"정권 바뀌었지만, 여성의 삶은 얼마나 달라졌나"

큰사진보기 ▲시민사회단체 회원들이 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에 참석해 차별금지법 제정과 젠더 폭력 없는 사회, 실질적 성평등 실현, 정치 영역의 성별 불균형 해소 등을 촉구하며 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"빛의 혁명을 완수하라! 성평등이 민주주의의 완성이다!"

큰사진보기 ▲19세 미만 친족성폭력 공소시효 폐지를 이끌어 낸 생존자들(공폐단단) 관계자들이 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에서 성평등 디딤돌을 수상한 뒤 수상 소감을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주평화인권헌장 선포를 이끌어낸 제주차별금지법제정연대 관계자들이 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에서 성평등 디딤돌을 수상한 뒤 수상 소감을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <세계의 주인>을 연출한 윤가은 감독과 서수빈 배우가 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에서 성평등 디딤돌을 수상한 뒤 기뻐하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲1964년 성폭력 피해자 최말자씨의 무죄 판결을 이끌어낸 법무법인 지향 소속 변호사와 관계자들이 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에서 성평등 디딤돌을 수상한 뒤 수상 소감을 발표하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가 폭력의 현장을 역사의 장으로 바꾸기 위해 투쟁해온 동두천옛성병관리소철거를위한공동대책위원회 관계자들이 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에서 성평등 디딤돌을 수상한 뒤 수상 소감을 발표하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲이스라엘의 폭력에 맞서 팔레스타인 해방운동에 연대하는 팔레스타인평화연대 관계자들이 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에서 성평등 디딤돌을 수상한 뒤 수상 소감을 발표하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲제41회 한국여성대회, 올해의 여성운동상의 주인공은? 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲더불어민주당의 6·3 지방선거 서울시장에 출마한 전현희, 박주민, 김영배, 김형남 예비후보와 시민사회단체 회원들이 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에 참석해 차별금지법 제정과 젠더 폭력 없는 사회, 실질적 성평등 실현, 정치 영역의 성별 불균형 해소 등을 촉구하며 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲조국혁신당 강경숙, 이해민, 김준형, 정춘행, 김선민 의원과 진보당 손솔 의원, 시민사회단체 회원들이 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에 참석해 차별금지법 제정과 젠더 폭력 없는 사회, 실질적 성평등 실현, 정치 영역의 성별 불균형 해소 등을 촉구하며 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민사회단체 회원들이 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에 참석해 차별금지법 제정과 젠더 폭력 없는 사회, 실질적 성평등 실현, 정치 영역의 성별 불균형 해소 등을 촉구하며 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 6·3 지방선거 서울시장에 출마한 박주민 예비후보가 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에 참석해 시민사회단체 부스를 방문해 관계자들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 6·3 지방선거 서울시장에 출마한 김영배 예비후보가 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에 참석해 시민들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 6·3 지방선거 서울시장에 출마한 김형남 예비후보가 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에 참석해 시민사회단체 부스를 방문해 관계자들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사와 이수진 더불어민주당 의원이 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에 참석해 시민들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

7일 서울 광화문 경복궁역 인근에는 이 같은 여성들의 목소리가 울려 퍼졌다. 이날 오전 11시부터 3·8 세계여성의 날 기념 제41회 한국여성대회(주관 한국여성단체연합)가 열렸다. 성평등 사회를 지향하는 다양한 단체들의 부스가 마련됐고, 다채로운 시민참여 캠페인이 펼쳐졌다. 걸음을 멈추고 이를 지켜보는 외국인 관광객들도 적지 않았다정치인들의 모습도 눈에 많이 띄었다. 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당, 사회민주당 국회의원들이 대거 참석했다. 특히, 6·3 지방선거를 앞두고 민주당 서울시장 예비후보로 등록한 김영배·박주민·전현희 의원과 김형남 전 군인권센터 사무국장, 경기도지사 연임에 도전하는 김동연 지사도 모습을 드러냈다. 원민경 성평등가족부 장관은 축사에 나섰다.이 자리에서는 올해의 여성운동상, 성평등 디딤돌과 성평등 걸림돌 발표가 이뤄졌다. 올해의 여성운동상은 '윤석열 탄핵 광장에서 평등·돌봄·연대의 실천으로 성평등 민주주의 가치를 실현한 여성들'에게 돌아갔다.성평등 디딤돌 수상자(단체)는 ▲친족성폭력 공소시효 폐지를 외치는 단단한 사람들의 모임(공폐단단) ▲제주평화인권헌장 선포를 이끌어낸 제주차별금지법제정연대 ▲성폭력 피해 이후의 삶이 다양하고 존엄하게 존재할 수 있음을 보여준 영화 <세계의 주인> ▲최말자씨 무죄 판결을 이끌어낸 법무법인 지향 ▲국가 폭력의 현장을 역사의 장으로 바꾸기 위해 투쟁해 온 동두천옛성병관리소철거저지를위한공동대책위원회 ▲이스라엘의 폭력에 맞서 팔레스타인해방운동에 연대하는 팔레스타인평화연대였다.성평등 걸림돌이라는 오명을 쓴 이들은 ▲디지털 성폭력의 거대한 산업화와 현실을 적나라하게 보여준 'AV***' 이용자 54만 명 ▲국가인권위원회의 책무를 훼손하고 차별과 혐오를 확산시킨 안창호 국가인권위원장 ▲구조적 성차별의 문제를 외면하고 성평등 사회 실현을 저해한 국민통합위원회 ▲직장 내 성범죄 사건 해결에 기업의 책임을 다하지 않는 주식회사 쿠팡 ▲민원을 빌미로 여성과 성소수자에 대한 차별과 혐오를 용인하여 성평등 교육을 무력화한 조규일 진주시장 ▲강제추행을 저지르고도 피해자를 역고소한 오태완 의령군수였다.참가자들은 3·8 여성 선언을 통해 "지난 겨울, 위헌·위법한 비상계엄을 시도한 권력을 멈춰 세우기 위해 우리는 광장에 모였다. 위기에 처한 한국의 민주주의를 지켜내기 위해 여성들은 평등과 돌봄, 연대의 힘으로 서로를 지키며 민주주의를 지켜냈다. 그 겨울, 민주주의를 다시 세운 것은 시민의 힘이었고 그 중심에는 여성 주권자들이 있었다"라고 밝혔다.이들은 "그러나 빛의 혁명의 주역, 여성주권자들의 목소리는 지금 어디에 있는가. 정권은 바뀌었지만 여성을 비롯한 장애인, 이주민, 성소수자 등 사회적 소수자의 삶은 얼마나 달라졌는가"라면서 "이제는 그동안 후퇴되고 지체를 거듭해 온 여성·성평등 의제들을 가속화하고, 광장에서 외쳤던 다양한 요구들을 제도와 정책으로 구현함으로써 여성들의 삶에 실질적인 변화를 가져와야한다"라고 강조했다.이들은 ▲차별금지법 제정 ▲젠더폭력 없는 사회, 피해자의 존엄한 일상·권리 보장 ▲노동과 재생산권에서의 실질적 성평등 보장 ▲성평등 개헌과 여성의 정치 대표성 확대를 주장했다.참가자들은 공연과 퍼포먼스를 진행한 뒤 안국사거리→종각→세종로사거리를 거쳐 다시 경복궁역 쪽으로 돌아오는 행진을 했다.