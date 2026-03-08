정청래 "전략공천 안 한다, 지방선거 승리 위해"

큰사진보기 ▲민주당 정청래 대표 기자회견더불어민주당 정청래 대표가 8일 국회에서 당 대표 취임 이후 두 번째 기자회견을 열고 있다. 정 대표는 "검찰ㆍ사법ㆍ언론개혁 완수! 1인 1표제 실현! 지방선거 승리로 이재명정부 성공을 뒷받침 하겠습니다"라고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정청래 더불어민주당 대표가 "6.3 지방선거 승리에 저의 모든 것을 걸겠다"는 포부를 밝혔다. 정 대표는 8일 기자회견에서 "국민주권 정부 이재명 정부를 성공시키기 위해 당원 주권 정당 민주당이 이번 6·3 지방선거에서 반드시 승리해야 한다"라며 이같이 말했다.국민의힘을 향해서는 "대전·충남, 대구·경북 행정 통합에 혼란과 혼선을 불러일으킨 국민의힘은 이번 지방선거에서 혹독한 심판을 면하기 어려울 것"이라고 경고하며 "국민에게 사과부터 하라"고 했다.정 대표는 이날 오전 국회 당대표 회의실에서 취임 후 두 번째 기자회견을 열었다. 그는 "6.3 지방선거 승리가 당대표인 저의 지상과제"라면서 "(무슨 일이든) 지방선거 승리에 도움이 되면 하고, 도움이 안 되면 안 하겠다"라고 강조했다. 또 "당대표인 저부터 기득권을 내려놓겠다. 당대표 권한인 전략공천을 하지 않겠다"라고 했다.이와 함께 지방선거 대원칙으로 ▲ 억울한 컷오프 ▲ 부적격자 공천 ▲ 낙하산 공천 ▲ 부정부패가 없는 '4무(無) 공천'을 제시했다. 이에 더해 ▲ 가장 민주적인 시스템 공천 ▲ 가장 공정한 당원 주권 공천 ▲ 가장 투명한 열린 공천 ▲ 가장 빠른 공천 등 '4강(强) 공천'이라는 대원칙도 밝혔다.사법·검찰·언론개혁 완수 의지도 드러냈다. 특히 사법개혁과 관련해서는 조희대 대법원장의 사퇴를 거듭 촉구했다. 그는 "조희대 사법부가 사법 불신의 원흉"이라며 "12.3 비상계엄, 서부지법 폭동 때의 태도 그리고 대통령 후보도 입맛에 맞게 바꿔치기할 수 있다는 오만함이 불러온 자업자득"이라고 주장했다. 그러면서 "조 대법원장은 즉시 사퇴해야 한다"라고 말했다.검찰 개혁에 대해서는 "이재명 정부와 민주당의 깃발이자 상징"이라며 "깃발이 찢어지지 않도록, 상징이 얼룩지지 않도록 잘하겠다"라고 했다. 그러면서 "공소청법과 중수청(중대범죄수사청) 법안은 수사와 기소의 완전한 분리라는 대원칙이 훼손되지 않도록 하겠다"라고 말했다.정 대표는 "3월 국회에서 공소청과 중수청 설치법 등 검찰 개혁에 따른 정부조직법 개정안까지 잘 처리되고 나면, 검찰 개혁, 사법개혁, 허위 조작 정보 근절에 관한 3대 개혁 입법 과제가 모두 일단락된다"라고 강조했다.쌍방울 대북 송금 사건, 대장동 개발 비리 의혹 사건 등 진술이 조작 정황이 드러나고 있는 이재명 대통령 관련 사건과 관련해 정 대표는 "윤석열 검찰 독재 정권 치하에서 자행된 조작 기소 범죄에 대해서 국정조사와 특검을 추진하겠다"면서 "공소 취소도 시키겠다"고 공언했다. 민주당은 오는 12일 국회 본회의에 윤석열 정권 조작 기소 의혹 국정조사 요구서를 제출할 계획이다..정 대표는 당대표 취임 이후의 성과로 ▲ 검찰청 폐지와 내란전담재판부 설치법 처리 ▲ 사법개혁 3법(법 왜곡죄·재판소원제·대법관 증원법) ▲ 상법 개정을 통한 자본시장 정상화 등을 들었다. 당과 관련해서는 ▲ 1인 1표제 도입 ▲ 지명직 최고위원 평당원 선출 등으로 당원 주권 정당을 실현하기 위해 노력했다고 자평했다.지역 현안과 관련한 성과로는 ▲ 24조 원의 호남 예산 확보 ▲ 전남·광주 행정 통합 완성 등을 제시했다. 이 과정에서 국민의힘을 겨냥해 "대전·충남, 대구·경북 행정 통합에 혼란과 혼선을 불러일으켰다. 이번 지방선거에서 혹독한 심판을 면하기 어려울 것"이라고 경고하기도 했다.이어진 취재진과의 질의응답에서 정 대표는 '지방선거 승리의 조건'을 묻는 말에 "선거에서 이기지 말아야 될 지역은 없다"면서 "다 이겨야 된다. 모두 다 중요하다"라고 강조했다. '국회의원 재보궐 대상 지역에도 전략공천을 하지 않는 건가?'라는 물음엔 "재보궐 선거는 전략공천을 원칙으로 한다. 물리적으로 준비할 시간이 그렇게 많지 않기 때문"이라고 답했다.'조국혁신당과의 연대'를 묻는 말에는 "선거 연대와 관련해서는 승리하는 연대여야 된다고 생각한다"라며 "패배하는 연대는 연대할 이유가 없다. 조승래 사무총장과 이현희 전략기획위원장이 (연대와 통합을 위한 추진 준비위원회에서) 준비하고 있다"라고 했다.한편 검찰 개혁과 관련, 당내 강경파 의원들의 반발이 이어지는 것에 대해서는 "세상에 완전무결한 완벽한 것은 없다"며 "정부조직법에서 미진한 부분이 발견된다면 조율이 가능하다고 생각한다. 당원과 국민 여러분께서 걱정하는 것도 잘 알고 있으나 요란하지 않게 물밑에서 잘 조율될 것"이라고 답했다.또 '대구·경북 행정 통합과 관련해 국민의힘 의원들이 찬성으로 입장을 모았지만, 민주당이 국회 법제사법위원회 개최를 거부하고 있는 것 아니냐'라는 물음엔 "민주당이 뭘 잘못했나? 다 국민의힘이 잘못했지"라면서 불쾌감을 드러냈다.정 대표는 전남·광주 행정 통합법 처리 당시 국민의힘이 반대했던 것과 대전·충남 통합을 요구했던 국민의힘 단체장들의 태도가 변한 것을 거론하며 "국민의힘은 혼란과 혼선에 대해 국민에게 사과부터 해야 한다. 장동혁 국민의힘 대표도 당론으로 행정 통합에 대한 입장을 밝혀야 한다"라고 요구했다.