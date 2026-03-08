"국민의힘, 수도권 선거 포기했다"는 오세훈의 '마지막 호소'

큰사진보기 ▲7일 오 시장은 자신의 페이스북에 "마지막 호소"라는 제목의 글을 올렸다. "저는 지금 벼랑 끝에 선 심정으로 이 글을 쓴다"며 심정을 밝힌 오 시장은 "선승구전, 이겨놓고 전장에 임해야 한다. 적어도 이기기 위한 최소한의 조건을 갖추고 전장에 임해야 한다. 필패의 조건을 갖추어 놓고 병사를 전장으로 내모는 리더는 자격이 없다"며 장동혁 국민의힘 대표를 직격했다. ⓒ 오세훈 시장 페이스북 갈무리 관련사진보기

6.3 지방선거를 앞두고 '윤어게인' 세력과의 동행을 선언하고 부정선거 음모론까지 들고 나온 국민의힘 지도부에 오세훈 서울시장이 '마지막 호소'를 외쳤다.7일 오 시장은 자신의 페이스북에 "마지막 호소"라는 제목의 글을 올렸다. "저는 지금 벼랑 끝에 선 심정으로 이 글을 쓴다"며 심정을 밝힌 오 시장은 "선승구전, 이겨놓고 전장에 임해야 한다. 적어도 이기기 위한 최소한의 조건을 갖추고 전장에 임해야 한다. 필패의 조건을 갖추어 놓고 병사를 전장으로 내모는 리더는 자격이 없다"며 장동혁 국민의힘 대표를 직격했다.오 시장은 "이번 지방선거에서 수도권에 출마하는 우리 당 후보들이 천 명이 넘는다. 전국적으로는 수천 명"이라며 "그 지역 장수들이 지금 장동혁 대표를 향해 절규하고 있다. 지역에서 뛰는 국민의힘 선수들이 명함조차 내밀지 못할 정도로 지금 민심은 우리 당에 적대적"이라면서 국민의힘을 향한 냉랭한 민심을 강조했다.이어 "수도권은 절대 포기할 수 없다. 수도권을 내주면 보수는 또다시 암흑기를 맞이하게 될 것"이라며 "그런데 지금 우리 당은 수도권 선거를 포기했다. 당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀지 않는 이상, 후보 접수와 경선이 무슨 의미가 있나"라고 당 지도부가 수도권 선거를 포기했다고 비판했다.그는 "현 상태에서의 경선은 많은 지역에서 노선 갈등으로 이어져 본선 경쟁력의 처참한 몰락으로 이어질 것"이라며 "장동혁 대표와 의원님들께 마지막으로 호소한다. 공천 접수를 미루더라도 우리 당 의원들이 한자리에 모여 치열한 끝장토론을 할 수 있는 자리부터 마련하기 바란다"며 공천 접수를 연기하고 당 노선을 두고 현역 의원들끼리 '끝장토론'을 하길 바란다고 제안했다.인천 동구·미추홀구 을을 지역구로 둔 윤상현 국민의힘 의원도 수도권의 민심이 차갑다며 당 지도부를 힐난했다.8일 윤 의원은 "지금 우리 당은 선수들을 돕고 있습니까, 아니면 발목을 잡고 있습니까"라는 제목의 페이스북 게시글에서 "끝이 보이지 않는 당의 내홍, 바닥까지 떨어진 지지율, 차가워진 민심 속에서 선거 준비조차 버겁다는 호소가 이어지고 있다"고 했다.그는 "선수들이 뛰어야 할 운동장을 바로잡아야 할 당이 오히려 운동장을 더 울퉁불퉁하게 만들고 있는 것은 아닌지 돌아봐야 한다. 응원은커녕 후보들을 낙담시키는 분위기 속에서 과연 누가 힘을 내어 뛰겠나"라면서 "지금 후보들 앞에 놓인 가장 큰 장애물은 상대 당이 아니라 우리 당일지도 모른다"고 당 지도부를 강도 높게 비판했다.이어 '이대로 가면 백전백패'라는 수도권 후보들의 목소리를 전한 윤 의원은 "당이 선수들을 밀어주지는 못할망정 선수 탓부터 하고 손을 놓고 있다면 그것은 정당의 본분을 망각하는 일"이라며 "지금이라도 당은 현장에서 뛰는 후보들을 중심에 두어야 한다"고 주문했다.이러한 당 지도부 비판에 후보 본인부터 자성이 필요하다는 목소리도 나왔다. 7일 나경원 국민의힘 의원은 페이스북에 "오세훈 시장은 더 이상 당 탓 하지 마라"면서 "지방선거를 앞두고 당의 구성원들 모두 안타깝고 애끓는 심정이다. 서로 손가락질해서는 해결되지 않는다"며 오 시장의 당 지도부 비판을 반박하고 나섰다.나 의원은 "'나부터' 각자의 자리에서 할 수 있는 것을 찾아야 한다. 오시장은 5선에 도전하는 현역시장으로의 평가가 그리 좋지 않은 것에 대한 본인 반성이 먼저일 것"이라며 "'좋은 일은 내탓, 좋지 않은 일은 남탓'은 좀 궁색하지 않은가"라고 힐난했다.한편 당초 서울시장 후보자로 예상되었던 나 의원은 '백의종군'을 선언했다. 나 의원은 8일 페이스북을 통해 "지방선거도 당도 모두 위기"라며 "이번 지방선거에서는 백의종군! 우리 당 승리의 밀알이 되고자 한다"라고 불출마 입장을 밝혔다.