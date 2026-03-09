60년 서까래 아래 내리는 철의 '꽃비'

큰사진보기 ▲그린캔버스 서까래 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영주 조각가 작품 ⓒ 김영주 관련사진보기

큰사진보기 ▲간월도 2024 ⓒ 김영주 관련사진보기

큰사진보기 ▲기다림 2024 ⓒ 김영주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 전시의 기획자입니다.

경인로를 지나 백운산 자락으로 접어들면 소나무 숲이 우는 소리가 들린다 하여 이름 붙여진 '솔고개'가 나옵니다. 정조 대왕이 부친을 향한 효심을 달래며 머물렀다 하여 '왕림(王林)'이라 불리기도 하는 이곳, 경기도 의왕시 왕곡동 솔고개길 35번지에는 60년 세월의 숨결을 고스란히 간직한 서까래가 살아있는 구옥 공간 '그린캔버스'가 있습니다.오는 3월 20일부터 4월 말까지, 이 특별한 공간에서 의왕의 대표 조각가 김영주 초대전 <의왕에 꽃비가 내리면>이 열립니다. 이번 전시는 단순히 작품을 감상하는 자리를 넘어, 최근 개발의 파도 앞에 선 지역 문화의 자생적 생태계와 공간의 가치를 다시금 생각하게 합니다.전시가 열리는 왕곡동 일대는 지난 2024년 11월 5일, 국토교통부에 의해 약 1.4만 가구 규모의 '의왕 오전·왕곡 공공주택지구'로 지정 발표되었습니다. 500년 넘게 마을을 지켜온 정승나무와 그린벨트 지역으로 보존된 자연환경이 콘크리트 아래 묻힐지도 모른다는 소식은 지역 사회에 큰 충격을 안겼습니다.그린캔버스는 이러한 변화의 소용돌이 속에서도 꿋꿋하게 지역 문화의 거점 역할을 자처해 온 공간입니다. 60년 동안 마을의 공기를 마시며 버텨온 서까래 아래에서 피어나는 예술적 영감은, 도시의 효율성보다 중요한 것이 '사람이 살고 싶은 환경'과 '역사적 숨결'임을 웅변하고 있습니다.이번 전시의 주인공인 김영주 조각가는 인생의 궤도를 스스로 수정한 독특한 이력을 지니고 있습니다. 조선업 현장에서 직장 생활을 하던 그는 예술에 대한 오랜 꿈을 이루기 위해 늦은 나이에 미대에 진학하여 동양화를 전공했습니다. 40대 중반, 다져진 내공을 바탕으로 차가운 '철'에 주목하기 시작한 그는 2007년 첫 개인전 <개판오분 전>을 시작으로 전업 작가의 길에 들어섰습니다.그는 차디찬 금속 재질인 스틸(Steel)을 자르고, 두드리고, 용접하여 해학과 풍자가 담긴 생명체로 재탄생시킵니다. "산책을 하고 스케치를 하고 작업하는 것이 일상이고 행복"이라는 작가는 오늘도 차가운 철에 뜨거운 생명을 불어넣는 망치질을 멈추지 않습니다. 이번 초대전에서는 갤러리 뜰의 매화꽃 개화 시기에 맞춰 정원에 어울리는 양, 개, 고양이 등 입체 조각과 작가의 사유가 담긴 평면 작품들이 주변 경관과 어우러질 예정입니다.전시 관람료는 5000원(음료 1잔 포함)입니다. 이 금액은 단순한 입장료를 넘어, 지역 작가의 전시 활동을 지원하고 사라져가는 지역 문화 공간을 유지하는 소중한 마중물이 됩니다. 지역 작가가 지역의 공간에서 작품을 선보이고, 주민들이 이를 향유하며 응원하는 구조는 '문화의 지역 선순환'을 실현하는 가장 건강한 방식입니다.김영주 작가는 "그린캔버스에서의 전시는 자연에서 행복을 추구하는 지역 작가로서 꽤 의미가 있으며, 다른 작가들에게도 전시를 펼칠 수 있는 기회의 공간이 되었으면 한다"고 소회를 밝혔습니다. 600년 된 회화나무가 마을을 지키듯, 60년 된 서까래 아래에서 열리는 이번 전시가 의왕의 지역 문화를 더 넓고 깊게 만드는 계기가 되길 바랍니다. 개발이라는 거대한 물결 속에서도 우리가 끝내 지켜내야 할 것은 결국 사람이 살고 싶은 '문화적 숨결'이기 때문입니다.- 전시명: 김영주 조각가 초대전 <의왕에 꽃비가 내리면>- 기간: 2026년 3월 20일 ~ 4월 30일- 장소: 경기도 의왕시 솔고개길 35 그린캔버스- 입장료: 5000원 (웰컴 드링크 제공)- 문의: 02-574-3870