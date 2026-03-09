오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
지난 토요일 아침, 산책길에 무심코 유튜브를 켰다. 이어폰 너머로 노르웨이의 젊은 천재 DJ, 알란 워커의 'All Falls Down'이 흘러나왔다. 항상 그는 검은 후드티를 푹 눌러쓰고 마스크로 얼굴을 가린 채 무대에 선다. 참 이질적이면서도 눈길을 끄는 모습이다. 그는 늘 "누구나 알란 워커가 될 수 있다"고 말한다. 얼굴을 가린 이유가 '우리 모두가 하나'라는 공동체 의식을 위해서라니, 참 묘한 울림이 있다.
이 노래 중간에는 유독 내 귀에 꽂히는 가사가 있다.
"우리의 사랑은 악몽과 같지만, 내가 가장 좋아하는 종류의 고문이기도 해. 난 먼저 손을 놓는 사람이 되지 않을 거야."
가만히 생각해보니 우리 사는 게 정말 그렇지 않은가. 상처 받기 싫으면서도 끝내 손을 놓지 못하는 그 마음. 이런 지독하고 솔직한 고백은 기계가 계산해낸 매끄러운 문장으로는 도저히 흉내 낼 수 없는 인간 특유의 '모순된 진심'이다.
요즘 AI가 그림도 그리고 시도 쓴다며 '정밀함'과 '효율성'을 자랑한다. 하지만 기계가 '사랑이라는 이름의 고문'이 주는 그 아릿한 통증을 이해나 할 수 있을까? AI 무기가 숫자로 생명을 계산하며 죄책감 없이 버튼을 누를 때, 인간은 오히려 알란 워커처럼 제 이름을 지우고 타인과 손을 맞잡는다.
진정한 창의성이란 단순히 완벽한 화음을 찾아내는 기술이 아닐 것이다. 부서지고 무너지는 순간에도(When it all falls down), "괜찮을 거야(I'll be fine)"라고 서로를 다독이는 그 '공감의 능력'이야말로 우리가 가진 진짜 힘이다. 단골 카페의 바리스타가 내 취향을 기억하고 건네는 따뜻한 눈 인사처럼, 기계가 죽었다 깨어나도 대체할 수 없는 것은 타인의 아픔을 내 것처럼 느끼는 우리의 '영혼'이기 때문이다.
175명의 아이들이 가졌던 175개의 우주가 한순간에 사라진 최근의 비극 앞에서, 기계는 그저 좌표를 계산할 뿐이다. 하지만 우리는 슬퍼하고, 이건 아니라고, 제발 멈추라고 외쳐야 한다. 알란 워커가 찢어진 옷에 마스크를 쓰고 나타나는 건, 어쩌면 우리 안에 남은 그 원시적인 빛을 잃지 말자는 조용한 저항일지도 모른다.
기술이라는 화려한 가면 아래 우리 영혼이 갇히지 않았으면 좋겠다. 내일 아침에는 기계적인 알람 소리 대신, 이웃과 나누는 따뜻한 커피 한 잔의 온기에 눈을 뜨고 싶다. 지구 위에 진정한 평화가 올까? 이 오래된 질문에 대한 답은 결국 기계의 알고리즘이 아니라, 서툴러도 진실하게 타인을 사랑하려는 우리 마음속에 있을 것이다.
