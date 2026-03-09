부산시장 출사표 주진우, '절윤' 질문에 한 답변은

"당내 정치 현안보다는 저는 지금은 부산 시민의 삶과 일자리 경제를 얘기해야 된다라고 생각한다. 그 부분에 대해서는 오늘 출마의 변을 밝히는 자리이기 때문에 부산 시민의 민생과 직결되는 말로 갈음하고자 한다.
지금은 당은 당대로 통합하면서, 분열하지 않으면서 부산을 위해서 바른길로 나아갈 것으로 생각한다. 후보자로 나와 부산을 바꾸는 비전을 치열하게 토의해야 하는 시점이어서 당의 문제는 당에서 현명하게 총의를 모아줄 것이다."
9일 부산시장 선거 출사표를 던진 주진우 국민의힘(부산 해운대갑) 국회의원이 현재 당내 최대 쟁점 중 하나인 '절윤'과 '쇄신' 논란과 관련해 내놓은 말은 일단 선 긋기였다. 출마선언을 하는 자리여서 정치적 사안을 말하기보단 지역 현안에 집중하겠다는 게 주 의원의 이날 입장이었다.
그러나 그는 주말 사이 사회관계망서비스(SNS) "부산을 확 뒤집어야 하며 통일교·돈봉투 출판기념회로 깨끗하지 못한 손에 개혁을 맡길 수 없다", "통일교 특검을 받아야 한다"라고 주장 글을 올리며 '전재수 공격수'를 자처했다.
전날만 해도 민감한 사안을 건드리며 이번 선거에서 여당의 유력주자를 제대로 견제하겠단 태도를 분명히 했지만, 정작 당내의 예민한 문제에 대해선 사실상 입을 꾹 닫았다. 이 갈등으로 "당 정상화"를 요구하는 오세훈 서울시장은 기한 내 후보 등록조차 하지 않았다.
국힘 부산시장 선거도 경쟁, '초선' 주진우 도전장
대신 주 의원은 세대 교체와 부산의 변화 등 부산시장 출마 포부를 밝히는데 공을 들였다. 그는 "부산을 글로벌 해양수도로 만드는 일에 모든 것을 바치겠다"라며 "오직 시민의 뜻을 받드는 젊은 시장으로서 20·30·40 세대를 전면에 발탁해 젊고 강한 부산을 만들겠다"라고 강조했다.
주 의원은 해양수산부 부산 이전 등으론 충분치 않다며 정부에 더 많은 요구가 필요하고, 정책은 더 혁신적이어야 한다고 목소리를 냈다. 구체적으로 HMM 이전 이후 청사진 준비, 전기 차등요금제로 에너지 특화지역화, AI·첨단 기업 집중 유치, 청년부시장 신설, 북극항로청·수산진흥공사 신설 등을 공약했다.
가덕도신공항과 부산형 급행철도에 속도를 내는 것에 더해 부울경의 신속한 통합을 위해선 언제든 기득권을 내려놓겠단 발언도 했다. '강한 부산' 글자를 배경으로 선 주 의원은 "부산을 다시 강하게 만들겠다. 여러분과 함께 꾸는 꿈을 확실한 현실로 증명해 내겠다"라고 약속했다.
이날 주 의원의 도전장으로 국민의힘 부산시장 선거는 양상이 달라졌다. 애초 대세론을 앞세운 박 시장의 본선 직행을 예상했지만, 최근 여론조사에서 고전하면서 벌어진 일이다. 박형준 시장을 단독으로 추대하는 분위기가 아닌 2파전이 불가피해졌다. 주 의원 측은 당내 보수 지지층을 등에 업고, 지금과 같이 지역 현안에 매진하면 경쟁력이 충분하다고 판단한다.
반면 박 시장은 당장 주 의원을 넘어서야 하는 어려움에 직면했다. 설 전후 지상파 여론조사를 보면, 주 의원은 다자구도에선 박 시장과 큰 격차 없이 두 자릿수 지지율을 보인다(관련 기사: '보수 텃밭' 부산 지상파 여론조사 결과는? https://omn.kr/2h9dm
).
실제 경선을 결정한다면 예상치 못한 흥행 요소가 될 가능성도 있다. 주 의원이 등장 자체가 판을 흔드는 것이고, 게다가 적극적으로 상대 때리기에 나설 경우 선거 관심도가 달라질 수 있다는 것이다.