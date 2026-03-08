장성철 "국힘, 선거 져도 쇄신 못 해... 이준석·한동훈 적대적 동거해야"

큰사진보기 ▲라디오 진행자를 맡게 된 장성철 소장장성철 공감과논쟁센터 소장이 오는 9일부터 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당' 진행을 맡게 됐다. 보수정당 비판에 앞장 서온 그를 6일 오후 서울 여의도의 한 식당에서 만나 소감을 들어 보았다. ⓒ 곽우신 관련사진보기

"오로지 국민의 눈치만 보고, 권력을 탐하지 않고, 국민을 위해서 올바른 판단과 정보를 드리는 그런 정당으로 만들어 보겠습니다."

AD

큰사진보기 ▲라디오 진행자를 맡게 된 장성철 소장장성철 공감과논쟁센터 소장이 오는 9일부터 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당' 진행을 맡게 됐다. 보수정당 비판에 앞장 서온 그를 6일 오후 서울 여의도의 한 식당에서 만나 소감을 들어 보았다. ⓒ 곽우신 관련사진보기

- YTN라디오 '뉴스명당' 진행을 맡게 된 계기는 무엇인가?

- '보수' 평론가로 오랫동안 활동해 왔는데, 새 프로그램의 방향성에도 진행자의 색깔이 묻어날까?

- '뉴스명당'은 어떤 가치를 지향하는 정당인가? 본인의 이름으로 어떤 프로그램으로 만들고 싶은지 궁금하다.

- 출근길 시사 라디오 방송 시간대는 그야말로 전쟁터를 방불케 하는 '레드 오션'이다. 이미 굵직한 프로그램들이 자리를 잡고 있는데, 장성철 소장만의 특·장점은 무엇이 될까?

- 혹시 프로그램을 진행하면서 꼭 섭외하고 싶은 정치인이 있는지?

큰사진보기 ▲라디오 진행자를 맡게 된 장성철 소장장성철 공감과논쟁센터 소장이 오는 9일부터 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당' 진행을 맡게 됐다. 보수정당 비판에 앞장 서온 그를 6일 오후 서울 여의도의 한 식당에서 만나 소감을 들어 보았다. ⓒ 곽우신 관련사진보기

- 장동혁 대표의 현 기조에 대해 공개적으로 여러차례 비판을 해왔다. 이번 지방선거 결과를 어떻게 예측하는가?

- 지방선거 이후, 패배를 계기로 보수 정당이 쇄신할 것이라고 예상하는 목소리도 많은데?

- 보수를 혁신할 인물 중의 하나로 많이 꼽히는 게 한동훈 전 대표이다. 한 전 대표가 이번 선거에서 어떤 역할을 할 것이라고 보는가?

- 이준석 개혁신당 대표에 대해서는 어떻게 보는가? 이번 선거에 직접 선수로 뛰지는 않을 것 같은데?

- 하지만 한동훈 전 대표와 이준석 대표 모두 서로를 향해 굉장히 비판적인 입장 아닌가?

- 그러면 그 연합에 오세훈 서울시장의 자리도 있는 건가?

큰사진보기 ▲'뉴스명당' 대표 장성철YTN라디오 '장성철의 뉴스명당' 진행을 맡게 된 장성철 공론센터 소장의 프로필 이미지. 장 소장은 '쉽고 재미있는' 정치를 표방하며, 직설적으로 인터뷰하는 진행자가 될 것이라고 포부를 밝혔다. ⓒ YTN라디오 관련사진보기

