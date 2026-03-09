오세훈 '충격요법'에 당황한 국힘... "TK 자민련 쪼그라들 것"

"서울시장 선거는 해보나 마나 아닌가?"
홍준표 전 대구광역시장이 국민의힘 현 상황을 직격하고 나섰다. 국민의힘은 전국동시지방선거를 앞두고 지난 8일, 광역자치단체장 공천 신청을 마감했다. 그런데 주요 후보군으로 꼽혔던 인사들이 대거 이탈했다. 나경원 국회의원과 안철수 의원은 물론이고, 신동욱 수석최고위원도 서울시장 도전 의사를 철회하거나 포기한 것이다(관련 기사: 오세훈, 결국 국힘 공천 신청 안 해... "당 정상화가 먼저" https://omn.kr/2ha33
).
특히, 가장 유력한 후보였던 오세훈 현 서울특별시장이 공천 신청을 하지 않았다. 명분은 '당의 노선 변화'였다. '윤 어게인' 세력과 거리를 두지 않은 장동혁 현 대표 체제의 기조로는 '필패'인 만큼, 후보 등록이든 경선이든 소용이 없다는 지적이다. 일종의 '충격 요법'인 셈이다.
이에 홍 전 시장은 9일 본인의 SNS를 통해 "안 될 선거에는 나가지 않는 게 오세훈 시장의 특징"이라며 "그렇게 서울시장 하고 싶던 나경원 의원도 발 빼고, 안철수 의원도 발 빼고, 오세훈도 발 빼는 거를 보니, 서울시장 선거는 해보나 마나 아닌가?"라고 꼬집었다.
주호영 "전쟁 중 장수는 임금 명령도 거부할 수 있다"... 오세훈 힘 싣기?
당 분위기도 술렁이고 있다. 대구시장 도전 의사를 밝힌 국민의힘 소속 주호영 국회 부의장(6선, 대구 수성구 갑)은 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "이것도 큰 사달"이라고 표현했다. "오세훈 시장이 현직 시장이고 한데, 우리 당에서 계속 상처 내는 일들이 많이 있었다. 근데 그건 바람직하지 않다"라고도 말했다. 당을 향해 쓴소리를 하는 오 시장을 오히려 비난하고 나섰던 국민의힘 일각을 겨냥한 말로 풀이된다.
그는 "선거를 불과 두 달 조금 넘게 남겨놓고 있는데, 여론조사 보면 상당히 어려운 상황이 나오고 있지 않느냐?"라며 "이런 상황에서 본인이 하고 싶은 선거 운동을 당과 같이 할 수 있어야 승리 가능성이 있는 거지, 본인은 이렇게(절윤) 하고 싶은데, 당은 다른 쪽(윤어게인)으로 가고 있다. 이러면 승리의 가능성을 훨씬 낮게 본 것 아니냐?"라고 해석했다. "당에 대한 극도의 불만 표시"라고도 부연했다.
그러면서 주 의원은 "예전에 전쟁에 나가는 장수는 현장 상황에 따라서 임금의 명령도 받지 않을 수 있다"라며 "'군명유소불수(君命有所不受)'라는 말이 있다. 상황에 맞게 해야 된다는 것"이라고 힘을 실어줬다. "서울 시민들을 가장 가까이에서 보고 민심을 알고 있으니까, 지금 당의 방향이 이래서는 어렵다는 것을 항의한 것이 아닌가"라는 말이었다.
'친한계' 조은희 의원(재선, 서울 서초구 갑) 또한 MBC라디오 '김종배의 시선집중'과의 인터뷰에서 "우리 당의 현주소라고 본다"라며 "오세훈 시장을 제가 어제도 뵙고 여러 가지 왜 그렇게 하셨는지 상황을 보니까 오 시장은 '이대로 가면 다 죽는다'는 생각을 갖고 계시다"라고 지적했다.
