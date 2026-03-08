학교가 전장이 된 현실, 국제사회 "아동 보호 원칙 준수하라"

미국과 이스라엘의 이란 공격으로 한 여자 초등학교가 미사일 공격을 받아 학생과 교사 등 최소 165명이 사망하고 수십 명이 부상을 입은 것과 관련해 아동 보호를 위한 국제사회의 긴급 대응이 필요하다는 주장이 계속 이어지고 있다.
지난 1일부터 팔레스타인인들과 연대하는 교사들과 실천교육교사모임 등 교사단체들이 학교와 아동에 대한 어떤 군사작전도 불가하다는 비판을 내놓기 시작했고, 민주평등사회를위한전국교수연구자협의회 등 학계도 군사적 확전 중단을 촉구한 바 있다.
이후 한국청소년정책연대도 초등학교 폭격은 국제인도법의 핵심 원칙을 정면으로 훼손했을 가능성이 있다며 2일 긴급 성명을 발표한 바 있고, 6일에는 국제아동권리NGO 세이브더칠드런과 국제구호개발 NGO 월드비전이 각각 아동 보호를 위한 국제사회의 긴급 대응을 촉구하고 나서면서 우리나라는 물론 해외에서도 전쟁간 아동 보호를 위한 목소리가 더욱 커질 것으로 전망된다(관련 기사: 이란 초등생 등 165명 폭사.. .한국 교육자들 "배움 파괴 멈춰!"
"중동 전역서 1억명 넘는 아동 분쟁 영향 받고 있을 것"
세이브더칠드런은 "모든 전쟁은 결국 아동에 대한 전쟁"이라며 이란을 둘러싼 중동 위기가 아동의 생명과 권리를 심각하게 위협하고 있다고 우려했다. 세이브더칠드런은 현재 중동 전역에서 1억 명이 넘는 아동이 분쟁과 폭력의 영향을 받고 있는 것으로 추정된다고 밝혔다.
세이브더칠드런 인터내셔널의 최고경영자(CEO)인 잉거 애싱은 성명에서 "우리는 이미 아동과 가족들에게 끔찍한 결과를 초래할 수 있는 파괴적인 전쟁의 문턱에 서 있다. 아동은 결코 전쟁의 희생자가 되어서는 안 되고 그들의 집과 학교, 지역사회가 전장이 되어서는 안 된다. 전쟁에도 반드시 지켜야 할 법이 있으며 아동과 학교는 반드시 보호되어야 한다"고 말했다.
세이브더칠드런은 분쟁 당사자와 국제사회에 ▲ 즉각적인 적대 행위 중단 ▲ 국제인도법과 국제인권법 준수 ▲ 인구 밀집 지역에서의 폭발성 무기 사용 중단 ▲ 인도적 지원 인력 보호 ▲ 외교적 협상을 통한 정치적 해결 등을 촉구했다.
월드비전도 중동 전역에서 긴장이 격화되면서 장기간 분쟁과 경제적 어려움으로 이미 취약한 상황에 놓여 있던 지역사회와 아동들이 더욱 심각한 인도적 위기에 직면하고 있다고 우려를 표했다.
월드비전 중동 및 동유럽 지역을 총괄하는 엘리너 몬비엇(Eleanor Monbiot)은 "중동 긴장 고조로 아동들이 다시 심각한 위험에 놓일 수 있어 깊이 우려하고 있다. 이미 분쟁과 불안정 속에서 성장해 온 수백만 명의 아이들이 어린 시절과 성장의 기회를 잃을 위험에 처해 있다"고 전했다.