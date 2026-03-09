부산행 한동훈 "보수재건" 외치면서도 출마엔 말 아껴

큰사진보기 ▲한동훈 전 국민의힘 대표가 3월 7일 부산 북구 구포시장을 찾아 상인들과 지지자들에게 인사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"저는 지금, 이 순간이 윤석열 대통령에 대한 유죄판결이 나고 이렇게 보수가 절멸 위기에 처해있는 이 순간이 보수재건 중요한 시기라고 생각한다. 그리고 부산은 진짜 어려울 때 역전승을 보여줬던 역전승 상징이다. 그런 의미에서 보수재건을 말씀드릴 가장 적합한 곳이고, 지금이 그때라 생각한다."

지난 7일 지지자들의 환호를 배경으로 부산시 북구 구포시장 연단에 오른 한동훈 전 국민의힘 당 대표는 기자들과 질의응답을 하면서 부산행의 의미를 이렇게 강조했다. 두 해 전 당의 비상대책위원장으로 금정구청장 보궐선거를 승리로 이끌었던 경험을 내세운 것이다. 그는 '절윤(윤석열과 절연)' 갈등 속에서도 당도, 자신도 '역전승''을 하겠다고 말했다.하지만 여전히 출마는 공식화하지 않았다. 구포시장이 있는 부산 북구는 전재수(북구갑) 더불어민주당 국회의원이 출마에 따라 공석 여부가 관심사인 곳이다. 이런 현장에서도 그는 계속 말을 아꼈다. 기자들이 기다리던 답보단 "저는 지금 보수재건 집중하겠다, 이 말씀만 드리겠다", "이보단 보수재건의 필요성과 그 방법에, 가는 길에 집중해주면 좋겠다"라고 당부만 던졌다.그러면서 여당에 향한 견제구는 여전했다. 한 전 대표는 전 의원의 출마 움직임이 제1 야당 상황과 무관치 않다고 풀이했다. 그는 "지금 보수가 굉장히 궤멸 위기에 몰려있고, 제1야당이 제 역할을 못해 이런 일이 벌어지고 있다"라며 "예전 같으면 그런 문제가 명백히 드러나면 이런 자리 나선다고 얼굴 들이밀지 못했을 것"이라고 잘라 말했다.경찰 수사 결과가 아직 나오지 않아 통일교 금품 수수 의혹을 완전히 떨쳐내지 못한 전 의원을 정면으로 겨냥했다. 그는 야당이 전 의원의 출마를 막지 못하고 있는 것조차 국민의힘의 내부 문제 탓이라고 판단했다. '보수재건'이 가로막혀 국민의힘이 야당다운 역할을 못 하고 있다는 비판이다.민주당이 부산시장 선거 후보자 추가 공모에 나서면서 부산 북구갑은 보궐선거의 문턱에 한 걸음 더 다가선 상태다. 전 의원은 곧 당에 서류를 접수하고 출마선언을 할 것으로 알려졌다. 그는 이미 부산시장 선거 출정식을 방불케 하는 출판기념회까지 열었다.이에 따라 북구갑은 이번 6.3 지방선거의 또 다른 쟁점이다. 전 의원이 지역구를 비운다면, 이번 부산시장 선거와 동시에 재·보궐이 치러진다. 여야가 사활을 걸 수밖에 없어 선거판이 한층 요동칠 모양새다. 현재 국민의힘에선 국가보훈처장을 지낸 친윤계 인사인 박민식 전 의원 등이 몸을 풀고 있고, 민주당을 포함한 범여권에선 김두관 전 의원, 조국혁신당 조국 당 대표까지 이름이 거론된다.보수 쪽에선 한동훈 전 대표도 빠지지 않고 있다. '반드시 돌아오겠다'라던 한 전 대표가 보수 진영 재편의 신호탄으로 북구갑에 전격 출마할 수도 있다는 시나리오다. 하지만 이 경우 한 전 대표가 무소속으로 나와야 하는 데다, 국민의힘이 자리를 양보하지 않는다면 민주당에 유리한 다자 구도가 만들어질 수 있어 가능성이 작다는 지적도 있다.그러나 여당은 한 전 대표의 움직임에 민감하게 반응하고 있다. 부산 방문에서 한 전 대표가 최근 주식 시장의 호조세를 놓고 "윤석열 대통령이 그 자리에 있었어도 주가지수 5000~6000은 찍었을 것"이라고 말하자 민주당은 "비어있는 집과 빌 것 같은 집만 골라 다니며 간보기 정치를 하고 있다"고 바로 맞대응 했다.이어 민주당은 코스피 발언을 '궤변'으로 규정하며 "기업과 투자자가 일궈내고, 국민주권정부와 민주당이 상법 개정과 자본시장 혁신으로 뒷받침한 성과를 정면으로 폄하하는 처사다. 배제의 정치를 하지 않겠다고 강변한 게 무색하다"라고 규탄했다.