'야구 전설' 김응용, 김병욱 성남시장 예비후보 후원회장 맡아

한국 프로야구의 '전설'로 불리는 김응용 전 감독이 성남 야구 발전을 위한 행보에 나섰다. 김 전 감독은 김병욱 성남시장 예비후보의 후원회장을 맡으며 선거 지원에 합류했다.김병욱 예비후보 캠프는 지난 8일 성남 소재 후원회 사무소에서 김 전 감독을 후원회장으로 위촉하는 행사를 열었다고 밝혔다. 이날 행사에서 김 전 감독은 성남시의 야구 저변 확대와 스포츠 인프라 확충 필요성을 강조했다.김 전 감독은 위촉 소감에서 "야구는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 국민 스포츠지만 인구 90만의 성남시에는 시민과 청소년들이 마음껏 즐길 수 있는 인프라가 충분하지 않다"며 "엘리트 스포츠를 넘어 시민들이 일상에서 즐길 수 있는 생활 스포츠로 야구가 성남에 뿌리 내리길 기대한다"고 말했다.행사에서는 '시민들이 함께 즐기는 야구 도시 성남'을 상징하는 퍼포먼스도 진행됐다. 두 사람은 '홈런(Home Run)'이 새겨진 유니폼을 입고 야구 배트를 휘두르는 퍼포먼스를 선보이며 야구 도시 조성 의지를 강조했다.김병욱 예비후보는 "한국 야구의 전무후무한 기록을 세운 김응용 감독님의 '원칙과 책임'의 리더십을 늘 존경해왔다"며 "감독님이 보여준 승리의 철학을 실용 행정에 담아 성남의 오래된 과제들을 해결해 나가겠다"고 말했다.김 예비후보는 특히 시민들이 일상에서 스포츠를 즐길 수 있는 생활 체육 환경을 확대하고 청소년 야구 저변을 넓히는 정책을 추진하겠다고 밝혔다.한국 야구계의 상징적 인물인 김 전 감독이 정치인의 후원회장을 맡은 것은 비교적 이례적인 일로 평가된다. 캠프 측은 김 전 감독이 평소 야구와 팬 문화에 대한 김 예비후보의 관심과 현장 중심의 문제 해결 방식에 공감해 후원회장직을 수락한 것으로 알려졌다고 설명했다.