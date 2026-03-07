강병덕 하남시장 예비후보 "균형 발전 도시 만들겠다"

"이재명 정부가 대한민국의 대전환을 이끌고 있는 만큼 하남에서도 새로운 변화와 발전을 만들어 가겠다."

큰사진보기 ▲강병덕 더불어민주당 하남시장 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 나섰다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

강병덕 더불어민주당 하남시장 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 나섰다. 강 예비후보는 7일 하남시청 앞 우정빌딩에서 선거사무소 개소식을 열었다. 이날 행사에는 더불어민주당 주요 정치인과 지역 인사, 당원과 시민 등이 참석했다.강 예비후보는 인사말에서 "하남은 지금 도시의 미래를 결정할 중요한 갈림길에 서 있다"며 "오늘 이 자리가 하남의 미래를 시민들과 함께 고민하고 새로운 도약을 준비하는 출발점이 되길 바란다"고 말했다. 그는 이어 "많은 민주개혁 진영 인사들이 함께해 준 것은 하남의 변화와 발전에 대한 기대가 크다는 의미"라며 "시민과 함께 하남의 새로운 미래를 반드시 만들어 내겠다"고 강조했다.이날 개소식에는 추미애 국회의원과 김용만 국회의원, 임종성 전 국회의원, 안민석 경기도교육감 예비후보 등이 참석했다. 또 김용 전 민주연구원 부원장을 비롯해 민주당 주요 인사들이 자리했다. 행사는 휴머노이드 로봇의 축하 공연으로 시작됐으며, 송영길 전 더불어민주당 대표와 강득구 최고위원, 이성윤 최고위원, 서영교 국회의원, 박찬대 국회의원 등이 영상 메시지를 통해 개소식을 축하했다. 또한 손영채·이교범·김상호 전 하남시장 등 지역 정치권 인사들도 참석해 눈길을 끌었다.축사에 나선 추미애 의원은 "강병덕 후보는 오랜 시간 지역에서 시민들과 함께하며 민주당의 승리를 위해 헌신해 온 동지"라며 "그동안 쌓아온 경험과 비전을 바탕으로 하남의 새로운 도약을 이끌 적임자"라고 평가했다. 김용만 의원도 "지방선거는 대한민국 정치의 뿌리를 세우는 중요한 선거"라며 "강병덕 후보는 민주당의 가치와 철학을 누구보다 잘 이해하고 하남에 대한 이해도가 높은 후보"라고 말했다.김용 전 민주연구원 부원장은 "하남은 수도권 중심 도시로 빠르게 성장하고 있는 만큼 미래 비전을 제시할 리더십이 중요하다"며 "강병덕 후보가 시민들과 함께 하남의 발전과 변화를 이끌어 갈 적임자"라고 강조했다. 강 예비후보의 은사이기도 한 이한주 대통령 정책특보는 개소식에 앞서 선거사무소를 찾아 강 예비후보에게 "반드시 승리하길 바란다"는 메시지를 전하기도 했다.이날 행사에서는 김상호 전 하남시장의 축사를 끝으로, 강병덕 예비후보의 활동과 발자취를 담은 영상이 상영돼 참석자들과 함께 그동안의 정치 활동을 돌아보는 시간도 마련됐다. 강 예비후보는 "도시 확장 과정에서 난개발을 지양하고 생활권 중심 녹지 조성과 교통 체계 개선을 통해 신도시와 원도심이 함께 성장하는 균형 발전 도시를 만들겠다"며 "시민과 함께 하남의 새로운 미래를 반드시 만들어 내겠다"고 말했다.