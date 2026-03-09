이 대통령 "이제혁 선수의 투지와 집념에 아낌없는 박수를"

큰사진보기 ▲8일(한국시간) 이탈리아 코르티나 파라 스노보드 파크 에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 패럴림픽 스노보드 남자 크로스에 출전한 이제혁이 동메달을 따고 기뻐하고 있다. 2026.3.8 [대한장애인체육회 제공. 재판매 및 DB금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 파라바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 결선에서 금메달을 차지한 김윤지가 기뻐하고 있다. 2026.3.8

이재명 대통령이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 스노보드 크로스 남자 하지 장애(SB-LL2) 종목에서 동메달을 획득한 이제혁 선수에게 "한계를 넘어선 투지와 집념에 아낌없는 박수를 보낸다"고 했다.이 대통령은 9일 페이스북에 "절치부심 끝에 거머쥔 동계패럴림픽 스노보드 동메달을 축하합니다"라며 "뜨거운 축하를 전합니다"라고 밝혔다.특히 이제혁 선수가 스노보드 선수로 활약하던 중 부상으로 왼쪽 발목을 잃고도 다시 보드 위에 오른 점을 짚으며 선수의 오랜 노력과 고된 훈련 끝에 "대한민국 동계패럴림픽 스노보드 사상 최초 메달"을 획득했음도 강조했다.이 대통령은 "(이 선수는) 경기력을 높이려 체중을 10kg이나 증량하면서도, 순발력과 민첩성 유지를 위해 혹독한 훈련을 해왔다고 한다"라며 "한계를 넘어선 투지와 집념에 아낌없는 박수를 보낸다"고 밝혔다.그러면서 "이 선수의 앞날에 더 큰 영광과 행복이 함께하길 온 마음으로 기원한다"며 "앞으로 남은 뱅크드 슬라롬 경기에서도 멋진 활약을 펼쳐주리라 믿으며, 우리 국민 여러분과 함께 힘차게 응원하겠다"고 했다.한편, 이 대통령은 이번 동메달 획득으로 "대한민국이 2018년 평창 동계패럴림픽 이후 8년 만에 멀티 메달을 기록했고 '금메달 1개, 동메달 1개'라는 목표를 조기 달성하는 뜻깊은 성과도 거두었다"고도 했다.바이애슬론 여자 12.5km 좌식 종목에 나선 김윤지 선수가 지난 8일 한국 여자 선수로는 역대 최초로 동계 패럴림픽 금메달을 따낸 점을 짚은 것. 이 대통령은 이에 대해서도 페이스북을 통해 "대한민국 스포츠 역사에 새로운 이정표를 세웠다"고 축하를 보낸 바 있다.이 대통령은 해당 축전에서 "여름에는 수영을 하고 겨울에는 스키를 타며 계절과 한계를 뛰어넘는 도전을 해온 김 선수의 노력과 열정이 마침내 이번 겨울 설원 위에서 금빛 결실로 이어졌다"며 "남은 네 개의 종목에서도 멋진 경기를 펼칠 김윤지 선수를 우리 국민 여러분과 함께 끝까지 응원하겠다"고 했다.또한 "이번 금메달이 김윤지 선수의 삶에 오래도록 큰 자긍심으로 남길 바란다"라며 "앞으로도 '스마일리'라는 별명처럼 환한 미소로 당당하고 즐거운 도전을 이어가길 기원한다"고 밝혔다.