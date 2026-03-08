'경기지사 출마' 추미애 "준비된 지도자 만이 혁신 이끌어"

큰사진보기 ▲추미애 의원추미애 더불어민주당 의원이 8일 오후 서울 여의도 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 경기미래포럼 출범 정책세미나에서 인사말을하고 있다.. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기미래포럼 출범추미애 국회의원을 비롯해 학계, 현장전문가 등이 손팻말을 들고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

더불어민주당 경기도지사 후보 출마를 선언한 추미애 국회의원(6선, 경기 하남시갑)이 8일 국회 경기미래포럼 출범 정책세미나에 참석해 "경기도를 알차게 가꾸는 산실이 될 수 있도록 함께 보조를 맞추겠다"고 강조했다.추미애(국회법제사법위원장) 더불어민주당 의원은 8일 오후 2시부터 서울 여의도 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 '경기미래포럼 출범 정책 세미나'에서 축사를 했다.추 의원은 "우리사회는 대전환을 요구받고 있다"며 "미리 준비하지 않으면 떠밀려 불안한 미래를 감당해야 할 시기"라고 말했다.이어 "다행히 경기도는 모든 기대 요인을 골고루 가지고 있다"며 "6차 산업 뿐만 아니라 이른바 ABC라고 하는 AI, 바이오, 반도체를 비롯해 여러 제조산업을 끼고 있어 다시 기술개발을 할 수 있는 지속성장이 가능한 여건을 갖추고 있다"고 피력했다.추 의원은 "어떤 리더십으로 어떻게 이끌어낼 것인가하는 것은 지도자의 역량"이라며 "여러 전문가들과 함께 늘 점검하고 공부해 다시 발전시킬 수 있는 것은 미리 준비된 지도자만이 이런 혁신을, 선순환으로 이끌어낼 수 있을 것"이라고 강조했다.그는 "오늘 학계와 여러 현장전문가들이 모여 함께 꿈꾸는 경기도를 위해 자리를 가득 채워주시어 진심으로 감사드린다"며 "경기미래포럼이 경기도를 알차게 가꾸는 산실이 될 수 있도록 저도 함께 보조를 맞추도록 하겠다"고 피력했다.이어진 정책세미나에서 김용창 서울대 교수는 '경기도정의 정책 방향'에 대해 발제를 했다.김 교수는 "경기도는 대한민국 분권국가 완성이라는 국가 모델을 설계할 수 있는 실험의 공간"이라며 "기본소득이 국가적 체계를 설계한다면 국민주권(국가), 지방분권(광역), 주민주권(생활권)이 결합하는 생활권 민주주의의 실천이 가능 곳"이라고 밝혔다.특히 경기도정 발전을 위한 정책 방향으로 ▲지방과 지방을 연대할 수 있는 주권 연대 모델 구축 ▲주4.5일제 정착과 4일제 실험 적용 ▲첨단산업과 기존 산업, 지역산업의 연계 전략 ▲주거와 복지, 기본소득이 보장되는 따뜻한 광역지자체 ▲규제 혁파를 통해 교통과 첨단산업 육성의 시간 단축으로 경쟁력 확보 ▲행정 재정 구조개편 등 6가지를 제시했다.세미나에 앞서 김유은(한양대학교 명예교수) 경기미래포럼 공동대표는 인사말을 통해 "경기도는 1400만 도민이 삶을 영위하는 대한민국 최대의 광역자치단체이자, 국가경제의 핵심 동력"이라며 "하지만 급격한 도시화와 지역 불균형, 저출생, 수도권 규제 등 복합적인 과제들이 산적해 있다. 경기미래포럼은 경기도의 발전과 도민의 안전하고 행복한 삶을 위한 정책 연구와 대안 제시를 목표로 출범했다"고 밝혔다.임승빈(명지대 명예교수) 경기미래포럼 공동대표는 "경기도는 중앙과 지방의 분권 모델과 지역 연대 모델을 새롭게 실험할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있는 곳"이라며 "국민주권, 지방주권, 주민주권을 완성시키는 새로운 대전환적 패러다임이 요구되는 곳이기도 하다"고 강조했다.이날 김태곤 고려대 공대 학장, 김영수 전 산업연구원 부원장, 김상범 전 서울교통공사 사장(전 서울시 행정부시장) 등 많은 학계 인사와 현장 전문가들이 참석했다.한편 경기미래포럼은 경기도의 미래와 대한민국 새로운 지역발전의 모델을 함께 고민하기 위해 학계와 정책전문가들이 뜻을 모아 이날 출범했다. AI, 기후위기, 산업구조변화, 인구 구조변화 등 변화의 시대의 정책적 대안을 제시하기 위해 만들어졌다.