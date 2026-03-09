머리로만 알던 세계사, 지도로 보니 실감나네

AD

단종의 비극적인 죽음을 다룬 영화 <왕과 사는 남자>를 본 소감을 인터넷 게시판에 올렸는데 단종이 결국 죽는다는 중요한 스포를 하면 어떡하냐는 댓글이 올라왔다고 한다. 역사에 관한 지식이 거의 없어서 단종의 최후가 어떻게 될지 궁금해 하면서 영화를 보는 것도 재미나겠지만 결말을 뻔히 아는 상태에서 영화를 보는 것은 더 흥미롭다. 결말을 뻔히 아는 관객을 상대해야 하는 영화사의 회심의 카드가 영화에 고스란히 담겨 있기 때문이다.그리고 글로만 접했던 역사적 사실을 영상으로 다시 만나고 내가 상상했던 역사적 사실과 인물을 영화라는 극적인 요소가 가미된 장르는 어떻게 구현하는지 지켜보는 것도 무척 흥미롭다. 역사 공부는 지식을 습득하고 오늘을 살아가는 지혜를 얻게 해줄 뿐만 아니라 역사를 기반으로 하는 모든 콘텐츠를 몇 배나 더 재미나게 즐기게 해준다.얼마 전 아내와 함께 풍경 좋기로 유명한 포항 내연산을 올랐다. 이미 여러 곳을 다닌 뒤라 적당히 체력이 허락하는 만큼만 걷기로 했다. 한 삼십 분 쯤 걷다가 이만하면 충분하다 싶은 아내가 내려가자고 하더라.그런데 매 걸음을 내디딜 때마다 새로운 아름다운 풍경이 나타나서 조금만 더 올라가자고 아내를 다독였다. 오 분 쯤 더 걸었을까. 놀랍게도 우리 눈앞에 상생 폭포가 펼쳐져 있었다. 그 어떤 산수화보다 아름다운 폭포였다. 우리는 한참 동안 그 주변을 떠나지 못했다.코앞에 평생 다시 보기 어려운 절경을 두고 발길을 되돌리려고 했던 우리는 새삼 지도의 중요성과 유용함을 생각했다. 우리가 산에 오르기 전에 산세 지도를 대충이라도 훑어보았다면 자칫 폭포를 보지 못하고 내려올 가능성은 훨씬 줄었을 것이다.지도는 오늘날 내비게이션만 보아도 알 수 있듯 매우 널리 쓰인다. 그러나 현대 문명이 주로 사용하는 지도는 목표물에 집중되어 있어서 마치 전자사전과 비슷하다. 전자사전이 찾고자 하는 단어의 뜻은 신속하게 알려주지만 그 단어의 다양한 쓰임새를 한눈에 보여주는 것은 역시 종이 사전이다. 종이 책의 중요성만큼 종이 지도의 가치와 쓸모도 매우 높다.이런 책을 더 반갑게 느끼는 이유는 내가 교사이기 때문이기도 하다. 학생들을 가르치다 보면 역사와 지리는 따로 떨어진 지식이 아니라는 생각을 자주 하게 된다. 세상을 이해하는 데 필요한 기본 정보와 판단의 재료가 이 두 분야에 함께 담겨 있기 때문이다.그런 점에서 '지도로 보는 세계 역사와 지리'라는 부제를 가진 <빅 아틀라스>(2026년 2월 출간)는 무척 반가운 책이다. 인류의 역사를 따라가면서 각각의 사안에 맞는 지도를 보여주고, 오늘의 세계를 이해하는 데 필요한 지리 정보까지 함께 담아냈기 때문이다.이 책을 보면서 나는 우리가 학교에서 배운 세계사가 얼마나 사건 중심으로 정리되어 있었는지를 새삼 느꼈다. 누가 왕이 되었고, 어느 나라가 어느 나라를 침략했고, 어느 전쟁이 몇 년에 일어났는지를 외우는 데 익숙했지 왜 그 일이 하필 그곳에서 벌어졌는지까지 깊이 생각해본 적은 많지 않았다.그런데 <빅 아틀라스>의 지도는 사건을 시간의 흐름 밖으로 꺼내 공간 속에 다시 놓아준다. 바다와 강, 산맥과 평야가 역사의 흐름에 어떤 영향을 주었는지를 눈으로 확인하게 만든다. 머리로만 알던 세계사가 실제 공간에서 벌어진 일처럼 다가오는 이유도 여기에 있다.그 점이 가장 강하게 다가온 것은 18세기 아메리카와 노예 무역을 다룬 대목이었다. 에스파냐와 포르투갈이 넓은 지역을 지배하고 있었지만 다른 식민 강대국들도 플랜테이션과 광산의 부를 차지하기 위해 이곳에 얼마나 깊숙이 들어와 있었는지가 지도 한 장에 또렷하게 드러난다. 글로 읽을 때는 대강 알고 지나갔던 내용이 지도 위에서는 전혀 다르게 다가온다.특히 노예무역로가 세밀하게 표시된 부분을 보고 있으면 제국주의 시대의 폭력과 탐욕이 추상적인 설명이 아니라 실제의 이동 경로와 실제의 공간으로 눈앞에 나타난다. 역사를 안다고 생각했는데도 막상 지도로 보니 훨씬 더 차갑고 무겁게 느껴졌다.또 인상 깊었던 것은 이 책이 세계사를 일부 강대국의 이야기로만 다루지 않는다는 점이다. 정착생활과 농경의 시작을 설명할 때도 몇 줄로만 넘어가지 않고, 세계 각 지역에서 어떤 작물과 가축이 길러졌는지를 지도 위에 펼쳐 보인다.기원전 1천 년 무렵 북아메리카의 미시시피강 주변에서는 호박과 해바라기를 길렀고, 멕시코에서는 호박과 아보카도, 강낭콩과 옥수수를 재배했으며, 안데스에서는 라마와 알파카를 길렀고, 아프리카에서는 기장과 아프리카쌀을 재배했다는 사실을 보여준다. 이런 대목을 보다 보면 세계사를 승리자의 기록만이 아니라 각 지역에서 이어진 삶의 축적으로 보게 된다.19세기 식민지 정복을 다룬 지도도 오래 남는다. 아프리카와 아시아의 식민지 통치 상황을 나라 이름 몇 개로 뭉뚱그리지 않고 지역별로 촘촘하게 보여주기 때문이다. 나는 이런 종류의 지도를 처음 보았다. 수백 쪽의 역사책이 주는 설명과는 다른 방식으로, 한 장의 지도가 더 많은 생각을 하게 만들었다. 다만 원서가 프랑스에서 출간되어서 다소 프랑스 위주의 정보가 많다는 점은 옥의 티겠다.수백 쪽의 설명보다 한 장의 지도가 더 깊은 이해를 줄 때가 있다. <빅 아틀라스>는 바로 그런 경험을 하게 만드는 보기 드문 책이다.