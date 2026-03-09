30년이 지나도 잊을 수 없는 그 이름

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲잊을 수 없는 국어시간. ⓒ kimberlyfarmer on Unsplash 관련사진보기

30여 년이 지난 지금도 잊을 수 없는 이름이 있다.좁은 교실에서 매일 똑같은 일상을 사는 여고생들에게는 선생님은 연예인이나 다름없었다. 새로 오신 국어 선생님이 엄청 재미있다는 소문이 났는데 그 선생님 이름이 '김OO'였다. 선생님인지 만담꾼인지 헷갈릴 정도로 청산유수에 유머까지 곁들인 선생님 덕에 국어 시간은 웃느라 시간 가는 줄 몰랐다.아직도 기억나는 건 선생님의 끝없는 동생 자랑이다. "내 동생은 나보다 훨씬 똑똑해서 OO일보 정치부 기자야. 김◇◇라고." 정확히 기억나는 걸 보니 정말 자주 이야기하셨나 보다. 지금 같으면 바로 인터넷으로 검색해 보겠으나 그 당시에는 신문을 사서 보지 않으면 알 길이 없었다.세월이 흘러 정치에 관심을 가질 나이가 되어 기사를 찾아 읽기 시작했는데 여러 매체에서 김◇◇ 기자의 글을 볼 수 있었다. 이 사람이 선생님 동생이 맞을까 궁금했으나 확인할 길도 없었고 그럴 생각도 하지 못하였다. 며칠 전 문득 인터넷 신문에 김◇◇ 기자의 글이 메인으로 올라왔길래 프로필을 보니 '전 OO일보 기자'라고 되어 있었다.'맞구나'라는 생각에 쪽지를 보냈다. 오래 전 김 선생님에게 국어를 배웠던 학생인데 선생님은 잘 계신지를 간략히 물었다. 며칠이 지나도 답장이 없었다. '하긴, 정치부 기자이니 제보하는 사람이 오죽 많겠어, 많은 쪽지와 메일에 일일이 다 못 볼 수도 있겠다' 싶어할 즈음 답장이 왔다."답장이 늦어서 죄송합니다. 좋은 답변을 드리지 못해 안타깝습니다. 형님은 10년 전에 지병을 앓다 돌아가셨습니다. 너무 이른 죽음이어서 가족의 상심이 아직도 큽니다(…)" 몇 번을 읽고 또 읽었다. 10년 전이면 50대 중반쯤 돌아가신 걸 텐데, 믿을 수가 없었다. 30년 동안 연락 없이 지내던 분의 죽음이지만 가슴을 건드리는 허망함에 한동안 멍하니 앉아 있었다.문득 어렴풋이 떠오르는 기억이 있다. 선생님은 문학이나 클래식 이야기를 종종 해주셨는데 아직도 기억나는 건 120여 년 전 오스트리아에서 초연된 '유쾌한 미망인'이라는 오페레타(뮤지컬 같은 오페라)이다. 부자 남편이 일찍 죽어 혼자가 된 주인공 한나 곁에 많은 남자들이 몰려들지만 죽은 남편의 유언이 "재혼을 하면 재산상속은 소멸된다"라는 걸 알고는 모두 떠나간다. 어느 날 옛 연인이 나타나 가난한 한나라도 사랑하겠다며 청혼하자 한나는 관객을 향해 말한다.이 작품의 백미인 부분이다. "나와 저 이는 모든 재산을 다 잃어 가난해지겠지만 이제 내가 남편의 '재산'이 되겠어요." 아내가 남편의 재산이 된다고? 고등학생이 듣기에는 너무나 낭만적이고 아름다운 이야기였다. 사람도 재산이 될 수 있다는 생각이 놀라웠다.무서운 속도로 발전하는 기술정보 시대라지만 백여 년 전이나 지금이나 인간 사회의 근본 원리는 큰 차이가 없는 듯하다. 아무리 성과가 좋은 직원이라도 인성이 바르지 않으면 회사에서 도태되는 경우를 많이 보아왔다. 인간관계가 인생의 전부라는, 과장처럼 들리는 데이터나 이론을 발표하는 인문 학자들도 많이 있다.나는 '김OO'라는 재산을 잃었다. 비록 만나오지는 못했어도 오랫동안 기억 속에 인생의 중요한 진리를 심어주신, 스승이라는 고결한 재산을 잃었다. 안타깝고 허망하지만, 영웅도 성인도 모두 때가 되면 죽으니 죽는 걸 너무 억울해하지 말라고 했던 선인들의 말을 떠올리며 위안 삼는다. 선생님이 알려주신 대로 나도 누군가에게 재산이 될 수 있으려나. 거금은 아닐지라도 푼돈으로라도 필요한 이들에게 요긴한 재산이 된다면 더없이 기쁠 것이다.나에게 있는 귀한 이름들을 헤아려 본다. 이 사람도 재산, 저 사람도 재산이다. 비록 어떤 이들은 재산은커녕 빚 같은 느낌에 마음이 무겁기도 하지만 빚도 재산이라는 말이 있지 않은가. 이런저런 다양한 재산 생각에 내 마음 지갑이 두툼해진다.