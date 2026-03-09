31세 청년 도전 막은 여성특구, 욕설·이해충돌 논란 인사 도전

큰사진보기 ▲더불어민주당 광주시당 여성경쟁 시의원 선거구에 도전하는 고경애 서구의원(왼쪽)과 임미란 시의원. ⓒ 광주광역시의회·광주서구의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲"억울한 컷오프 공방"더불어민주당 양부남(서구을) 광주시당위원장과 이명노(서구3) 광주시의원이 여성특구 지정을 두고 정면충돌했다. 이 의원은 "총선 때 자신을 돕지 않았다는 이유로 원칙·명분 없는 여성특구를 강행한 정치보복이자, 억울한 컷오프의 전형"이라고 주장한 반면, 양 위원장은 "원칙에 따른 특구지정으로 정치보복도, 억울한 컷오프도 아니다"고 반박했다. 2025. 12. 23 ⓒ 양부남·이명노 의원 제공

큰사진보기 ▲더불어민주당 광주광역시당. ⓒ 김동규

더불어민주당 광주시당(위원장 양부남)이 여성의 정치 참여를 넓히겠다며 시행 중인 여성 전용 경쟁 선거구(여성특구)가 각종 논란에 휘말렸던 여성 정치인들의 재도전 창구로 전락하고 있다. 욕설 논란, 이해충돌 논란, 음주운전 전력 등이 있는 전현직 지방의원들이 광주시의원 선거구 4곳에 지정된 여성특구에 앞다퉈 도전했고, 민주당도 이들에게 경선 자격을 부여했기 때문이다.9일 지역 정치권에 따르면, 2024년 구청 예산 심사 중 욕설을 해 공무원 노조와 동료 의원 항의를 받았던 고경애 서구 의원이 이번 지방선거를 통해 시의원 배지를 달 가능성이 커지고 있다. 민주당이 서구 제3선거구를 여성만 참여 가능한 여성특구로 정했는데, 이곳 공천 신청자는 고 의원 1명 뿐이기 때문이다.고 의원은 지난 총선에서 양부남 광주시당 위원장을 도운 측근 인사로 분류된다. 앞서 고 의원은 자신이 도전할 선거구를 여성특구로 지정하는 광주시당 회의에 참석해 찬성표를 던진 사실이 드러나 이해충돌 논란을 낳았다. 고 의원은 관련 지적에 "(여성특구 지정 안건은) 내가 찬성표를 던지든 반대표를 던지든 가결될 안건이었다. 문제될 게 없다"고 말한 바 있다.반면 여성특구 지정으로 해당 지역구 청년 정치인의 재선 도전 기회는 막혔다. 전남대 총학생회장 출신인 만 31세 이명노 시의원이다. 그는 지난해 말 여성특구 지정 강행 당시 "특구 지정은 저에 대한 정치보복이다. 억울한 컷오프를 없애 달라"며 강하게 반발했다. 이후 출마 기회가 완전히 닫힌 뒤에는 "긴 안목으로 정치를 하겠다. 당을 위해 백의종군하겠다"는 뜻을 주변에 밝혔다고 한다.임미란 시의원(남구 2)도 여성특구를 통해 3선을 노리고 있다. 민주당이 지난달 27일 실시한 해당 선거구 면접엔 임 의원을 제외한 3명의 여성 정치인이 참여했는데, 그 뒤 임 시의원이 자격을 얻어 별도 면접을 본 것으로 파악됐다. 그가 이번에도 경선을 통과한다면 초선 때에 이어 두 차례 여성특구 공천을 받게 된다.임 시의원은 재임 기간 수차례 논란에 휩싸였다. 초선 시절엔 자신의 디자인회사와 시 산하기관의 수의계약 사실이 권익위원회에 적발돼 의회 윤리특위 경고를 받았으나, 민주당 공천을 통해 재선에 성공했다. 재선 뒤엔 배우자의 업체가 광주시의 옥외광고비 수억 원어치를 우회 수주한 사실이 드러난 데 이어, 본인은 정치자금법 위반 혐의로 압수수색 등 경찰 수사를 받았다.어업회사 법인카드 사적 사용 등 정치자금법 위반 혐의 사건의 경우, 경찰에 이어 현재 검찰이 수사 중이다. 이런 상황에서 임 시의원이 경선 참여 자격을 얻은 데 대해 동료 정치인은 "참담하다"고 했다. 다만 임미란 시의원은 "기회가 주어진다면 열심히 해보고 싶다"고 말했다. 검찰 수사에 대해선 "저는 무혐의를 주장하며 다투고 있다"고 주장했다.마찬가지로 여성특구 4곳 중 한곳인 광산구5 선거구에 응모한 김광란 전 시의원에 대해서도 정치권 안팎에서 부적절하다는 비판이 나오고 있다. 김 전 시의원은 2021년 음주 운전 적발을 2년간 숨긴 사실이 드러나 의원 제명 투표까지 갔던 전력이 있지만, 해당 여성특구에 단독 응모하면서 시의회 재입성 가능성이 열렸다. 김 전 시의원은 "그 사건 이후 2022년 불출마 했고 반성의 시간을 가졌다. 당과 시민들이 기회를 주신다면 열심히 해보고 싶다"고 말했다.광주시당 관계자는 '여성특구 제도 도입 취지가 훼손된 게 아니냐'는 지적에 "공천 절차는 공천관리위원회 주관으로 현재 진행 중이다. 단독 응모 선거구의 경우 추가 공모도 진행 중이다. 남은 절차를 지켜봐 달라"고 말했다.또 다른 시당 관계자는 "여성특구는 4회째 운영 중이며, 매 지방선거마다 선거구를 달리 지정하는 등 치우침 없는 공천을 위해 노력 중"이라며 "보다 많은 여성 정치인들이 참여할 수 있도록, 제도 취지를 살리기 위해 다각도로 노력하는 중"이라고 했다.