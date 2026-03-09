오세훈 '충격요법'에 당황한 국힘... "TK 자민련 쪼그라들 것"

▲오세훈 미등록, 나경원·신동욱 불출마...속타는 장동혁당 지도부의 노선 변경을 요구해 온 오세훈 서울시장이 선거 후보 미등록이라는 배수진을 친 가운데 9일 최고위원회의를 주재한 장동혁 국민의힘 대표가 목을 축이고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기