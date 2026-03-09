박관열 "아이 키우기 가장 좋은 도시로"... '광주 교육 대전환' 공약 발표

큰사진보기 ▲박관열 광주시장 예비후보가 ‘주택 3만호 AI 신도시 대전환’ 공약에 이어 교육·돌봄·안전 정책을 담은 4호 공약 ‘광주 교육 대전환’을 발표했다. ⓒ 박관열캠프 관련사진보기

박관열 광주시장 예비후보가 '주택 3만호 AI 신도시 대전환' 공약에 이어 교육·돌봄·안전 정책을 담은 4호 공약 '광주 교육 대전환'을 발표했다. 아이의 의료, 통학 안전, 돌봄, 미래교육까지 아우르는 종합 정책을 통해 "아이 키우기 가장 좋은 도시"를 만들겠다는 구상이다.박 예비후보는 "주거와 교통 정책만으로는 도시 경쟁력이 완성되지 않는다"며 "아이의 병원, 통학길, 돌봄까지 함께 바꾸는 교육 대전환이 필요하다"고 밝혔다.그는 특히 광주 지역의 소아 의료 공백과 통학 안전 문제를 지적했다. 박 예비후보는 "밤에 아이가 아플 때 갈 수 있는 의료기관이 부족하고 통학길 안전과 돌봄 문제도 시민들이 체감하는 어려움이 크다"며 "아이 문제를 더 이상 뒤로 미루지 않고 시장이 직접 챙기겠다"고 강조했다.이번 공약의 주요 내용은 ▲달빛어린이병원 및 공공 심야약국 확대 ▲안심 통학로 조성과 스쿨존 화물차 통행 제한 ▲AI·SW 미래교육센터 조성 ▲광주형 숲유치원 조성 ▲초등 '다함께 돌봄센터' 확대 ▲광주 중학생 역사문화원정대 운영 ▲청소년 문화의 집 확충 등이다.특히 박 예비후보는 야간·휴일에도 아이들이 진료받을 수 있는 '달빛어린이병원'과 공공 심야약국 확대를 통해 소아 의료 공백을 해소하겠다고 밝혔다. 또한 어린이 보호구역 내 대형 화물차 통행 제한과 인도 없는 통학로 환경 개선을 통해 통학 안전을 대폭 강화하겠다는 계획이다.이와 함께 AI·SW 미래교육센터를 조성해 디지털 기반 교육 인프라를 구축하고 지역 산업과 연계한 미래 인재 양성 체계를 마련할 방침이다. 자연 체험 중심 교육을 위한 광주형 숲유치원, 맞벌이 가정을 위한 초등 다함께 돌봄센터 확대, 청소년 활동 공간을 위한 청소년 문화의 집 확충도 함께 추진한다.박 예비후보는 "아이 키우기 좋은 도시가 결국 가장 경쟁력 있는 도시"라며 "주택 3만호 AI 신도시와 함께 교육·의료·돌봄 인프라를 동시에 확충해 광주를 수도권에서 가장 아이 키우기 좋은 도시로 만들겠다"고 말했다.이어 "광주의 미래는 아이들에게 달려 있다"며 "아이와 부모 모두 안심할 수 있는 교육 강도시 광주를 반드시 만들겠다"고 강조했다.