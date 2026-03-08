학교가 전장이 된 현실, 국제사회 "아동 보호 원칙 준수하라"

▲최근 긴장 고조로 레바논 남부와 베카 계곡, 베이루트 남부 교외 지역에서 수천 가구가 대피했다. 월드비전과 현지 파트너들은 피해 가족들을 위해 현장에서 긴급 식량 지원 등 구호 활동을 진행하고 있다. ⓒ 월드비전 관련사진보기