장성철 공감과논쟁센터(공론센터) 소장이 '당 대표'가 됐다. 이번 전국동시지방선거를 앞두고 '출마'를 하는 것은 아니다. 대신 마이크를 잡는다. 장성철 소장은 오는 9일부터 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'의 진행자가 된다. 여러 방송에서 '일일 진행자'를 한 경험은 여러 번이지만, 한 프로그램을 책임지는 고정 진행자가 되는 것은 이번이 처음이다.지난 6일 낮, 제작진과 기획 회의를 가기 직전에 잠시 장성철 소장을 여의도 한 식당에서 붙잡고 이야기를 나누었다. 장 소장은 "흥분된다"라며 "재밌을 것 같기도 하고 걱정되거나 두려움도 있는 것 같고, 그래도 내 스타일대로 한번 해봐야 되겠다"라고 소감을 밝혔다. 그는 "인터뷰가 한 축이 될 것이고, 각 진영에 계신 논객들과 함께 치열한 논쟁을 하는 게 또 다른 축이 될 것"이라며 "패널이 아니라 진행자로서 중심을 잘 잡고 해보겠다"라고도 이야기했다.장성철 소장은 잘 알려진 것처럼 보수 정당에서 오랫동안 일을 해온 보수 성향의 정치 평론가이다. 본인을 언제나 '보수'로 규정하면서도 진영에 대한 쓴소리를 아끼지 않았다. 그 덕에 보수 정당으로부터 직·간접적인 공격도 많이 받아 왔다. 이재명 대통령이나 민주당을 향해서는 주로 비판적인 입장을 견지하지만, 보수의 관점에서 긍정적으로 평가할 만한 사안이 생기면 이에 대해서도 칭찬을 주저하지 않았다. 결과적으로 그는 양쪽 진영 모두에 팬과 안티를 동시에 끌어안고 있는 인물이다.그는 "뭐, 권력의 눈치를 볼 필요가 없잖느냐?"라고 너스레를 떨었다. "배지를 탐할 필요도 없으니, 청취자·국민만 보고 방송을 해보려고 한다"라고 이야기했다. 그러면서 전국동시지방선거에 대한 예측, 한동훈 전 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 대표의 미래 등에 대해서도 주저없이 여러 구상을 털어 놓았다.아래는 그와 나눈 대화를 일문일답 형태로 요약해 정리한 것이다."진행자 자리를 제안받은 지는 오래 됐다. 처음에는 안 한다고 거절했었다. 그러다가 이제 본래 진행자의 방송이 어려울 때, 대신해서 몇 번 나가게 됐다. 그러더니 올해 초에 다시 한 번 제안이 왔다. 방송 패널 하는 사람이 자기 이름을 걸고 방송을 진행한다는 것은 대단히 영광스러운 일인데, 내가 무슨 시대의 지식인도 아니고 다시 이렇게 제안을 해주니 주위 사람들과 상의를 했다. 대단히 의미 있는 일이라는 의견을 많이 들었고, 이런 기회가 오는 사람이 과연 몇 명이나 있겠는가? 그래서 '한 번 해보자'고 마음을 먹었다.""중립이다. 그러면서도 양쪽 진영을 다 비판하겠다는 콘셉트이다. 방송 진행이나 평론이 그냥 칭찬만 한다면, 그게 무슨 의미가 있을까? 비판적인 관점에서 공격적인 질문을 해서 '그래도 저 사람은 한쪽 편을 들지 않네' 이런 평가를 들을 수 있다면, 그게 최고의 칭찬이 아닐까? 욕도 많이 먹을 것 같지만, (웃음) 방송의 폭발력과 영향력을 위해 한쪽 진영 편을 들기보다는 안정적으로 국민의 목소리를 대변도 하고 전달해 드리는 것으로 만족하려 한다.다만, 저는 오랫동안 보수 우파 진영에서 정치를 해왔던 사람이고, 보수 우파가 개혁되기를 바라는 입장에서 지금 국민의힘을 상대로 비판하는 평론을 해왔다. 그래서 내가 진행할 때 은연중에라도 그런 발언이나 표정이 나오지 않을까, 혹은 청취자들이 내가 그런 입장을 갖고 진행을 한다고 받아들이면 어떡하나 부담 되고 걱정도 된다.하지만 다른 방송에 출연할 때와, 진행자로 앉아 있을 때는 분명하게 구분하고자 한다. 