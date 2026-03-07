"접경지 주민 평화 위협, 한미연합훈련 중단 촉구"

큰사진보기 ▲한미연합훈련 중단 촉구 경기도민 진정 기자회견 ⓒ 박대윤 관련사진보기

"접경지 주민의 생명과 평화를 위협하는 한미연합훈련 중단을 호소, 촉구합니다."

경기북부평화시민행동, 평화와 연대를 위한 접경지역 주민·종교·시민사회 연석회의, 연천동두천촛불행동 등 접경지역 단체들이 국방부에 한미연합훈련 중단 진정을 제출했다. 이들은 7일 오후 2시 용산 국방부 앞에서 진정서 제출 기자회견을 개최했다.이들은 접경지역 주민들이 군사 긴장이 고조될 때마다 가장 큰 피해를 입었음을 밝히며, 정부의 결단을 촉구, 호소했다. 대북 전단이 살포 되었을 때 오물 풍선으로 경기도민들이 큰 피해를 보았고, 대북 확성기 방송을 재개 당시 소음으로 인한 고통도 상기했다.지난해 이맘때 포천에서는 한미연합훈련의 준비 일환으로 벌인 전투기 폭격 훈련으로 민간인 마을이 폭격을 당한 초유의 사고가 난 바 있다. 기자회견 참가자들은 한미연합훈련을 강행한다면 남북 간 군사 긴장이 고조되는 것을 피하기 어려울 것이라고 우려했다. 참가자들은 대결의 악순환을 끝내자고 호소하며 기자회견을 마쳤다. 진정서는 국방부 민원실로 접수되어 정부에 전달될 예정이다.한편, 진정서에는 경기북부평화시민행동, 경기여성단체연합, 경기자주통일평화연대, 경기평화교육센터, 고양파주촛불행동, 국민주권당 경기도당, 미군반환공여지시민참여위원회, 양주YMCA, 연천동두천촛불행동, 연천희망넷, 자민통위, 청년촛불행동, 평화와 연대를 위한 접경지역 주민·종교·시민사회 연석회의, (사)평화주권행동 평화너머, 포천깨시민연대 단체들이 공동으로 연명했다.