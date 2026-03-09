빅히스토리로 본 기후위기, 작은 실천에서 시작된다

큰사진보기 ▲기후에너지환경부 소셜기자단 발대식 단체사진 ⓒ 이재성 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후에너지환경부 김성환 장관님 인사말씀 ⓒ 이재성 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후톡톡 진행사진 ⓒ 이재성 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후에너지환경부 김성환장관님과 셀카 ⓒ 이재성 관련사진보기

6일 오후 1시 서울 중구 커뮤니티하우스 마실에서 열린 기후에너지환경부(아래 환경부) 소셜기자단 발대식에 다녀왔습니다. 이번 소셜기자단은 181명이 지원해 30명이 선발된 활동입니다. 대학생을 중심으로 교사, 환경교육사, 주부 등 다양한 배경의 시민들이 함께하게 되었습니다.저 역시 지역조직팀장(사회복지사)로서 주민들과 함께 환경 공모사업을 운영해 온 현장 경험을 바탕으로 참여하게 되었습니다.이날 행사는 이한라 환경부 온라인 대변인의 사회로 진행되었습니다. 차분하면서도 부드러운 진행 덕분에 발대식의 분위기가 한층 편안하게 시작되었습니다.위촉장 수여와 함께 올해 소셜기자단의 역할과 활동 방향이 소개되었습니다. 소셜기자단은 앞으로 정책 현장을 직접 취재하고 국민의 눈높이에서 정책을 전달하는 역할을 맡게 됩니다.정책을 단순히 전달하는 것을 넘어 국민이 이해하고 공감할 수 있도록 정책을 재해석하는 활동이라는 점이 인상적이었습니다.이어 김성환 환경부 장관이 참여한 '기후톡톡' 간담회가 진행되었습니다. 특히 기억에 남았던 것은 기후위기를 빅히스토리(Big History) 관점에서 설명한 부분이었습니다.빅뱅 이후 수소가 만들어지고 별과 행성이 탄생하고 지구가 만들어지고 공룡의 시대를 지나 지금의 인류가 등장하기까지. 이 긴 시간의 흐름 속에서 보면 우리는 기적 같은 행성에서 기적처럼 살아가고 있는 존재라는 이야기였습니다.그 설명을 듣는 순간 기후위기를 바라보는 시야가 훨씬 넓어지는 느낌이었습니다.김 장관은 사람 몸의 세포를 예로 들며 "우리 몸은 수많은 세포로 이루어져 있고 각 세포가 자신의 역할을 하며 생명을 유지한다. 지구 역시 하나의 시스템이며 우리는 그 안에서 살아가는 하나의 존재다. 그래서 무엇보다 중요한 것은 '내 존재가 소중하다고 느끼는 것'"이라고 강조했습니다. 내 존재가 소중하다고 느껴질 때 지구와 환경, 그리고 미래세대 역시 지켜야 할 가치로 바라볼 수 있기 때문입니다.이어 김성환 장관은 환경오염과 기후위기를 설명하며 "지금의 흐름이 계속된다면 인류의 미래 자체가 위협받을 수 있다"고 말했습니다. 그래서 "지금 우리에게 필요한 것은 삶의 방식의 변화"라고 덧붙였습니다. 기후 문제는 단순한 환경 문제가 아니라 미래세대와 인류의 지속가능성의 문제라는 것입니다.간담회를 들으며 이런 생각도 들었습니다. 정책의 의사결정은 결국 정부와 고위 공무원 중심으로 이루어질 수 있습니다. 하지만 사회의 변화는 시민 한 사람 한 사람의 인식과 참여에서 시작됩니다.김성환 장관도 마지막에 이렇게 말했습니다.행사 중간에는 기후 정책 퀴즈 이벤트도 진행되었습니다. 운 좋게 퀴즈 정답을 맞혀 작은 선물도 받았습니다. 또 현장에서는 기후 챌린지 영상 촬영도 진행되어 기후 행동 메시지를 담은 영상도 함께 촬영했습니다. 참여형 프로그램 덕분에 행사 분위기도 한층 활기찼습니다.행사가 끝난 뒤에는 감사하게도 김성환 장관님과 사진을 찍을 기회도 있었습니다. 빅히스토리라는 큰 시각에서 기후위기를 설명해 주셨던 이야기가 인상 깊었기에 더 의미 있는 순간이었습니다.저는 지역조직팀장(사회복지사)으로 일하며 주민들과 함께 환경 공모사업과 주민 참여형 환경 활동을 운영하고 있습니다. 현장에서 느끼는 것은 기후 정책은 거대한 국가 정책이기도 하지만 동시에지역에서 시작되는 작은 실천이 중요하다는 점입니다. 앞으로 소셜기자단 활동을 통해 정책과 현장의 이야기를 연결하는 작은 징검다리 역할을 해보고 싶습니다.기후위기라는 거대한 문제 앞에서 우리가 할 수 있는 일은 생각보다 작을 수도 있습니다. 하지만 그 작은 실천들이 모일 때 시대의 변화는 시작된다고 믿습니다.