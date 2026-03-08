"무서워 죽을 것 같았어요'... 산꼭대기 별장에 남겨진 여성 대리기사

"이런 말 할 데가 없었는데, 여기 오신 분들은 같은 여자 대리기사라 공감하실 거라 생각해요. 주소가 정확히 어딘지도 모른 채 배차가 되잖아요. 손님 차를 운전해 가보니 산꼭대기 별장이더라고요. 손님은 만취해 아무 말도 없이 들어가 버렸고, 주변은 컴컴해 아무것도 보이지 않았어요. 덜덜 떨면서 내려왔죠. 무서워서 죽을 것 같았어요.

그때 순찰차 한 대가 보이길래 달려가 '대리기사인데 이런 곳인지 모르고 왔다, 가는 데까지만 좀 태워줄 수 없느냐'고 했어요. 그랬더니 자기들이 대리기사 차 태워주는 사람들이냐며 화를 내더라고요. 계속 죄송하다고 고개 숙이며 겨우 가로등 있는 곳까지 왔는데, 눈물이 멈추지 않았어요. 집에 돌아와서도 얼마나 울었는지..."

큰사진보기 ▲여성이동노동자 토론회에서 발언하는 토론자들과 여성대리기사들 ⓒ 정근 관련사진보기

"누가 그거 하라고 등 떠밀었나. 하기 싫으면 그만둬라..."

"고립돼 홀로 일하는 여성 대리기사와 요양보호사, 가스검침원, 정수기 코디 등 방문직 여성이동노동자들은 성추행을 포함한 각종 폭력의 위험에 상시 노출돼 있습니다. 남성이 있는 밀폐된 공간에 혼자 들어가 일하는 구조 자체가 심각한 문제를 안고 있습니다."

"작년 저희가 여성이동노동자들을 대상으로 실시한 설문에서 쉼터 이용 시 이용자 대다수가 남성이라 남성 중심으로 운영될 수밖에 없어 이용 과정에서 불편을 겪었거나, 불편해서 이용하지 않았다는 응답이 84%에 달했습니다."

큰사진보기 ▲올해도 세계여성의 날을 맞아 이미영 활동가와 고혜진씨 등 여자만세 회원들이 장미꽃을 나눠주는 여성대리기사 노동존중캠페인을 부산 사상에서 열었다 ⓒ 김철곤 관련사진보기

