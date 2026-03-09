한화토탈에너지스, 서산시에 1억 3500만 원 상당 버스 3대 기증

▲한화토탈에너지스, 통 큰 기부 한화토탈에너지스가 8일 서산시에 엘리트 선수 지원 버스를 기증했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲서산파이오니어FC 선수들과 개막식 참석 내빈들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

충남 서산시는 지난 8일 서산종합운동장에서 한화토탈에너지스가 기증한 서산시 엘리트 선수 지원 버스 전달식과 서산파이오니어FC의 2026 시즌 K4리그 홈 개막전을 성황리에 개최했다고 밝혔다.이날 행사에서는 한화토탈에너지스의 통 큰 나눔이 돋보였다. 한화토탈에너지스는 감정가액 약 1억 3500만 원 상당의 버스 3대를 서산시체육회에 기증했다.기증된 차량은 ▲서산시체육회(U18) ▲서산시스포츠클럽(U15) ▲서산파이오니어FC(K4)에 각각 배정되어, 선수들이 안전하고 편리하게 이동하며 훈련과 경기에 집중할 수 있게 됐다.전달식에는 이완섭 시장, 조동식 의장, 윤만형 서산시체육회장, 한화토탈에너지스 노성주 상무 등 체육계 및 기업 관계자들이 참석했다.노성주 한화토탈에너지스 상무는 "오늘 전달한 버스가 선수들의 소중한 발이 되어 기동력을 높이는 데 도움이 되길 바란다"며 "한화그룹의 경영 철학인 '함께 멀리'를 바탕으로 지역사회와 발맞춰 걷는 든든한 동반자가 되겠다"고 전했다.이완섭 시장은 "서산의 든든한 파트너인 한화토탈에너지스에서 체육회를 위해 소중한 선물을 보내주어 감사드린다"며 "이 버스가 선수들의 안전한 길동무가 되어 더 많은 승전보를 전해오길 기대하며, 시에서도 스포츠 복지 향상에 더욱 매진하겠다"고 화답했다.기증식에 이어 오후 2시부터는 서산파이오니어FC의 K4리그 홈 개막전이 펼쳐졌다.경기 전 진행된 시축에는 주요 내빈들이 참여해 서산 축구의 새로운 시대를 축하했다.서산시 축구 관계자는 "단순한 경기를 넘어 서산이 스포츠 도시로 도약하는 전환점이 된 하루"라며 "기업의 사회공헌이 지역 스포츠 인프라 확충과 시민 화합으로 이어지는 선순환의 좋은 사례가 될 것"이라고 평가했다.