산지천에서 용두암까지… 제주 속을 걷는 올레길

큰사진보기 ▲관덕정세종 30년(1448)에 세워진 제주에서 가장 오래된 목조건축물 가운데 하나.정면5칸 측면4칸 팔작지붕으로 병사의 훈련과 무예수련장으로 사용 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲산지천한라산에서 시작된 물줄기가 제주시 도심을 관통해 제주항으로 흘러간다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲깨어진 공적비공신정 터에 남아 있는 ‘깨어진 공적비’의 흔적. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주목 관아조선시대 제주를 통치하던 행정 중심지 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주목관아망경루를 중심으로 관아 건물들이 대칭 구조를 이룬다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주목 관아마당에 핀 매화가 봄소식을 전하고 있다. 건물과 어우러진 매화꽃이 고즈넉한 풍경을 만든다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲용연계곡현무암 절벽 사이로 맑은 물이 흐르는 제주시 대표 자연 경관 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲유채꽃용연계곡과 용두암 인근 들판에 유채꽃이 막 피어나고 있다. 제주 서북쪽이라 그런지 아직은 만개 전이지만 초봄의 기운이 느껴진다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲옹두암파도와 바람에 깎여 용의 머리를 닮은 제주 대표 해안 바위 ⓒ 문운주 관련사진보기

제주올레길 가운데 17코스는 제주시 도심으로 들어가는 관문 같은 길이다. 광령1리에서 김만덕기념관까지 총길이 19.5km로 약 6~7시간이 소요된다. 제주 도심과 마을, 해안을 고르게 지나며 제주시의 생활 공간을 가장 직접적으로 보여준다. 곳곳에 숨어 있는 제주의 역사 흔적을 발견하는 묘미도 있다.4일 오전 10시 제주국제공항에 도착한 뒤 곧바로 제주올레 17코스 종점인 김만덕기념관으로 이동했다. 이번 일정에서는 일반적인 진행 방향이 아닌 반대 방향, 즉 황색 화살표 방향으로 코스를 걷기로 했다.산지천 주변에서 첫 발걸음을 내디뎠다. 용진교를 건너 산지천을 따라 천천히 걸었다. 한라산에서 시작된 물줄기는 제주시 도심을 관통해 동문시장 옆을 지나 제주항으로 흘러간다. 제주시의 생활과 역사를 함께 품고 흐르는 하천이다.산지천은 시민들이 산책하고 여행자들이 쉬어 가는 공간이다. 제주항 서부두에서 탐라문화광장까지 이어지는 길에는 김만덕기념관과 김만덕객주, 깨어진 공적비 등이 눈길을 끈다. 물가에서는 물오리들이 한가롭게 떠다닌다. 산지천을 가로지르는 작지만 아름다운 아치형 다리들도 인상적이다.북성교를 건너면 흔히 '깨어진 공적비'라 불리는 비석의 흔적이 남아 있다. 비문은 사라지고 받침 일부만 남아 있을 뿐이다. 누구의 공적을 기리기 위해 세워졌는지는 이제 알 수 없다. 이름도 문장도 지워진 채 자리만 남은 이 비석은 인간이 남기려 했던 공적과 명예가 얼마나 덧없는 것인지 조용히 되묻게 한다.탐라광장을 지나 길은 자연스럽게 시장으로 이어진다. 골목 끝에 이르자 동문시장의 활기가 느껴진다. 제주시에서 가장 오래된 재래시장 가운데 하나로 여행자와 시민이 함께 모이는 공간이다. 시장 안에는 제주 특산물과 해산물, 간단한 먹거리를 파는 상점들이 빼곡하다.잠시 발걸음을 멈추고 시장을 둘러본다. 오렌지빛 귤이 가득 쌓인 좌판은 손님맞이 준비로 분주하다. 상인들은 과일을 가지런히 진열하고, 기름이 끓는 솥에서는 새우와 오징어 튀김이 연이어 올라온다. 시장 안으로 들어서자 자연스럽게 생기가 전해진다. 성게비빔밥으로 이른 점심을 해결한 뒤 제주목 관아로 발걸음을 옮겼다.제주목 관아는 조선시대 제주를 통치하던 행정 중심지였다. 목사가 머물며 정무를 보던 곳으로 관덕정을 중심으로 여러 관청 건물이 자리하고 있었다. 일제강점기와 도시 개발 과정에서 대부분 사라졌지만 이후 발굴과 복원 작업을 거쳐 지금의 모습으로 다시 세워졌다.외대문과 중대문을 지나면 망경루를 중심으로 관아 건물들이 대칭 구조를 이룬다. 절제사가 근무하던 흥화각, 목사가 정무를 보던 연희각, 여가 공간인 귤림당, 군관들이 머물던 영주협당 등이 배치돼 조선시대 행정 공간의 구조를 보여준다. 이곳에서 제주목사는 행정을 집행하고 백성들의 송사를 처리하며 섬 전체의 일을 관장했다.특히 놓치지 말아야 할 곳은 회랑이다. 이곳은 제주목 역사체험 공간으로 꾸며져 있으며 세 개의 전시실로 구성돼 있다. 제1전시실에서는 제주목의 역사와 출토 유물을, 제2전시실에서는 부임 목사의 생활상과 행렬도를 소개한다. 제3전시실에서는 제주읍성 주요 건물의 변천과 제주목의 생활상을 살펴볼 수 있다.다음으로 향한 곳은 용연계곡과 용두암이다. 용연계곡은 한라산에서 내려온 물이 바다와 만나는 지점에 형성된 계곡이다. 깎아지른 듯한 현무암 절벽 사이로 맑은 물이 흐르고 계곡 위에는 용연구름다리가 놓여 있어 주변 풍경을 한눈에 바라볼 수 있다.계곡을 지나 바닷가로 이어지는 길 끝에는 용두암이 자리한다. 파도와 바람에 깎인 현무암이 용의 머리를 닮았다고 해서 붙여진 이름이다. 제주를 대표하는 자연 지형 가운데 하나다. 바다를 향해 고개를 들고 있는 듯한 바위의 모습은 보는 각도에 따라 또 다른 형상을 보여준다.산지천에서 시작된 걸음은 동문시장과 제주목 관아를 지나 용연계곡과 용두암까지 이어졌다. 짧은 거리지만 제주의 역사와 생활, 자연 풍경이 차례로 펼쳐지는 길이다. 제주올레 17코스는 화려한 관광지보다 도시의 일상과 오래된 기억을 따라 걷는 길이라는 점에서 더욱 인상적이다.