조 의원은 "그동안 쭉 '장동혁 디스카운트'를 얘기하시면서, 당 노선을 바꾸지 않고서는 고스란히 우리가 다 물에 빠져서 그냥 죽음을 맞이할 수 있다"라며 "사실 '대안과 미래'에 기대를 걸었는데 '대안과 미래'마저 멈추고 있으니, '본인이 나서지 않으면 우리 당에 미래는 없겠구나' 그걸 어떻게 보면 배수의 진이라 할까? 그런 것 같다"라고 말했다.
소장파 모임인 '대안과 미래'가 장동혁 대표와의 면담 후 사실상 노선 변경 요청을 '포기'하자 이에 오 시장이 직접 움직일 수밖에 없었다는 취지이다(관련 기사: 장동혁에 두 손 든 국힘 개혁파 "절윤·화합 요구했지만 입장 차" https://omn.kr/2h8pb
).
윤상현 "영남 자민련도 못 되는 TK 자민련으로 쪼그라들 것"
전직 대통령 윤석열씨의 탄핵 반대에 앞장섰으나, 최근 공개 '반성문'을 올리는 등 전향적 태도를 보이고 있는 윤상현 의원(5선, 인천 동구·미추홀구 을)도 말을 보탰다. 윤 의원은 전날(8일) 본인의 SNS에 "오세훈 미등록 사태… TK만 과열된 공천, 민심의 경고이다"라는 제목의 게시물을 올렸다.
그는 "수도 서울에서 현직 시장이 소속 정당에 공천 신청을 하지 않은 것은 매우 이례적인 일"이라며 "이는 우리 당에 던져진 무거운 정치적 경고"라고 규정했다. "공천 신청 현황을 보시라"라며 "대구시장 9명, 경북지사 6명. 반면 경기지사 2명, 인천·대전·세종·전북·제주 등은 각 1명 수준"이라는 지적이었다.
윤 의원은 "이대로 가면 국민의힘은 전국정당은 커녕 영남 자민련도 못 되는 'TK 자민련'으로 쪼그라들 것이라는 비판이 결코 과장이 아닐지도 모른다"라며 "선거는 결국 사람이 치르는 것이다. 그런데 지금 우리는 선수조차 세우기 어려운 상황에 직면하고 있다"라고 강조했다. "이것은 민심이 우리 당에 보내는 분명한 경고 신호"라며 "이 경고를 계속해서 외면한다면 우리는 경쟁 정당과 싸우기도 전에 자중지란 속에서 공멸할 수도 있다"라고도 우려했다.
서울시장 공천 신청을 마친 윤희숙 전 국민의힘 의원도 같은 날 본인의 페이스북에 "결국 현역의원 출마자는 오직 영남권에만 붐빌 뿐, 다른 지역엔 전무하다"라고 꼬집었다.
그는 "이런 모습은 아직까지 윤어게인을 떨어내지 못한 당의 후보로 선거를 뛰는 것이 얼마나 어려운지 보여준다"라며 "특히 윤어게인 당으로 인식되도록 이제껏 당을 이끌어온 의원들마저도 나서지 못한 것은, '절윤 없이는 심판받을 뿐'이라는 걸 자신들도 알고 있다는 뜻"이라고 강조했다.
혁신위원장을 맡았으나 당내 반발에 부딪혀 뚜렷한 성과를 내지 못했던 윤 전 의원은 "작년 대선 패배 후, 국힘의원들은 국민 속으로 다시 들어가려는 의지를 보여주지 못했다"라며 "혁신위원회를 꾸리기만 했을 뿐 의총을 끊임없이 미루고 혁신안을 사보타지하는 등 '지금 이대로'만 외친 결과가 지금의 '윤 어게인당' 오명"이라고도 날을 세웠다.
그는 "적극적으로 동참했든지, 방관했든지 간에 국힘 의원들이 아니었더라면, 지금의 장동혁 지도부가 이렇게까지 당을 망칠 수는 없었을 것"이라며 "오늘 의총에서 의원들의 집단지성으로 절윤을 이끌어 내지 못한다면, 한발짝도 문 밖에 나서지 마시라"라고 목소리를 높였다.