김대중 묘소 참배한 정원오 "오세훈 시정 끝낼 필승카드"

큰사진보기 ▲더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 9일 서울 동작구 국립서울현충원 고(故) 김대중 전 대통령 묘소를 찾아 참배하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 9일 서울 동작구 국립서울현충원 고(故) 김대중 전 대통령 묘소를 찾아 참배하기 위해 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 9일 서울 동작구 국립서울현충원 고(故) 김대중 전 대통령 묘소를 찾아 참배 뒤 방명록을 작성하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정원오 서울 성동구청장이 오는 6·3 지방선거에 서울시장 출마를 공식 선언했다. 정 구청장은 자신이 이재명 정부를 뒷받침할 적임자라며 "오세훈의 시정 10년을 끝낼 수 있는 단 하나의 필승 카드"라고 내세웠다.정 구청장은 9일 오전 영상 출마선언에서 "이재명 대통령을 뒷받침할 서울시장이 필요하다"라며 "이재명 정부의 '국민주권 정부'와 함께 정원오의 '시민주권 서울'이 위기를 기회로 만들겠다. 세금이 아깝지 않은 서울, 아시아 경제문화수도 서울을 만들겠다. 이재명 정부의 성공을 함께 만들어갈 서울시장 후보, 바로 정원오다"라고 밝혔다.그러면서 "이재명 정부와 손발이 맞는 서울시장, 일 잘하는 대통령 옆엔 일 잘하는 서울시장이 필요하다"라며 "검증된 행정 능력과 현장 경험, 한강벨트 전역에서 확인된 경쟁력, 이재명 정부의 정책과 맞닿은 정치적 신뢰, 이 모든 게 정원오에게 있다. 오세훈의 시정 10년을 끝낼 수 있는 '단 하나의 필승 카드', 정원오는 반드시 승리한다"라고 덧붙였다.정 구청장은 오세훈 서울시장의 서울시정을 겨냥해 "서울은 이재명 정부의 효능감과는 거리가 멀다"라며 "오 시장의 지난 10년 서울시정은 거창한 구호만 요란했다. 시민들의 내 집 마련 기대감만 부풀렸을 뿐 전셋값은 오르고 살 곳은 줄었다. 수백억을 쏟아부은 한강버스는 적자만 키웠다"라고 지적했다. 이어 "시장이 하고 싶은 일만 앞세운 대권을 위한 전시행정이 지금 서울시정의 민낯"이라고 비판했다.정 구청장은 "시민이 주인인 서울을 만들겠다"라며 "AI 대전환으로 행정 패러다임을 혁신해 시민주권 서울을 실현하겠다", "선제적 예방 투자로 재난관리의 패러다임을 전면 전환해 시민을 안전하게 지키겠다"라고 밝혔다. 또 주거·교통·돌봄 정책 등을 발표하며 "정비사업 매니저 제도를 도입해 재개발·재건축 사전기획부터 착공까지 더 빠르면서도 빈틈없이 착착 추진하겠다", "서울 전역을 촘촘하게 연결해 '30분 통근 도시'를 완성하겠다"라고 약속했다.정 구청장은 "서울은 도쿄와 싱가포르를 넘어 뉴욕과 견줄 세계가 주목하는 아시아의 경제수도, '글로벌 G2 서울'로 나아가야 한다"라며 "정부와 협업해 서울형 국제 업무특구 도입으로 발길을 돌렸던 글로벌 기업이 서울을 찾게 하겠다", "서울도시계획의 중심을 3도심에서 확장해 서북권과 동북권을 새로운 업무 중심축으로 키우겠다"라고 밝혔다.정 구청장은 이날 영상을 통한 출마 선언과 함께 첫 일정으로 김대중 전 대통령의 국립현충원 묘소를 참배한 뒤 "시대를 앞선 통찰 김대중 정신으로 서울의 미래를 열겠습니다 / 민주당 서울시장 예비후보 정원오"라고 방명록에 썼다. 정 구청장은 이어 경남 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘소를 참배한 뒤 배우자인 권양숙 여사를 예방할 예정이다.