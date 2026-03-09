김한정 "남양주 인구 100만 도시 시대, 도시 구조 대전환 필요"

큰사진보기 ▲김한정 남양주시장 예비후보가 8일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 시장 도전에 나섰다. 그는 "남양주가 곧 인구 100만 도시로 성장할 것"이라며 "지금의 도시 구조로는 미래를 감당하기 어렵다"고 진단했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"남양주는 지금 대전환의 시기에 서 있다."

김한정 남양주시장 예비후보가 8일 선거사무소 개소식을 열고 시장 도전에 나섰다. 그는 "남양주가 곧 인구 100만 도시로 성장할 것"이라며 "지금의 도시 구조로는 미래를 감당하기 어렵다"고 진단했다.이날 행사에는 우원식 국회의장과 국회 과학기술정보방통위원장 맡고 있는 최민희 국회의원 등 정치권 인사들과 시민들이 참석했다.김 예비후보는 이날 개소식에서 "현재 남양주는 약 75만 인구 규모지만 왕숙 신도시가 완성되면 100만 도시로 진입하게 된다"며 "그러나 100만 도시가 감당해야 할 교통과 산업 기반은 아직 충분히 준비돼 있지 않다"고 말했다.특히 그는 남양주의 가장 큰 문제로 교통과 자족 기능 부족을 꼽았다. 김 예비후보는 "지난 8년간 국회의원으로 활동하며 지하철 4호선과 8호선 연장 등 교통 개선을 위해 노력했지만, 여전히 서울 접근성 문제는 남아 있다"며 "이대로는 남양주가 베드타운에서 벗어나기 어렵다"고 지적했다.그는 "남양주는 이제 단순한 주거 도시가 아니라 기업이 들어오는 자족 도시로 바뀌어야 한다"며 "교통 혁명과 기업 유치를 동시에 추진해야 100만 도시 시대를 제대로 맞을 수 있다"고 강조했다.축사에 나선 최민희 의원은 "김한정 후보는 남양주 전체를 누구보다 깊이 이해하고 있는 정치인"이라며 "신뢰와 경험을 바탕으로 남양주의 변화를 이끌 적임자"라고 말했다.우원식 국회의장도 "지역 발전을 위해 꾸준히 노력해 온 정치인"이라며 "남양주가 새로운 도약을 준비하는 시점에서 중요한 역할을 할 인물"이라고 평가했다.김 예비후보는 마지막으로 "남양주는 지금 변화의 갈림길에 서 있다"며 "100만 도시 시대에 맞는 교통과 산업 구조를 만들고 시민이 체감하는 변화를 만들어내겠다"고 강조했다.그는 "남양주의 미래를 준비하기 위해 더 큰 책임을 지기로 결심했다"며 "시민들과 함께 새로운 남양주를 만들겠다"고 다짐했다.앞서 김 전 의원은 지난 1월 20일 경기 남양주시 정약용도서관에서 "힘 있는 민주당 시장이 필요하다"며 "남양주 대전환의 책임을 완수하겠다"며 출마를 공식 선언했다.