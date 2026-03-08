민주당 제주도지사 경선, 문대림·오영훈·위성곤 3파전 확정

큰사진보기 ▲2024년 4월 12일 제주도청에서 열린 제주지역 국회의원 당선인 간담회, 좌측부터 문대림, 위성곤 의원, 오영훈 제주지사, 김한규 의원 ⓒ 제주도청 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

더불어민주당 공천관리위원회가 제주특별자치도지사 경선 후보로 문대림, 오영훈, 위성곤 예비후보 3명을 최종 확정했습니다. 당내 경선부터 치열한 3파전이 예고된 가운데, 유력 후보들의 감산(페널티) 적용 여부가 본선행 티켓을 거머쥘 판도를 뒤흔들 최대 변수로 떠올랐습니다.8일 김희수 민주당 공관위원장은 결과 발표 브리핑을 통해 "공모한 후보 세 명 전원을 경선 후보자로 선정했다"고 밝혔습니다. 김 위원장은 최연소 도의회 의장에 이어 국회의원으로 제주를 대표해 온 문대림 후보, 현직 도지사로서 지난 4년간 제주 도정을 이끌어 온 오영훈 후보, 그리고 3선 국회의원이자 제주도당 위원장을 역임한 위성곤 후보의 이름을 차례로 호명했습니다.민주당 제주지사 경선은 제주 지역 정치 거물급 인사 세 명이 모두 경선 링에 오르게 되면서 뜨거운 당내 경쟁이 펼쳐질 전망입니다.이번 경선의 가장 큰 뇌관은 단연 '페널티' 규정의 적용 여부입니다. 당내 일각에서 제기됐던 페널티 완화 또는 면제 요구는 결국 받아들여지지 않았습니다. 김 위원장은 감산 여부를 묻는 기자의 질문에 "여러 가지 이의 신청 같은 것들이 있었습니다만 기존의 가감산대로 적용된다"고 선을 그었습니다.일부 후보 측에서 기대했던 당 지도부 차원의 구제 가능성도 일축했습니다. 김 위원장은 최고위원회 의결과 관련해 "특별한 의결이나 다른 조치가 없으면 종래의 가감산이 그대로 적용된다"면서 "최고위에서 이 문제와 관련된 별도 논의는 계획되어 있지 않다"고 했습니다. 사실상 공관위 차원에서 확정된 사안임을 분명히 한 대목입니다.이에 따라 문대림 후보와 오영훈 지사는 무거운 페널티를 안고 험난한 경선에 임하게 됐습니다. 문대림 후보는 지난 2012년 제19대 총선 당시 민주당의 단수공천 결정에 불복해 당을 탈당한 전력이 있어, 당헌·당규에 따라 '25% 감산' 대상에 올랐습니다.앞서 문 후보는 전날 출마 선언을 통해 감점이 확정되더라도 경선을 끝까지 완주하겠다는 강한 의지를 내비친 바 있습니다. 재선을 노리는 오영훈 지사 역시 현직 지자체장 평가에서 '하위 20%'에 속하는 불명예를 안으며 감산 페널티를 받게 됐습니다.권리당원과 일반 국민의 표심을 절반씩 반영하는 구조에서 20~25%의 감산은 치명적일 수밖에 없습니다. 두 후보가 이를 극복하기 위해서는 압도적인 득표력을 보여줘야만 합니다. 상대적으로 페널티 부담이 없는 위성곤 후보에게는 유리한 국면이 조성됐다는 분석이 지배적입니다.제주 지역의 아픈 역사적 특수성을 고려한 경선 일정도 주요 관심사였습니다. 다가오는 4월 3일은 제주 4·3 희생자 추념일인 만큼, 도민들의 정서를 고려해 일정을 미뤄 달라는 후보들의 요청이 있었습니다.김 위원장은 "당연히 4·3 즈음에서 경선을 치르지는 않을 것"이라고 단언했습니다. 그는 "구체적인 일정은 선관위에서 검토하겠지만 아마 4월 10일 정도는 지나야 경선이 되지 않을까 싶다"고 덧붙였습니다. 4·3 추념 기간 동안에는 도민들과 함께 아픔을 나누고, 본격적인 경선 레이스는 그 이후로 미루겠다는 당의 배려가 담긴 결정입니다.경선 방식은 당원과 일반 도민의 민심을 고루 반영하는 '국민 참여 경선' 룰이 그대로 유지됩니다. 김 위원장은 "당원 50% 그리고 안심번호 선거인단 50%로 치러지게 된다"고 설명했습니다. 특히 제주의 경우 예비 경선(컷오프) 없이 3명의 후보가 곧바로 본경선에서 맞붙습니다.이번 경선은 치열한 3파전으로 치러지는 만큼 1차 투표에서 과반 득표자가 나오기 어려울 수 있다는 의견도 나옵니다. 이 경우 김 위원장의 설명대로 "과반 득표자가 없으면 결선을 진행"하게 됩니다. 1, 2위 후보 간의 결선 투표가 성사될 경우, 3위 후보를 지지했던 표심이 어디로 향하느냐가 최종 승부를 가를 핵심 열쇠가 될 것으로 보입니다.