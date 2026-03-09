봉욱의 검찰개혁 말고, 이 대통령의 검찰개혁을 원한다

검찰개혁 후속 법안인 '공소청-중수청 법안'을 두고 여권 내 갈등이 높아지고 있습니다. 이와 관련 전 검찰개혁추진단 자문위원으로 활동했던 황문규 중부대학교 경찰행정학과 교수가 보내온 글을 싣습니다. <오마이뉴스>는 이와 관련된 다양한 의견을 환영합니다.

덧붙이는 글 | 글쓴이는 중부대학교 교수이자 전 검찰개혁추진단 자문위원으로 활동한 바 있습니다.

이재명 정부의 국정과제 3번 '수사와 기소 분리를 통한 검찰개혁 완성'은 거의 실패 직전이다. 지난 1월 12일 처음 입법예고된 1차 검찰개혁 법안(공소청·중수청 설치법안), 이후 민주시민들의 강한 반발로 수정된 2차 법안은 여전히 통제받지 않는 검찰의 오만한 수사·기소권을 허용하면서, 국회 입법을 기다리고 있기 때문이다.'검찰청의 이름을 공소청으로 바꾼 간판갈이에 불과하다'는 지적만큼 이 법안을 잘 설명하기 어렵다. 심지어 일각에선 이미 사라진 군부독재 시절의 조문(검찰총장을 정점으로 모든 검사들이 한 몸처럼 움직이는 검사동일체의 원칙)이 부활하고 있다는 거센 비판이 나올 정도다. 그럼에도 더불어민주당 원내지도부는 "전향적인 수정은 어렵고 법사위와 미세 조정은 가능하다"고 밝히고 있다.2차 법안은 당초 2월 13일부터 20일까지 재입법예고될 예정인 것으로 알려졌으나, 무슨 이유에서인지 2월 24일로 연기되었다. 설 명절 밥상 국민들 입에 오르내리게 하지 않겠다는 발상 이외 다른 이유를 찾기 어렵다. 게다가 법안이 국회에 제출되면 법사위의 반발과 대폭 수정을 우려해서인지 법안이 공개되지도 않은 상태에서 '법사위의 미세조정만을 허용'하는 민주당의 당론 채택이 2월 22일 이루어졌다.국회 제출 시기도 당이 6.3 지방선거 모드로 본격 전환하는 시기 이후로 미루어졌다. '충분한 논의와 숙의'를 당부한 대통령의 뜻과는 달리, 국회(법사위)에서의 충분한 논의를 원천봉쇄하고 사실상 정부안을 일방적으로 관철하려는 의도로 읽힌다.이 과정들이 검찰기득권 카르텔 유지를 목표로 매우 정교한 기획 하에 이루어지고 있다고 본다. 그 중심에 검찰 권력을 되살리는 1차 법안의 설계자로 지목되었던 봉욱 민정수석이 존재하고 있지 않은지 의심스럽다. 1차 법안이 공개되었을 당시 검사 출신 봉 수석은 검찰개혁추진단과 매주 1회 비공개 회의를 주재했다는 의혹을 받았고, 이에 따라 해체해야 할 검찰 권력을 오히려 더 공고하게 한 당사자로 지목된 바 있다.이후 봉 수석 책임론이 제기될 정도였으나, 오히려 검찰개혁이라는 고르디우스의 매듭을 풀 '서초동 현자'로 치켜세워졌다. 2차 법안 작업에서 '검찰에 대한 애정이 깊은' 봉 수석의 역할이 제한 또는 배제되었다는 소식이 들릴 리 없는 이유일 것이다. 봉 수석의 검찰개혁이 계속 이어지고 있는 이유다.다만, 국회에 제출된 검찰개혁 법안이 국무회의 의결까지 거쳤다면 이재명 대통령도 승인한 것이고 결과적으로 이재명의 검찰개혁 아닌가? 봉 수석이 대통령의 뜻을 거역하는 것은 불가능하며, 결국 대통령의 의중이 반영된 것 아닌가라는 의문도 있다. 하지만 이상하게도 검찰개혁에서는 부동산 정책 등과 같이 정책 이슈를 직접 강하게 주도하는 대통령의 모습이 보이지 않는다.최근 국무회의에서 대통령은 '특사경(특별사법경찰)이 경찰과 다를 바 없는데 왜 구조적으로 검사의 지휘를 받아야 하느냐'라는 문제를 제기한 바 있다. 이는 검사의 특사경 수사지휘는 수사-기소 분리 관점과 부합하지 않는다는 의문의 표시나 다름없다. 사실 수사지휘권은 검사가 특사경이라는 손발을 통해 직접수사권을 행사하는 하나의 방식이어서 수사-기소 분리 원칙과 정면으로 배치된다. 그럼에도 이러한 대통령의 의문에 대해 법무부장관은 검사의 수사지휘권 유지를 강하게 어필한 바 있다.심지어 지난해 9월 이미 검찰 조작수사의 정황으로 이른바 쌍방울 대북송금 사건의 '연어･술파티 회유 의혹'이 법무부 감찰로 밝혀졌음에도 이를 검찰개혁의 동력으로 삼기는커녕 '이재명 정부의 검찰은 다르다'며 검찰을 옹호하기에 급급했다. 반면 조작수사 의혹을 받는 검사에 대한 감찰･징계･수사요구에 대해서는 "(그렇게 다르다고 옹호한) 검찰 수사를 통해 해결하는데 한계를 느낀다"며 무기력한 모습을 보여주고 있다. 정권은 교체되었지만 검찰 권력은 전혀 변하지 않고 5년 뒤를 기약하고 있다는 의심을 지울 수 없다.지난 3년여간 검찰권을 수단으로 한 윤석열의 무도한 검찰통치로부터 민주주의를 지켜내기 위해 추운 거리에서 응원봉을 들었던 민주시민들이 노무현 대통령의 죽음 이후 줄곧 염원한 것이 과연 통제받지 않는 오만한 검찰의 간판갈이였을까. 혹여라도 그랬었다면 굳이 검찰청을 폐지하고 공소청･중수청을 신설하는 수고로움을 감수할 필요가 있을까.부동산 정책의 성공, 주식시장의 활성화 등 대통령의 유능한 행정역량은 충분히 칭찬받아야 하지만, 검찰개혁 없는 유능함은 모래 위의 집짓기나 다름없다. 노무현･문재인 정부의 검찰개혁 실패가 어떤 결과로 이어졌는지에 대한 역사적 경험이 말해주는 뼈아픈 교훈이다.그래서 봉 수석의 검찰개혁 말고, 이재명 대통령의 검찰개혁을 원한다. 정부안에서 그것이 구현되지 못했다면, 대통령이 강조한 바와 같이 '위대한 국민 지성의 무서움'으로 국회가 그 책임을 다해야 할 것이다.