짧은 후회는 나를 힘겹게라도 움직이게 하지만, 긴 후회는 나에게 면죄부를 준다. 면죄부에 스스로를 깔고 뭉개는 것보다는 부족한 후회를 서둘러 딛고 일어서는 게 낫다고 나는 믿는다.

죽는 법은 사는 법과 다르지 않다. 한 번 사는 인생을 말하지만, 어쩌면 진실은 한 번 죽는 인생일지도 모른다. 그 한 번 죽는 삶을 향해 매일을 살아가는 것이다.

'후회'라는 단어와 '쓸만하다'라는 서술어는 딱히 어울리지 않는다. 길 가는 사람에게 "당신의 후회가 쓸만합니까?"라고 묻는다면 따가운 눈총을 받을 게 뻔하다. 세상은 '후회 없이 사는 법'을 강조하며, 대부분 '후회 없이 살기 위해' 노력하기 때문이다.그래서 선택 하나에도 신중해지고, 선택을 힘겨워한다. 잘 못 선택해서 후회하기 싫은 마음이다. 이런 우리에게 저자는 <제법 쓸 만한 후회>를 통해 9번 직장을 옮기며 겪었던 실패와 후회가, 오히려 삶을 지탱하는 재료가 되었음을 고백한다. 그 고백은 다정한 위로로 다가온다.물론, 저자라고 해서 후회를 하지 않은 건 아니다. 중요한 것은 후회를 하더라도 짧게, 다시 일어나 움직이는 방식으로 삶을 쌓아 올렸다. 후회가 쓸만해지기 위해서 알아야 할 것은 이것이다. 오히려 긴긴 후회는 스스로를 깔고 뭉개며 면죄부를 준다고. 후회하고 자책하며 스스로를 벌준 후 그것으로 끝난다면, 정말 후회는 후회일 뿐 아무 쓸모가 없어질 것이다.인생은 한 번뿐이다. 바꾸어 말하면 한 번 죽는 인생이기도 하다. 한 끗 차이임에도 삶과 죽음을 바라보는 시선은 완전히 달라진다. 단 한 번의 삶의 저자 김영하 작가는 지금의 삶이 내가 살 수 있었을 어떤 삶들 중 하나라고 가정한다면, 단 한 번의 삶이 두렵지 않을 수 있을 거라 이야기한다. 지나치게 무게를 주지 않는 삶, 그리고 한 번 죽는 인생으로 살아가는 매일이라면 우리는 오늘 하루를 좀 더 관대하게 바라봐 줄 수 있지 않을까.너무 꽉 인생을 끌어안으면 서로가 아플 수 있다. 달릴 땐 달리고, 실수와 실패는 짧게 복기하며, 힘들면 쉬어가고 여백을 주면서 흘려보낼 줄 아는 아는 삶을 산다면 제법 근사하고 쓸만한 후회들이 우리의 삶을 건축하리라 믿는다. 오늘도 제법 쓸 만한 후회를 위하여 살아보자.