결혼부터 육아까지, 화폭에 담은 가족의 시간

"지인이 다니는 화실에서 원데이 클래스를 체험할 기회가 있었어요. 채색하는 과정이 너무 재미있었습니다."

"물감이 번지는 과정을 보면서 제가 몰랐던 감정이 피어나는 느낌이 들었어요. 처음 그린 그림을 액자에 담아 선물로 받았는데 그때 굉장히 뿌듯했습니다."

"계속 그림을 그려야겠다는 순간이 있었던 건 아니에요. 채색할 때 느꼈던 기분 좋은 경험이 계속되었으면 좋겠다는 생각으로 시작했습니다."

"아이와 함께 시간을 보내다가 아이를 재운 뒤 밤에 작업하거나, 함께 일찍 잠들고 새벽에 일어나 그림을 그리기도 합니다."

"육아는 제 작업에 굉장히 큰 영향을 줬습니다. 그림의 소재가 대부분 아이입니다."

"아이 사진을 보면서 영감을 얻습니다. 마음에 드는 표정이나 특별한 순간을 보면 그림이 떠오릅니다."

"지금 내 곁에 있는 사람들, 그 소중함을 다시 한번 생각해보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그림은 저에게 하나의 출구이며 현재의 저를 가장 잘 표현할 수 있는 방법입니다."

화면에는 가족과 아이의 모습이 옹기종기 모여 있다. 아기를 품에 안은 순간, 함께 걷는 가족의 장면, 갓난아이의 얼굴까지 일상의 기억들이 한 장면처럼 펼쳐진다. 분홍·노랑·초록·파랑 등 밝은 색채가 부드럽게 어우러진 화면은 편안하고 따뜻하다. 사랑스러운 가족의 순간들이 조용히 이어진다.충남 서산 해미면 읍성마을4길 19 '카페바뇨'에서 열리고 있는 김태희 작가의 첫 개인전 'After marriage'의 풍경이다. 이번 전시는 오는 15일까지로, 결혼, 생일, 아이의 탄생, 그리고 육아까지 이어지는 가족의 시간을 기록한 그림들이 전시되고 있다.현재 18개월이 된 아이와 함께한 순간들이 작품 곳곳에 담겨 있는 이번 전시 작품들은 아크릴과 오일파스텔로 작업한 그림들이다. 가장 눈에 들어오는 작품은 '가족의 탄생Ⅲ(부제 : 네가 한 살이었을 때, 2025)'다. 아기가 태어나 함께한 행복한 1년의 시간을 화면에 담았다. '아가야(2025)'는 갓난아기의 모습을 오일파스텔로 표현한 작품이다. 둥근 얼굴과 부드러운 색감이 아이의 순수한 순간을 전한다.이밖에도 결혼 이후의 시간을 기록한 '가족의 탄생' 연작과 인체를 주제로 한 작품들이 함께 전시돼 작가의 다양한 작업 세계를 보여준다. 작가는 그림을 거창한 계기로 시작한 것은 아니라고 말했다.그날 그린 그림은 수채화였다. 물에 풀린 물감이 종이 위에서 번지는 순간, 작가는 새로운 감정을 느꼈다.하지만 처음부터 작가의 길을 생각했던 것은 아니었다.아이를 키우는 엄마이기도 한 작가는 낮에는 아이와 시간을 보내고, 새벽이나 밤 시간을 이용해 그림을 그린다.출산 이후 작품의 소재도 자연스럽게 아이로 향했다.작품의 시작은 대부분 사진 한 장에서 비롯된다.이번 전시에 대해 작가는 결혼 이후 변화한 삶과 그 안에서 마주한 감정의 결을 작품으로 기록했다고 설명했다.아이와 함께한 기쁨과 행복, 그리고 일상의 소중한 순간을 담은 그림들은 관람객들에게 따뜻함을 전하며, 잠시 주변을 돌아보게 한다.