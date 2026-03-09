올해 수어를 배울 계획이라면 지금 신청하세요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲서울 도서관 게시판 홍보 포스터 ⓒ 서울도서관 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 서울의 소소한 풍경과 온기를 기록하는 시민기자 입니다. 간호사로 재직하다 최근 법학을 공부하며 우리 사회의 '평등한 정보 접근'에 대해 깊이 고민해 왔습니다. 도서관 벽면에 붙은 수어 교육 포스터를 마주하며, 입술 대신 손끝으로 안부를 묻는 다정한 세상을 꿈꾸게 되었습니다. 이 기사를 통해 더 많은 시민이 수어라는 아름다운 언어를 만나고, 서로의 벽을 허무는 작은 시작을 함께하길 바랍니다.

우리는 흔히 목소리로 안부를 묻고 마음을 전한다. 하지만 세상에는 소리 대신 눈빛과 손의 움직임으로 대화하는 이들이 있다. 올 봄, 새롭게 법학과에 입학하여 공부하며 '모두에게 평등한 정보의 가치'를 고민하던 나에게, 서울도서관에서 들려온 수어 교육 소식은 무척이나 반가운 울림이었다. ​서울도서관은 오는 21일, 시민들을 대상으로 '초급 한국 수어 교육'을 실시한다. 이번 교육은 비장애인들이 농인(聽人)의 언어인 수어를 이해하고, 기본적인 소통 방법을 익힐 수 있도록 기획되었다.교육 내용은 일상에서 자주 쓰이는 인사말부터 자기소개, 그리고 간단한 의사소통 표현들로 구성된다. 단순히 기술을 배우는 것을 넘어, 서로 다른 언어를 사용하는 시민들이 광장과 도서관이라는 공공의 장소에서 어떻게 조화롭게 어우러질 수 있는지 고민하는 시간이 될 전망이다. ​누군가에게는 당연한 목소리가 누군가에게는 보이지 않는 벽이 되기도 한다. 이번 교육을 통해 그 벽을 허물고, 손끝으로 진심을 전하는 법을 배워보는 건 어떨까? 3월 21일, 서울도서관에서 시작될 작은 손짓들이 우리 사회를 조금 더 다정하게 연결해 주길 기대해 본다.신청은 서울도서관 홈페이지-공지사항란을 통해서 하면 되고 기한은 3월 20일 금요일 오후 2시까지. 선착순 30명이며 신청이 완료되면 21일 오후 2시부터 한 시간 가량 4층 사서교육장에서 진행된다. 모두 참석하면 수료증을 받을 수 있다.