기 ▲서울·경기·인천을 포함한 수도권 인구는 전국 인구의 절반 이상인 2608만 명에 달한다. 이 때문에 민심의 잣대로 불려온 수도권임에도 광역단체장에 도전하는 국민의힘 후보자는 고작 6명에 불과하다. ⓒ 박성우 관련사진보기

큰사진보기 ▲수도권과 달리 대구와 경북 지역은 후보자로 북새통이다. TK 지역 광역단체장 후보자만 15명으로, 수도권(6명)과 경남권(6명), 강원도(3명) 광역단체장 후보자를 합친 수다. 현역 의원만 6명이 출사표를 던졌다.

오세훈 서울시장이 "당 노선 정상화"를 촉구하며 국민의힘 광역단체장 공천 접수를 하지 않은 가운데 국민의힘 지지율이 안정적인 대구·경북 지역에는 광역 및 기초단체장이 131명이나 지원한 것으로 알려졌다.8일 오후 10시까지 마감이었던 국민의힘 공천 접수에는 광역단체장 후보자로 총 38명이 지원했다. 이 중 15명이 대구·경북 광역단체장에 지원했다. 전체 광역단체장 후보자의 40%가 단 두 지역에 쏠린 것이다.반면 인천과 세종, 대전과 제주는 현역 광역단체장 등 한 명의 후보자만 지원했고, 충남과 광주, 전남은 아예 공천 신청자가 없었다.서울·경기·인천을 포함한 수도권 인구는 전국 인구의 절반 이상인 2608만 명에 달한다. 이 때문에 민심의 잣대로 불려온 수도권인데도 광역단체장에 도전하는 국민의힘 후보자는 고작 6명에 불과하다.서울시장에는 윤희숙 전 의원과 이상규 성북을 당협위원장, 이승현 인팩코리아 대표 3명이 공천을 신청했다. 경기도지사 또한 양향자 최고위원과 함진규 전 의원 2명만이 공천을 신청했고 인천시장은 유정복 현 인천시장이 유일한 신청자다.특히 경기도 31개 시·군에 공천 신청한 기초단체장 후보자가 86명으로, 지난 2022년 지방선거 당시 경기도 기초단체장으로 173명의 후보자가 몰렸던 것에 비해 절반 수준으로 떨어졌다.심지어 인구가 각각 76만 명, 51만 명인 수도권 대도시 부천과 시흥에는 아예 후보자가 한 명도 없었다. 지난 지방선거에서 15명, 11명의 후보자가 몰렸던 용인특례시와 고양특례시 또한 3명과 5명으로 대폭 줄었다.수도권과 달리 대구와 경북 지역은 후보자로 북새통이다. 대구시장 공천에는 김한구 전 달성군 새마을협의회 감사, 유영하 의원, 윤재옥 의원, 이재만 전 동구청장, 이진숙 전 방송통신위원장, 주호영 의원, 최은석 의원, 추경호 의원, 홍석준 전 의원 등 9명이 신청했다.경북도지사 공천에는 이철우 현 경북도지사를 비롯해 김재원 국민의힘 최고위원, 백승주 전 의원, 이강덕 전 포항시장, 임이자 의원, 최경환 전 경제부총리 등 6명이 신청했다. TK 지역 광역단체장 후보자만 15명으로, 수도권(6명)과 경남권(6명), 강원도(3명) 광역단체장 후보자를 합친 수다. 현역 의원만 6명이 출사표를 던졌다.경북 22개 시·군 기초단체장 후보자는 80명으로 경기와 비슷한 수준이다. 포항시에는 박승호 전 포항시장, 김병욱 전 의원을 포함해 11명의 후보자가 공천을 신청했고, 의성군·경주시·상주시·영주시·봉화군·성주군·영덕군 등은 5명 이상의 후보자가 공천을 신청해 높은 경쟁률을 보였다.선거의 '캐스팅보트' 역할을 해 온 충청권 역시 후보자가 없긴 매한가지다. 충북에서는 현역인 김영환 지사와 함께 조길형 전 충주시장 등 4명의 후보자가 나섰지만 충남은 김태흠 지사를 포함해 아무도 공천을 신청하지 않았다. 대전과 세종도 현역인 이장우 대전시장과 최민호 세종시장이 유일 후보로 공천을 신청했다.국민의힘의 전통적 험지인 호남에는 김광종 전 전주을 국회의원 후보만이 유일하게 전북도지사 후보로 공천을 신청했다. 전남광주통합특별시에는 후보자가 나오지 않았다. 마찬가지로 약세 지역인 제주 또한 문성유 전 한국자산관리공사 사장이 유일한 후보자다.이처럼 전국 16개 광역자치단체장 중 14곳에만 후보자가 나왔고 이 중에서도 3곳은 현역 단체장만이 단독 후보로 나선 상황에서 "정치는 자리로 완성되는 것이 아니라 내려놓을 때 완성된다"라며 현역 단체장들의 불출마를 압박했던 이정현 국민의힘 공천관리위원회 위원장이 곤란하게 됐다.'윤어게인' 등 강성 지지층에게만 구애하는 지도부로 인해 정당 지지율이 좀처럼 오를 기미를 보이지 않는 만큼 '질 게 뻔한 선거'에 국민의힘 정치인들이 몸을 사리는 가운데 과연 장동혁 대표를 비롯한 지도부가 오세훈 시장 등의 비판을 수용해 노선을 바꿀지 아니면 마지막까지 보수층 결집을 믿을지 귀추가 주목된다.