패널로 출연할 때는 국민의힘과 보수우파의 개혁을 위해 조그마한 힘이라도 보태겠다는 생각이다. 하지만 YTN은 공공성을 갖춘 보도전문채널인 만큼, 이 중요한 전파를 통해 본인들의 생각과 판단을 전달하고 싶어 하는 정치인들이 걱정하지 않고 편안하게 인터뷰에 응할 수 있도록 잘 해보려고 한다.""'쉬움'과 '재미'이다. 청소하면서, 밥을 하면서 들어도 쉽게 이해할 수 있는 정치를 보여주고 싶다. 우선 용어부터 먼저 쉽게 하고 싶다. 정치권의 용어가 일반 국민이 듣기에는 익숙하지 않은 단어들이 많은데, 그것들을 대단히 좀 쉽게 풀어가고, 일반 시민의 입장에서 정말 궁금한 것을 좀 물어보고 싶다. 예의 차리고 형식적으로 하는 인터뷰가 아니라, 시민들이 궁금해하고, 국민이 해답을 원하는 것들을 제대로 이끌어 내도록 직설적인 인터뷰를 할 생각이다.""SBS의 주영진 앵커가 롤모델이 될 수 있을 것 같다. 저를 방송에 처음 데뷔를 시켜줬던 분이기도 하고, 그분은 정당 출입을 하면서 정치인들과 교류하며 교감을 만들었던 분이다. 그러면 기존에 언론에 보도된 것을 바탕으로 하는 형식적인 질문이 아니라, 보다 더 내밀하고 은밀한 진짜 본심이 무엇인지, 아니면은 좀 감춰진 얘기가 무엇인지 이런 것들을 이끌어내는 묘한 매력이 있더라. 그래서 나 역시 그렇게 한번 방송을 해보고 싶다.저도 정치권에 되게 오래 있었고, 저랑 직·간접적으로 인연이 있는 분들이 지금 정치 쪽에서 활발하게 활동하고 있다. 개인적인 교감이나 교류가 있었다는 것은, 형식적인 질문에 얽매이지 않고, 조금 더 차별화된 속내를 상대로부터 이끌어 낼 수 있다는 장점이 있다. 둘만의 경험으로부터 이끌어낼 수 있는 대답들이 있을 것 같아서, 그 부분이 다른 방송과의 차별화 지점이 될 수 있을 것 같다.""장동혁 국민의힘 당 대표이다. '대체 그렇게 해 가지고 이번 선거를 이길 수 있다고 정말 생각하는 건가?' '그렇다면 그렇게 생각하는 이유가 뭔가?'라고 한번 직접 물어보고 싶다.""TK(대구·경북) 지역 말고는 쉽지 않을 것 같다. PK(부산·울산·경남)도 낙관하기 어렵다. 지금 구도가 좋지 않다는 뜻이다. 지방선거는 기본적으로 현 정권에 대한 중간평가 성격이 있는데, 지금처럼 이재명 대통령에 대한 국정평가가 나쁘지 않은 상황에서 야당이 선거를 치르기가 쉽지 않다. 구도가 좋지 않으면, 인물 경쟁력으로 승부해야 하는데 그마저도 여의치 않아 보인다.무엇보다 국민의힘이 바뀌지 않은 게 크다. 장동혁 대표가 '절윤'하지 않고 '윤어게인'과 가까이하는 데 대한 비판 여론이 지금 TK보다 PK 지역이 훨씬 높다. 지금의 당 구조로는 쇄신이 어렵다. 수도권을 중심으로 한 일부 의원들이 장동혁 대표를 비판하고 있지만, 정작 힘을 갖고 있는 영남권 중진들이 지금 지도부를 강하게 문제 삼지 않고 있다. 지금의 체제가 유지되는 게 본인들한테도 나쁘지 않다고 보는 것이다.""지방선거 결과에 따라 당 내부 상황이 크게 달라질 수도 있다. 선거에 패배하고 나면 지도부 책임론이 나오고, 이에 따라 보수 진영의 구도가 바뀔 수도 있겠다. 하지만 그것은 통상적인 경우였다. 지금의 국민의힘은 선거에서 패배하더라도 크게 바뀌기 어렵다. 지금의 당원 구성이나 당 대표 선출 방식 이런 걸 보면 민심보다 당심에 훨씬 크게 좌우되는 구조이다. 민심 100%의 '오픈 프라이머리'를 하지 않는 한, 국민의힘이 스스로 쇄신할 동력은 사라졌다고 본다.지금 구조로는 장동혁 대표가 재신임 당원 투표를 통해 당권을 유지하거나, 교체되더라도 이름과 얼굴만 바뀐 '윤어게인' 지도부가 또 나올 가능성이 높다. 