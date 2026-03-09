오늘부터 한미연합훈련... 야외 기동훈련은 지난해 절반 수준

큰사진보기 ▲한미연합훈련 '자유의 방패'(프리덤실드·FS) 연습을 하루 앞둔 8일 경기도 평택시 캠프 험프리스에 패트리엇이 배치돼 있다. 2026.3.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

한미가 9일부터 전구(戰區)급 연합훈련인 '자유의 방패(프리덤실드·FS)' 연습에 돌입했다.군 당국에 따르면, 한미는 이날부터 오는 19일까지 열흘간 FS연습을 진행한다. FS는 한반도 유사시를 가정해 작전 수행 절차를 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 숙달하는 지휘소 연습(CPX) 형태의 훈련이다.앞서 한미 군 당국은 지난 2월 25일 FS 연습 브리핑을 통해 "최근 전훈 분석 결과와 도전적 전장 환경 등 현실적 상황을 연습 시나리오에 반영했다"고 설명했다.특히 한미가 최근 전시작전통제권 전환에 속도를 내온 만큼, 전작권 전환 조건 충족 여부를 평가하고 검증하는 데도 주력할 것으로 전망된다.올해 FS 연습 참가 병력은 약 1만 8천 명으로, 지난해와 비슷한 수준이다. 연습 기간 실제 군 병력이 움직이는 야외기동훈련(FTX)은 모두 22회 실시할 예정이다. 2025년 3월 FS 연습(51건)과 비교하면 절반 이하로 축소됐다.이는 이달 말로 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령 방중을 앞두고 북미 대화 재개 여건을 조성하기 위해 훈련을 조정해야 한다는 정부 일각의 의견이 반영된 결과로 풀이된다.다만, 그동안 FS 연습을 '북침 연습'으로 규정하고 반발해온 북한은 이번에도 탄도미사일 발사 등을 통해 불만을 드러낼 가능성이 높다.