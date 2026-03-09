국힘의 "참담한 현실"... "선거 폭망해야 정신 차릴 것" 탄식도

6.3 지방선거를 앞두고 제1야당인 국민의힘이 공천 위기를 겪고 있습니다. 지난 8일 마감된 광역단체장 후보 공천에 당의 핵심 간판이자 현역인 오세훈 서울시장이 끝내 등록을 거부했습니다. 오 시장뿐만이 아닙니다. 서울시장 후보군으로 꼽히던 나경원, 신동욱, 안철수 의원 등 당내 중진들도 줄줄이 불출마를 선언했습니다.
현재 국민의힘 서울시장 후보로 접수한 이는 윤희숙 전 의원과 이상규 서울 성북을 당협위원장 단 두 명뿐인 것으로 알려졌습니다. 경기지사 선거 역시 후보군이 크게 줄어들며, '수도권 탈환'을 외치던 기세는 꺾인 모습입니다. 선거를 치르기도 전에 제1야당이 핵심 승부처인 수도권에서 인물난을 겪는 이례적인 상황이 벌어지고 있습니다.
"장동혁 대표 귀엔 안 들리나"... 벼랑 끝에 선 오세훈의 호소
오세훈 시장이 후보 등록을 거부하며 내세운 명분은 '당 노선의 정상화'입니다. 오 시장은 7일 자신의 페이스북에 올린 '마지막 호소'라는 글을 통해 "선승구전(先勝求戰), 이겨놓고 전장에 임해야 한다"며 "필패의 조건을 갖추어 놓고 병사를 전장으로 내모는 리더는 자격이 없다"라고 장동혁 대표의 리더십을 비판했습니다(관련 기사 : 오세훈, 결국 국힘 공천 신청 안 해... "당 정상화가 먼저"
이어 오 시장은 "수도권에 출마하는 우리 당 후보들이 천 명이 넘고, 전국적으로는 수천 명"이라며 "지역에서 뛰는 국민의힘 선수들이 명함조차 내밀지 못할 정도로 지금 민심은 우리 당에 적대적"이라고 호소했습니다.
오 시장은 "객관적 수치와 장수들의 아우성이 장동혁 대표는 보이지도, 들리지도 않느냐"면서 "수도권을 내주면 보수는 또다시 암흑기를 맞이하게 될 것"이라고 우려를 표했습니다. 그는 "당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀지 않는 이상, 후보 접수와 경선이 무슨 의미가 있는가"라며 당의 쇄신 없이는 출마하기 어렵다는 강경한 입장을 보였습니다.
<조선일보> "제1야당이 처한 참담한 현실"
불과 몇 달 전만 해도 상황은 달랐습니다. 9일 <조선일보>는 사설에서 "작년 말만 해도 서울에서 국힘 후보가 민주당 후보를 앞선다는 여론조사가 많았다. 이재명 정부의 부동산 실정과 국회에서의 민주당 일방 독주, 통일교 사태 등 국힘에 호재가 많았다. 그러나 그 수치가 역전되더니 최근엔 민주당 후보가 20%p 앞선다는 조사가 나오고 있다"고 짚었습니다. 국민의힘 정당 지지율 역시 10%대까지 하락했습니다.
민주당은 서울시장 후보만 5명이 나서 치열하게 경선을 치르고 있는 반면, 국민의힘은 유력한 현역 시장조차 출마에 난색을 표하고 있습니다. <조선일보>는 9일 자 사설에서 "현역 시장 단일 후보밖에 없고, 그마저 지금 당 노선으론 어렵다고 후보 등록마저 망설이고 있다"며 "제1야당이 처한 참담한 현실"이라고 지적했습니다.
장동혁 체제의 행보가 부른 위기론
이러한 지지율 하락과 수도권 후보 구인난의 배경에는 장동혁 대표 체제의 노선이 큰 영향을 미쳤다는 분석이 나옵니다. <중앙일보>는 9일 "현역 시장도 명함 못 내밀겠다는 제1야당의 자중지란"이라는 제목의 사설을 통해 "사실상의 '윤 어게인' 행보를 보이는 장동혁 대표 체제의 퇴행이 부른 결과"라고 평가했습니다.
장 대표는 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받았음에도 "계엄은 내란이 아니다"라며 옹호하는 발언을 했습니다. 당내에서 터져 나오는 '절윤(윤 전 대통령과 절연)' 요구에는 "갈라치기 세력과 절연하겠다"며 반대 입장을 분명히 했습니다.
일부 언론은 당 지도부가 보편적인 민심보다는 강성 지지층의 목소리에 집중한 결과가 '지방선거 위기'로 돌아왔다고 분석합니다. 당 지도부가 야당의 입법 독주를 비판하며 국면 전환을 시도했지만, 악화된 여론을 되돌리기에는 역부족인 상황입니다.
멈추지 않는 '네 탓 공방'… <중앙일보> "선거 폭망해야 정신 차릴 것"
당 지도부가 윤리위원회를 당내 이견을 억누르는 수단으로 사용하고 있다는 비판도 제기됩니다. 최근 법원은 윤리위가 배현진 의원에게 내린 징계에 대해 재량권 남용이라며 효력 정지 가처분을 인용했습니다. 나경원 의원 역시 7일 페이스북을 통해 "이번 윤리위의 오세훈, 유정복 시장과 임종득 의원의 후보 응모 자격 정지와 직무 정지 징계에 대한 정지 결정은 절차가 매끄럽지 않았다"며 "윤리위는 당의 법원 같은 기구인데 신뢰를 잃은 이상 마땅히 교체해야 한다"고 지도부에 건의했습니다.
이러한 위기 속에서도 당내 책임 공방은 계속되고 있습니다. 나 의원은 "내 탓이오"라는 심정으로 입을 닫고 있었다면서도, 오 시장을 향해 "더 이상 당 탓하지 마라"며 "5선에 도전하는 현역 시장으로의 평가가 그리 좋지 않은 것에 대한 본인 반성이 먼저일 것"이라고 꼬집었습니다. 이어 "'좋은 일은 내 탓, 좋지 않은 일은 남 탓'은 좀 궁색하지 않은가"라며 오 시장의 태도를 문제 삼았습니다.
나 의원은 8일 "지방선거도 당도 모두 위기"라며 "이번 지방선거에서는 백의종군! 우리 당 승리의 밀알이 되고자 한다"라고 불출마를 공식 선언했습니다. 신동욱 의원도 "당에 헌신하는 길을 찾는 것이 옳다"며 출마하지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다. 당내 주요 인사들의 잇따른 불출마 선언은 국민의힘의 위기감을 더하고 있습니다.
이러한 당내 갈등 상황에 대해 <중앙일보>는 당 일각의 목소리를 빌려 "차라리 선거에서 폭망해야 정신을 차릴 것"이라고 강도 높게 비판했습니다.
국민의힘은 9일 오 시장의 요구를 수용해 당 노선과 관련한 긴급 의원총회를 엽니다. 하지만 지도부가 단기간에 극적인 노선 변경을 이뤄낼 가능성은 높지 않다는 시각이 우세합니다. 공천 마감을 연장하더라도 돌아선 민심을 회복하지 못한다면, 국민의힘은 이번 선거에서 큰 어려움을 겪을 것으로 전망됩니다.