이전에 전략적인 선택을 하던 당원 구조가 아니기 때문이다. 신천지와 통일교에 오염됐다. 인물도 없다. 보수를 개혁하고 혁신할 만한 인물들을 모두 당에서 내쫓았지 않은가?""한동훈 전 대표가 부산 재보궐 선거에 출마할 가능성이 높다고 본다. 가능성이 절반, 당위성이 절반 섞여 있는 나의 판단이다. 우선 대권주자로 성장하려면 지역 기반이 필요하다. 정치를 하려면 결국 자기 기반이 있어야 하고, 그래야 정치적으로 성장할 수 있다. 부산·울산·경남은 보수의 핵심 기반 중 하나이다. 그러면서도 대구·경북에 비해 현 국민의힘 상황에 대한 비판 여론이 더 높다. 보수의 미래를 위해 적당한 대안 인물을 찾는 분위기가 있고, 한동훈 전 대표가 비상대책위원장을 했을 때 실제로 부산에서의 반응이 가장 좋았다고 한다. 정치적으로 승부를 걸어볼 수 있는 지역, 배신자 프레임이 크게 걸리지 않을 지역이라는 뜻이다.한동훈 전 대표가 차기 대권을 염두에 둔다면, 이번에 원내 입성하는 게 중요하다. 전재수 전 의원의 부산 북구 갑 같은 지역구에 출마해 민주당으로부터 의석을 하나 가져오면 존재감이 커진다. 국회의원이 된 후 당장은 복당이 어렵겠지만, 세를 모으고 민심을 얻는 과정을 거치다 보면 2027년쯤, 최소한 다음 국회의원 총선거 전에 있을 보수 정계 개편의 중심에 한 전 대표가 역할을 할 수 있다.""이준석 개혁신당 대표 역시 보수 진영에 중요한 역할을 할 사람이라고 본다. 당장 개혁신당이 지방선거에서 성과를 내기는 쉽지 않다. 독자 생존이 어렵다고 한다면, 결국 보수 진영 전체의 관점에서 앞으로 국민의힘과의 관계 설정이 어떻게 되느냐에 달려 있다고 본다. 보수의 미래는 결국 이준석 대표와 한동훈 전 대표 두 사람에게 달려 있다고 생각한다. 이 두 사람이 힘을 합쳐서 보수를 개혁하고 쇄신해서 바꿔나가야 하고, 그 길을 위해 함께하는 게 개혁신당을 위해서도 국민의힘을 위해서도 최선의 길이 아닐까 한다.""양쪽 지지자들로부터 또 비판을 들을 것 같은데…. 두 사람은 적대적 동거를 해야 한다. 혼자서는 아무것도 못한다. 영남권의 공고한 기득권 세력을 깨뜨리는 것은, 두 사람이 힘을 합쳐도 될까말까한 어려운 과제이다. 보수가 2030년 대통령 선거에서 정권을 찾겠다는 목표가 있다면, 지금처럼 서로 티격태격 싸우고 분열해 봤자 둘 다 아무것도 안 된다. 장동혁·이철규 같은 '친윤'으로부터 보수 내 '세력 교체'가 필요한 시점이다.서로의 장점과 영역을 인정해주고, 일단 힘을 합칠 공통 분모, 교집합을 찾아야 한다. 두 사람 모두 일단은 적대적 공생 관계라는 것을 현실적으로 인정을 하고, 보수를 혁신해서 총선에서 승리하고 파이를 키우는 데 집중해야 한다. 누가 거기서 리더를 할지는 그 이후에 결정하면 된다. 당장 먹을 게 없는데 지금 싸워봤자 굶어 죽는 것밖에 할 수가 없다.""지금은 여러 여론조사 지표가 좋지 않지만, 결국에는 오세훈 서울시장이 지금의 자리를 지킬 가능성이 조금 더 높다고 생각한다. 그렇게 되면 오세훈 시장은 더 이상 지방자치단체장을 하거나, 국회의원을 한 번 더 하는데 관심을 기울일 필요가 없다. 차기 대권을 위해 당을 개혁하고 본인 세력을 모으는 데 더욱 힘을 쏟는 게 '예정된' 길이다. 장동혁 대표에게 '지원 유세 오지 마라'라고 하는 오세훈 시장이 자력으로 서울에서 승리한다면, 이후 보수 진영 내에서 그의 메시지 파급력이나 역할에 대한 영향력은 커질 수밖에 없다. 결국 오세훈 서울시장까지의 '삼각동맹'이 보수 개혁을 위한 연합이라고 본다."