김태흠 "충남지사 공천 신청 안해... 다만 추가 공모시 신청"

큰사진보기 ▲김태흠 충남지사 기자회견김태흠 충남지사가 4일 오전 충남도청에서 기자회견을 열고 행정통합과 관련한 자신의 의견을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

지난 8일 '6.3 지방선거 시·도지사' 국민의힘 시도지사 공천신청이 마감된 가운데 오세훈 서울시장에 이어 김태흠 충남지사도 공천신청을 하지 않은 것으로 확인됐다. 이런 가운데 김 지사는 '충남지사 불출마 의사를 표명한 것은 아니다'라는 취지의 입장을 밝혔다.김태흠(국민의힘) 충남지사는 9일 오전 '국민의힘 충남지사 공천 미신청에 대한 입장문'이란 제목의 글을 통해 공천 신청을 하지 않은 이유를 밝혔다.김 지사는 "어제 국민의힘 충남지사 공천 신청을 하지 않은 것과 관련해 정치권과 언론의 의견이 분분하다"면서 "저는 대전충남 행정통합을 처음 설계했던 사람으로서 단 한번도 자리에 연연하거나, 정치적 유불리를 따지지 않았다"라고 밝혔다.그러면서 "아직 대전충남 통합 논의의 불씨가 완전하게 꺼지지 않은 상황에서 충남지사 공천 신청을 하는 것은 적절치 않다고 생각해 신청하지 않은 것"이라며 "추후 당에서 추가 공모를 하게 되면 그때 신청할 예정"이라고 덧붙였다.앞서 지난 8일 충남 국민의힘 충남도지사 주자로 유력한 현역 김태흠 충남지사는 당 공천관리위원회가 당초 마감 시각인 오후 6시에서 4시간을 연장해 공천 신청을 받았음에도 끝내 신청서를 내지 않은 것으로 파악됐다.