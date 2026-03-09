"'윤석열 탄핵 반대' 집회 참여, 군수 출마보다 사과가 먼저"

큰사진보기 ▲지난 5일 방한일 충남도의원이 충남 예산군수 출마를 선언했다. ⓒ 방한일 도의원 측 제공 관련사진보기

12.3 내란 직후, 윤석열 탄핵 반대 집회에 참여해 논란이 됐던 방한일 충남도의원의 예산군수 출마 소식이 전해지자 지역에서는 "군수 출마보다 사과가 우선이다", "사과하고 정계를 은퇴하라" 등의 비판이 나오고 있다.앞서 지난 5일 방한일 의원은 예산군청 브리핑실에서 회견을 열고 민선 9기 예산군수에 출마할 뜻을 밝혔다. 방 의원은 이날 '윤석열 탄핵 집회에 참석한 것'에 대해 사과할 의사가 있는지를 묻는 언론의 질문에 "걸어온 길에 대해 한점 부끄러움이 없다"고 답해 논란이 일고 있다.방 의원은 이날 기자회견에서 "(상처 받은 분들이) 일부 있었을 것"이라면서도 "정치인은 노선에 따라서 그런 행동을 할 수 있다고 생각한다. 지금까지 걸어온 길에 대해서는 한점 부끄러움이 없다. 다만 저의 행동으로 인해 군민들이 상처를 받았다면 그 부분은 별도로 사과할 기회를 갖겠다"라고 밝혔다.이어 "지금도 윤 대통령을 옹호하는 입장인가"라는 질문에 방 의원은 "지금은 옹호도 아니다. 그때 당시에는 그 당시 기준으로 행동한 것이다. 지금은 시대가 변했다. 사람의 마음도 변한다. 조금은 (입장에) 변화가 왔다"라고 말했다.하지만 소식이 전해지자, 지역 일각에서는 방 의원의 '사과를 요구'하는 목소리가 커지고 있다.예산군민 A씨는 "윤석열 내란 직후, 방 의원이 탄핵반대 집회에 참여한 것은 예산군민들의 상당수가 알고 있는 사실이다. 본인이 직접 페이스북에 집회 참가 소식을 올리고 홍보했다"라며 "(윤석열 내란을) 조용히 지지한 것도 아니고, 대놓고 옹호했다"라고 지적했다. 이어 "사람은 누구나 실수와 잘못을 할 수 있다. 하지만 잘못을 인지했다면 그것에 대한 반성이 뒤따라야 한다. 반성이나 사과도 없이 예산군수에 출하는 것은 있을 수 없는 일"이라고 비판했다.강선구(더불어민주당) 예산군의원은 9일 입장문을 통해 "군민께 사죄하고 정계를 은퇴하라"고 촉구했다.강 의원은 "(방 의원이 12.3내란 당시 참석한) 집회는 단순한 정치 집회가 아니라 대한민국의 헌정질서와 민주주의 시스템을 부정하는 극단적 정치 집회였다"며 "그런 집회에 가담하고도 군민 앞에 사과와 성찰 없이 군수 출마부터 선언한 것은 군민을 우롱하는 것"이라고 비판했다. 그러면서 "지금이라도 군민께 사죄하고 정치 일선에서 물러나는 것이 마지막으로 남은 예산군민에 대한 최소한의 예의"라고 덧붙였다.지난 5일 기자회견에서 방한일 의원에게 사과할 의사가 있는지를 물었던 당사자인 황동환 <무한정보>(예산 지역 신문) 기자도 9일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "방 의원이 기자회견문을 통해 예산 발전에 대한 이야기를 했는데, 전혀 귀에 들어오지 않았다"라고 말했다. 그러면서 "방 의원이 내세운 공약은 대부분 민주공화정의 확고한 기반에서 실현 가능한 것이다"라며 "군수에 출마하기 전에 사과부터 해야 한다는 취지로 질문을 했다. 방 의원의 사과를 기대했는데 아쉬웠다"라고 덧붙였다.방의원은 군수 선거 공약으로 ▲ 군민 주권(군민 선택 우선하는 소통행정) ▲ 순환경제 생태계 구축 ▲ 덕산온천과 충의사, 예당저수지 등을 연결한 체류형 관광벨트 조성 등을 내세웠다.방한일 충남도의원은 지난 6일 기자와 한 통화에서 '탄핵집회 참석'에 대한 입장을 묻자, "더이상 드릴 말씀이 없다"고 말했다.