지난해 10월 부산에서 열린 '장기간 방치되고 고립된 여성이동노동자 문제, 공론화와 해결의 장이 절실하다' 토론회에서 나온 발언이다. 방청객으로 참석한 경남 지역 여성 대리기사가 어렵게 꺼낸 이야기였다.토론회 말미 방청객 발언 시간이 마련되자, 그동안 혼자 삭여온 여성 대리기사들의 고충이 봇물 터지듯 터져 나왔다.토론자로 나선 26년 차 여성 대리기사 정순옥 씨는 여성 대리기사 노동환경 개선을 요구할 때마다 이런 말을 들어왔다고 했다.그 말을 곱씹던 그의 목소리는 물기에 젖어 있었다.대리운전을 해본 사람만이 아는 대리기사들의 노동환경은 처절하다. 체감상 영하 10도, 20도에 가까운 겨울 새벽의 혹한 속에서, 또 고통스러운 열대야 속에서 밤새 걷고 뛰어야 한다. 특히 여성 대리기사들은 운전석 바로 옆에 만취한 남성이 앉아 있는 경우가 많고, 일을 마친 뒤에는 인적이 끊긴 어두운 밤길을 홀로 걸어 나와야 한다.가정집을 방문하는 가스검침원, 정수기 코디, 요양보호사 등 여성이동노동자들도 상황은 크게 다르지 않다. 이들은 방문한 가정에서 남성과 홀로 대면해야 하지만, 상대가 어떤 사람인지, 전과가 있는지 전혀 알지 못한 채 일을 해야 한다.우리 사회에도 이런 직종이 등장한 지 상당한 시간이 지났지만, 이들이 현장에서 실제로 어떤 어려움을 겪고 있는지 여전히 잘 알지 못한다.앞서 열린 여성이동노동자 토론회에 토론자로 참여한 성평등위아 오다빈 활동가도 이 문제를 지적했다.실제로 여성이동노동자들은 고립된 환경 속에서 피해를 호소할 곳이 없다. 늘 자극적으로 이슈화되는 것에 비해 정책적 보호 노력도 부족하다. 문제 해결 없이 장기간 고립이 이어지면서 스스로를 드러내기를 꺼리는 경향만 심화되고 있다. 그 결과 문제 해결은 물론 현안 파악조차 점점 어려워지고 있다.노동권익의 사각지대에 놓인 이동노동자들을 돕기 위해 2016년 3월 서울 서초쉼터를 시작으로 전국적으로 이동노동자 쉼터와 지원센터가 설립되기 시작했다. 지난해 전국 130여 곳, 올해는 150곳을 넘어선 것으로 집계되지만, 여성이동노동자들의 쉼터 이용률은 여전히 1~5%에 불과하다.부산·경남 지역의 대표적인 대리기사 공제회인 (사)카부기공제회 김철곤 공동회장의 말이다.여성이동노동자 토론회 당시, 정순옥 대리기사도 여성 대리기사들은 "옛날부터 과도한 관심의 대상이었다"며 남자 고객들뿐 아니라 한숨 돌리러 찾아간 이동노동자 쉼터에서도 이용자 대다수가 남성이라 "쏟아지는 시선 때문에 긴장을 풀고 편안하게 쉬기 힘들다"고 토로했다.이동노동자 쉼터 숫자가 빠르게 늘어나는 이유는 그만큼 이용자가 많기 때문이다. 그러나 쉼터 운영은 관리에 대부분의 역량을 집중할 수밖에 없어 소수인 여성 이용자들의 문제까지 세심하게 다루기 어려운 현실이다.방문요양의 정신적 스트레스와 고된 노동을 이겨내기 위해 방문요양보호사들이 모임을 결성해 여가활동을 즐기는 사례는 이전부터 부산과 경남에서 종종 있었다.낮은 사회적 인식과 척박한 현실에 지쳐 스스로를 감추며 고립을 선택했던 부산·경남 지역 여성 대리기사 30여 명도 2022년 가을, 용기를 내 '여자만세'라는 단톡방을 만들었다.대부분이 카부기공제회 회원들인 여성 대리기사들이었다. 대리운전 현장에서 마주칠 때는 마음을 열기가 쉽지 않았지만, 막상 첫 모임을 가졌을 때는 반가운 마음에 눈물바다가 됐다. 그 자리까지 오기 힘들었을 뿐, 막상 대면하니 몇 마디 듣지 않아도 서로가 어떤 일을 겪었는지 알 수 있었다. 흐르는 눈물 때문에 말이 끊겨도 서로의 마음을 다 알아듣고 함께 울었다.올해 3월 5일 세계 여성의 날을 맞아 부산 사상에서 여성 대리기사 노동존중 캠페인을 연 '여자만세' 회원들은 2022년 모임 결성 이후 많게는 50명까지 회원을 늘리며 다양한 활동을 펼쳐왔다.이들은 <플랫폼노동뉴스>에 출연해 여성 대리기사의 애환을 유쾌하게 풀어놓기도 했고, 심야 화장실 찾기 앱 '한밤의 해우소'를 출시하기도 했다. 위기에 처한 동료 회원을 돕기 위한 모금운동을 벌였고, 거동이 불편한 공제회 독거 회원을 위로 방문하기도 했다. 매년 연말에는 사랑의 김장 나눔 행사도 이어오고 있다.여자만세 대표이자 카부기공제회 공동회장인 이미영 활동가와 고혜진씨는 제26회 부산독립영화제 개막작이자 2등상 수상작인 다큐멘터리 <밤의 유령>에 출연해 여성 대리기사들의 애환을 알렸다. 두 사람을 포함한 회원들은 방송, 라디오, 뉴스, 시사 프로그램 등에서 여성 대리기사의 직업적 고충을 직접 증언해왔다.특히 이미영 활동가는 대학과 국회, 방송 등에서 여성 대리기사 권익 보호를 주제로 토론자와 강사로 활동했다. 이러한 공로를 인정받아 그는 2025년 근로자의 날 정부포상에서 산업포장을 수상했다.그러나 이들의 노력에도 현실의 벽은 여전히 높다. 위로와 교류 이전에 당장 먹고사는 문제가 더 절박하다 보니 활동 회원도 다시 30여 명 수준으로 줄었다. 여성 대리기사를 포함한 여성이동노동자들이 열악한 현실을 함께 이겨내고 최소한의 안전망이라도 갖추기 위해서는 이제 정부와 지자체의 실질적인 지원이 필요한 시점이다.먼저 여성이동노동자들이 모일 수 있는 '그들만의 사랑방'이 필요하다. 시선을 의식하지 않고 언제든 편하게 동료들과 만날 수 있는 공간, 서로의 애로사항을 나눌 수 있는 공간, 그리고 연대를 통해 모임과 단체로 성장할 수 있는 공간이다.그날 토론회에서도 여성이동노동자들이 그동안 혼자 삭여온 삶과 노동현장의 고충이 쏟아져 나왔다. 고립된 채 홀로 일하다 보니 어디에 피해를 호소해야 할지, 어디에 도움을 요청해야 할지, 어디에 정책적 요구를 해야 할지 모른다는 막막함 때문이다. 따라서 지자체와 정부는 이러한 사랑방을 단순한 공간이 아니라 '센터'로 발전시킬 필요가 있다.토론회에서도 폭력 예방과 인권 보호, 사회적 연대 강화, 정책 개선과 제도화 기반 마련을 위한 사랑방센터 설립이 필요하다는 의견이 제기됐다. 특히 이용자와 현장 중심 운영을 위해 관련 활동가와 전문가들이 함께 참여해야 한다는 요구도 나왔다. 그래야 지속적으로 공청회를 열어 현안을 파악하고 해결 방안을 마련해 정부와 지자체에 제안할 수 있기 때문이다.지금까지 아무도 이들의 문제를 체계적으로 파악하고 해결하지 못했다. 오랫동안 고립돼 있던 당사자들 역시 쉽게 자신을 드러내지 못했다. 허브 역할을 할 센터 없이 단기간에 문제를 파악하고 해결하는 것은 사실상 불가능하다. 이 점이 바로 여성이동노동자들을 위한 사랑방센터가 필요한 이유다.