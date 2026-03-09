고단한 현대사를 껴안은 화음, 다시 '봄'을 그리다

큰사진보기 ▲아리랑 합창단 포스터이날 공연한 아리랑 합창단 포스터입니다. ⓒ 김옥성 관련사진보기

"나의 살던 고향은 꽃피는 산골…"

큰사진보기 ▲아리랑 합창단동요부르는 어른들의 합창단인 아리랑 합창단 공연뒤에 관객들에게 인사를 하고 있습니다. ⓒ 김옥성 관련사진보기

"아리랑 아리랑 아라리요…"

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 김옥성 시민기자는 아리랑 합창단원, 하늘씨앗교회목사입니다.

지난 6일 저녁, '고향의 봄 100주년'을 기념해 열린 아리랑합창단 제3회 정기연주회 <봄을 그리는 마음>의 막이 올랐다.이날 무대는 단순한 음악회가 아니었다. 노래마다 우리 현대사의 굴곡진 마디마디가 담겨 있는 한 편의 이야기 같은 공연이었다. 필자는 아리랑합창단원으로 이 공연에 참여했다.'경복궁 타령'으로 조선의 새벽을 열었고, 무대는 '비목'과 '그리운 금강산'을 지나 한국전쟁의 비극과 분단의 아픔을 어루만졌다. 노래는 시대의 기억을 불러내고, 잊혔던 감정들을 다시 지금의 시간으로 끌어왔다.공연 사이사이에 민경찬 지휘자의 설명은 단순한 해설을 넘어 우리 현대사의 흐름을 짚어 주는 작은 강의와 같았다. 조선의 새벽에서 전쟁과 분단, 산업화와 민주화에 이르기까지 노래의 배경이 되는 시대 이야기를 차분히 풀어낼 때 무대 위 공연은 한 편의 다큐멘터리와 같았다. 관객들이 노래를 듣는 동시에 우리 사회가 지나온 시간을 함께 돌아보는 특별한 경험을 하길 바랐다.이번 공연이 더욱 뜻깊었던 이유는 올해가 동요 '고향의 봄'이 세상에 나온 지 꼭 100년이 되는 해이기 때문이다.이 노래는 동요 작가 이원수 선생이 어린 시절 고향을 떠나 타향에서 지내던 때 쓴 시에서 비롯되었다. 경남 양산에서 태어난 그는 일제강점기의 어둡고 가난한 현실 속에서도 어린이의 눈으로 세상을 바라보며 수많은 동요와 동화를 남겼다.그가 쓴 '고향의 봄'은 단순히 어린 시절의 추억을 노래한 작품이 아니다. 빼앗긴 시대를 살던 한 아이가 마음속에 품었던 잃어버린 고향과 평화로운 삶에 대한 그리움이 담긴 노래다. 그래서 이 노래는 세월이 흐를수록 개인의 기억을 넘어 우리 모두의 마음속 고향을 불러내는 노래가 되었다.이날 공연의 백미는 단연 관객과 함께 노래하는 순간이었다. '고향의 봄'이 시작되자 객석 곳곳에서 자연스럽게 노랫소리가 흘러나왔다. 어린 시절 교과서에서 불렀던 노래가 세월을 건너 다시 하나의 합창으로 이어졌다.이어 '나란히 나란히'에서는 무대와 객석이 서로의 목소리를 주고받으며 따뜻한 동요의 세계를 함께 만들어 갔다.이처럼 관객과 함께 노래하는 순간은 아리랑합창단 공연의 가장 큰 매력이다. 노래는 더 이상 무대 위 몇 사람의 것이 아니라 공연장을 가득 채운 모든 사람의 것이 된다.이들이 부르는 동요는 어린이만의 노래가 아니다. 우리 민족의 희로애락과 질긴 삶의 이야기가 담긴, 세대가 함께 부르는 시대의 노래다. 각박한 시대를 살아내느라 잊고 지냈던 '사람의 값어치'를 동요의 선율에 담아 보내는 어른들의 목소리는 그 자체로 고단한 현대사에 대한 따뜻한 위로였다.아리랑합창단은 "우리는 참된 나를 알아가는 즐거움을 노래하는 합창단"이라고 스스로를 소개한다.경쟁과 갈등이 일상이 된 시대다. 남과 북, 진보와 보수, 세대와 세대 사이의 골은 점점 깊어지고 있다. 그러나 이들은 노래를 통해 다른 길을 택했다. 서로 다른 목소리를 인정하고 화음을 만들어 가는 과정 속에서 사람과 사람은 다시 이어진다.동요를 부르는 어른들의 합창단이라는 말 속에는 교육의 깊은 뜻이 담겨 있다. 서로의 목소리를 듣고 다른 음을 인정하며 하나의 화음을 만들어 가는 과정 자체가 삶을 배우는 교육이기 때문이다. 머리로 배우는 지식이 아니라 사람의 혼이 살아 움직이는 살아 있는 교육이다.공연의 마지막을 장식한 것은 역시 '아리랑'이었다. 피아노와 첼로, 바이올린의 선율 위로 장구와 쾡과리의 장단이 더해지고 어린이부터 스무 살 청년, 여든 어른까지 세대를 아우른 목소리가 하나의 화음으로 어우러졌다. 그리고 이 마지막 노래 역시 객석과 무대가 함께 부르는 합창으로 이어졌다.그 순간 무대와 객석의 경계는 완전히 사라졌다. 서로 다른 세대, 서로 다른 삶을 살아온 사람들이 하나의 노래로 이어지는 장면이었다.아리랑은 단순한 민요가 아니다. 나를 찾는 노래이며 참된 나를 찾아가는 우리 민족의 노래다. 그리고 그 '나'가 서로의 목소리를 만나 '우리'가 되는 길을 여는 노래이기도 하다.작은 나를 넘어 큰 나로. 갈등과 반목의 사회를 넘어 더 큰 '우리'로. 삭막한 도시의 소음 속에서 우리가 잊고 있었던 것은 어쩌면 거창한 무엇이 아니라 서로의 목소리에 귀 기울이는 화음의 감각이 아닐까.100년 전 한 소년이 고향을 그리며 쓴 노래가 이날 밤 공연장에서 다시 울려 퍼졌다. 그리고 그 노래는 세대를 넘어 많은 사람의 목소리를 하나로 묶었다.서로 다른 목소리가 만나 하나의 노래가 되듯, 우리의 삶 또한 그렇게 이어져 마침내 하나의 우리로 닿기를 기대해 본다.