전남광주특별시장 후보 4명, 김이수 위원장에 "깜깜이 경선 막아 달라"

큰사진보기 ▲김이수 더불어민주당 중앙당 공천관리위원장이 지난 4일 서울 여의도 국회에서 열린 중앙당 및 시도당 공천관리위원장 연석회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 정청래 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲6.3 지방선거 전남광주특별시장 더불어민주당 후보 8인. 강기정 광주시장, 김영록 전남지사, 민형배 국회의원, 신정훈 국회의원(이상 윗줄 왼쪽부터), 이개호 국회의원, 이병훈 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장, 정준호 국회의원, 주철현 국회의원(이상 아랫줄 왼쪽부터). ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

초대 전남광주특별시장 더불어민주당 경선에 나선 후보 4명이 김이수 공천관리위원장을 만나 '시민공천배심원제' 도입을 관철해야 한다는 입장을 전달했다.앞서 당 공관위는 광주·전남 선거구 통합에 따른 '깜깜이' 경선을 막기 위한 조처로 시민공천배심제 도입을 최고위원회에 제안했으나, 최고위는 내부 격론 끝에 이를 거부한 바 있다.강기정·신정훈·이개호·정준호 등 4 인의 후보는 8일 여의도 모처에서 김이수 민주당 공관위원장을 면담하고 관련 입장문을 배포했다.이들은 김 위원장과의 면담에서 "선거구 통합에 따른 경선 공정성 확보와 유권자 알 권리 보장을 위해 시민공천배심원제 도입을 관철해달라"고 요청했다.경선 일정에 대해서도 "선거구 통합으로 유권자들이 후보자를 파악할 시간이 절대적으로 부족한 상황"이라며 "유권자들이 후보의 자질과 정책을 충분히 검증할 수 있도록 필요한 경선 기간을 보장해달라"고 요청했다.아울러 '새로운 선거구의 탄생' 이라는 점을 고려해 변화된 선거구의 지형과 민심을 온전히 담아낼 수 있는 혁신적인 경선 방식에 대해 검토해 줄 것을 김 위원장에게 건의했다.이와 관련 정준호 의원은 통화에서 "김이수 위원장께서 진지한 태도로 저희 요청을 경청하셨고, 이에 대해 김 위원장께서 향후 필요한 언급이나 조처를 하실 것으로 안다"고 말했다.민주당은 앞서 지난 6일 최고위원회 의결을 거쳐 전남광주특별시장 후보 경선 방식과 일정을 정했다. 후보 8명이 참여하는 예비경선은 당원 100%, 5명이 참여하는 본경선은 당원 50%, 일반 국민 50% 여론조사 방식이다. 과반 득표자가 없으면 2인 결선을 시행한다.경선 일정은 예비경선 3월 19~20일, 본경선 4월 3~5일, 결선 4월 12~14일이다.공관위가 제안한 '투표권 있는' 시민공천배심원제는 도입하지 않는 대신, '투표권 없는' 정책배심원제 도입하기로 하면서 일부 후보들이 "무늬만 배심제" "깜깜이 경선"이라며 강력 반발했다.